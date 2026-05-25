Nga mời giới truyền thông tới xem hiện trường vụ tấn công trường học ở Lugansk

Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và hàng trăm UAV trong đợt tập kích sáng 24/5 nhằm vào Kiev và khu vực lân cận, gây nhiều thiệt hại và phá hủy hạ tầng.
Algeria được xác nhận đã nhận tiêm kích cường kích Su-34M đầu tiên của Nga, đánh dấu bước nâng cấp lớn cho không quân nước này giữa lúc căng thẳng với NATO gia tăng.
Việc Mỹ trì hoãn giao tên lửa Tomahawk đã ký bán cho Nhật phản ánh tiêu hao lớn vũ khí trong chiến dịch tấn công Iran và tác động đến chiến lược quốc phòng khu vực châu Á.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn ký lệnh kiểm soát AI giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, nhằm giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ AI.
Quân đội Mỹ chi 61 triệu USD nâng cấp hệ thống Patriot với khả năng đánh chặn 360 độ sau khi bộc lộ nhiều hạn chế trước tên lửa Nga và các cuộc tập kích hiện đại.
Quân đội Mỹ tiến hành diễn tập sơ tán khẩn cấp tại Caracas với sự tham gia của máy bay Osprey và tàu chiến, làm dấy lên phản ứng dữ dội tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Nicolas Maduro.
Ông Donald Trump cho biết Mỹ chưa vội ký thỏa thuận với Iran dù hai bên đã đạt tiến triển lớn. Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa trong lúc tranh cãi về uranium và lệnh trừng phạt chưa được giải quyết.
Nga phóng 600 UAV và hàng chục tên lửa nhằm vào Kiev cùng nhiều khu vực Ukraine, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik được ông Putin ca ngợi là “không thể đánh chặn”.
Ba Lan chính thức tiếp nhận các tiêm kích F-35A đầu tiên, trở thành quốc gia từng thuộc khối Warsaw đầu tiên ngoài Nga sở hữu chiến đấu cơ thế hệ 5. Động thái được xem là bước leo thang lớn của NATO ở sườn đông châu Âu.
Giữa Hong Kong hoa lệ, nhiều cụ già ngoài 70, 80 tuổi vẫn phải kéo xe nhặt bìa carton từ 2 giờ sáng để kiếm vài USD mỗi ngày. Câu chuyện gây ám ảnh về góc khuất phía sau thành phố giàu có.
Khoảng 6 giờ ngày 23/5 (giờ địa phương), vụ đấu súng bất ngờ gần Nhà Trắng khiến nghi phạm tử vong. Nữ phóng viên Selina Wang kể lại khoảnh khắc hoảng hốt khi loạt tiếng súng vang lên và phải chạy trú ẩn khẩn cấp.
Trung Quốc áp dụng hệ thống mã nhận dạng duy nhất cho robot hình người, nâng cao quản lý, an toàn và thúc đẩy ứng dụng thực tế.
Bangladesh được cho là đang tiến gần tới thương vụ tiêm kích JF-17 Thunder Block III từ Pakistan. Động thái này khiến Ấn Độ lo ngại về an ninh tại khu vực đông bắc chiến lược.
Một giáo viên người Mỹ từng quyên góp 5.000 USD giúp người phụ nữ Trung Quốc trồng cây giữa sa mạc Nội Mông. Sau 25 năm, nơi ấy đã trở thành khu rừng với hơn 50.000 cây xanh.
Một tòa nhà đang xây dựng gần thủ đô Manila của Philippines bất ngờ đổ sập lúc rạng sáng, khiến ít nhất 19 người được cho là mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga có dấu hiệu chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhằm vào Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang ở rất gần một thỏa thuận hòa bình mới, trong đó eo biển Hormuz có thể được mở lại sau nhiều tháng chiến sự và khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
