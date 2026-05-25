Máy bay Osprey của Mỹ xuất hiện trên bầu trời thủ đô Venezuela

Quân đội Mỹ tiến hành diễn tập sơ tán khẩn cấp tại Caracas với sự tham gia của máy bay Osprey và tàu chiến, làm dấy lên phản ứng dữ dội tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Nicolas Maduro.

Lực lượng quân đội Mỹ ngày 24/5 đã tiến hành một cuộc diễn tập tại thủ đô Caracas của Venezuela, mô phỏng tình huống khẩn cấp và sơ tán tại đại sứ quán Mỹ.

Theo các nguồn tin, đây là cuộc diễn tập quân sự đầu tiên của Washington trên lãnh thổ Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro và phu nhân hồi đầu năm nay.

Cuộc diễn tập được phía Venezuela cho phép thực hiện. Hoạt động có sự tham gia của 2 máy bay MV-22B Osprey thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ, hạ cánh gần khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Caracas, cùng các tàu chiến xuất hiện tại vùng biển Caribe của Venezuela.

Phái bộ Mỹ tại Caracas đăng tải video cho thấy các máy bay Osprey đáp xuống gần đại sứ quán, mô tả đây là một “cuộc diễn tập phản ứng quân sự”.

“Đảm bảo khả năng phản ứng nhanh của quân đội là yếu tố then chốt trong năng lực sẵn sàng tác chiến, không chỉ tại Venezuela mà còn trên toàn thế giới,” đại sứ quán Mỹ tuyên bố.

Dấu hiệu nhận diện trên các máy bay cho thấy chúng thuộc Phi đội MV-22 số 263 của Thủy quân lục chiến Mỹ. Đơn vị này hiện được triển khai trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima đang hoạt động tại vùng Caribe.

Theo các báo cáo trước đó, chính con tàu này đã được sử dụng để đưa ông Maduro cùng phu nhân rời Venezuela sau chiến dịch bị phía Caracas mô tả là “bắt cóc”.

Hoạt động quân sự của Mỹ đã làm dấy lên một cuộc biểu tình nhỏ tại Caracas khi hàng chục người xuống đường phản đối cuộc diễn tập, gọi đây là một “sự sỉ nhục” đối với Venezuela.

Quan hệ giữa Washington và Caracas đã thay đổi mạnh kể từ đầu năm 2026. Mỹ hiện công khai ủng hộ chính quyền lâm thời tại Venezuela sau chiến dịch quân sự gây tranh cãi nhằm bắt giữ ông Maduro.

Ông Maduro hiện bị giam giữ tại Mỹ với nhiều cáo buộc, bao gồm buôn bán ma túy. Nhà lãnh đạo Venezuela bác bỏ toàn bộ cáo buộc và tự mô tả mình là một “tù nhân chiến tranh”.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin quốc tế cho biết cuộc diễn tập lần này được mô tả là hoạt động chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp như thảm họa hoặc sơ tán y tế, song vẫn làm gia tăng lo ngại về ảnh hưởng quân sự ngày càng sâu của Mỹ tại Venezuela.

Theo RT, AP