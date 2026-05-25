Đêm kinh hoàng ở Kiev: “Mọi người đều kiệt sức”

Hàng loạt quán cà phê, trung tâm thương mại và công trình văn hóa ở Kiev bị phá hủy sau cuộc tập kích bằng 600 UAV và 90 tên lửa của Nga.

Chỉ mới hôm trước, quán cà phê Hogo ở khu Podil, trung tâm thủ đô Kiev, còn tưng bừng khai trương. Chủ quán, ông Yevhen Prusak, thức đến khuya để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đón khách.

Nhưng rạng sáng 24/5, mọi thứ thay đổi chỉ trong vài giây. Ông Prusak bị đánh thức bởi tiếng rít kinh hoàng của một quả tên lửa lao ngang bầu trời Kiev.

“Tôi nghe rõ tiếng nó bay ngay phía trên đầu,” ông nhớ lại trong cuộc trò chuyện với tờ Kyiv Independent. “Ngay sau đó, hệ thống báo động gửi tin nhắn rằng toàn bộ cửa kính quán đã bị thổi tung.”

Cuộc tập kích kéo dài nhiều giờ của Nga vào Kiev đêm 23 và rạng sáng 24/5 được giới chức Ukraine mô tả là một trong những đợt không kích lớn nhất từ đầu năm tới nay.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 90 tên lửa và khoảng 600 máy bay không người lái nhằm vào thủ đô cùng nhiều khu vực khác.

Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, cho biết “mọi quận của thành phố” đều bị ảnh hưởng.

Yevhen Prusak pha cà phê vào hôm 24/5, chỉ vài giờ sau khi sóng xung kích từ một vụ tấn công tên lửa gây thiệt hại nghiêm trọng cho cửa hàng mới mở của ông. Ảnh: Kyiv Independent.

Những khu vực trung tâm vốn ít khi hứng chịu thiệt hại nặng nề trong các đợt tập kích trước đây lần này cũng trở thành mục tiêu.

Tên lửa hành trình đã đánh trúng Bảo tàng Quốc gia Chornobyl của Ukraine, chỉ cách quán Hogo chưa đầy 100 mét.

Một phóng viên của Kyiv Independent trú ẩn tại ga tàu điện ngầm Kontraktova Ploshcha kể rằng sau vụ nổ, ngọn lửa và cột khói đen bốc cao giữa trung tâm Kiev.

Kính vỡ phủ kín mặt đường. Những mảnh cửa sổ từ các quán cà phê, cửa hàng và tòa nhà văn phòng bị thổi bay xa tới hàng trăm mét.

Khu Podil – nơi nổi tiếng với các con phố đi bộ, công viên và quán cà phê đông đúc – trở thành một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nhất.

Không chỉ Hogo, chuỗi cà phê cao cấp Zavertailo cũng bị phá hủy một phần.

Điều cay đắng là vụ tấn công xảy ra đúng lúc họ đang chuẩn bị khai trương thêm một chi nhánh mới ở nơi khác trong thành phố.

Ông Stanislav Zavertailo, đồng sáng lập chuỗi cà phê nổi tiếng này, đứng giữa lớp bụi và kính vỡ để kiểm tra thiệt hại.

“Toàn bộ kính vỡ hết, khung cửa cũng cong hoàn toàn, chắc chắn phải thay mới,” ông nói. “Nhưng ít nhất các bức tường vẫn còn đứng vững. Chúng bị nứt hết rồi, nhưng chưa sập. Chúng tôi cố gắng nghĩ tích cực.”

Không chỉ các quán cà phê. Hàng loạt doanh nghiệp ở Kiev đã hứng chịu hậu quả nặng nề sau đợt tập kích.

Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trung tâm thương mại Kvadrat nhiều tầng cùng khu chợ Lukianivskyi gần đó bị phá hủy gần như hoàn toàn sau các vụ nổ và hỏa hoạn.

Stanislav Zavertailo đứng ở cửa ra vào chi nhánh của chuỗi Zavertailo ở Podil vào ngày 24/5. Ảnh: Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cho biết tên lửa Nga còn đánh trúng cơ sở cấp nước, nhiều trường học và hàng chục khu dân cư.

Phòng Thương mại Mỹ tại Ukraine cho biết gần một nửa doanh nghiệp thành viên của họ đã bị hư hại hoặc phá hủy cơ sở vật chất.

“47% thành viên của chúng tôi chịu thiệt hại,” ông Andy Hunder, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Ukraine, nói với Kyiv Independent. “Và sáng nay, thiệt hại vẫn tiếp tục tăng.”

Các công trình văn hóa nổi tiếng của Kiev cũng không tránh khỏi.

Nhà hát Opera Kiev phải hoãn buổi biểu diễn ballet Thumbelina vì tòa nhà bị hư hại.

Sân vận động Lobanovskyi, Nhà Philharmonic Quốc gia, trung tâm văn hóa Ukraine House và Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Ukraine cũng bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là sáng hôm sau, giữa những ô cửa tan nát và đống bụi vữa, quán Hogo vẫn mở cửa.

Ông Prusak kể rằng sau khi dọn dẹp đống đổ nát, ông thử bật máy pha cà phê. “Nó vẫn chạy,” ông nói. Ông nhặt chiếc máy xay cà phê từ dưới sàn lên. “Nó cũng vẫn hoạt động,” ông nói thêm.

Một vài khách quen bước vào hỏi liệu quán còn phục vụ không.

“Tôi thực sự ghét phải nói không,” ông cười nhẹ, vừa pha cà phê vừa trò chuyện.

Ở một góc khác của Podil, ông Zavertailo và nhân viên của mình cũng tự tay dọn kính vỡ, bụi và những mảnh vỡ kim loại.

“Chúng tôi còn nhặt được cả mảnh tên lửa sáng nay,” ông nói. “Thành thật mà nói, quán giờ còn sạch hơn trước.”

Sau một năm chiến sự khốc liệt, nhiều người dân Kiev gần như đã quen với tiếng còi báo động và các đêm trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm.

Nhưng đợt tập kích lần này vẫn khiến cả thành phố choáng váng.

Nhiều cư dân trên mạng xã hội gọi đây là “đêm kinh hoàng nhất” kể từ khi xung đột leo thang toàn diện năm 2022.

Dẫu vậy, trong những quán cà phê vừa bị thổi tung cửa kính, người ta vẫn thấy khách xếp hàng mua cà phê sáng.

Ông Zavertailo nói rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là thiệt hại.

“Mọi người đều kiệt sức”, ông nói. “Nhưng ít nhất tất cả vẫn còn sống. Đó mới là điều quan trọng nhất”.

Theo Kyiv Independent, AP