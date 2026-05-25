Nga giao tiêm kích tầm xa nhất thế giới cho Algeria: Su-34 gia tăng sức tấn công

Algeria được xác nhận đã nhận tiêm kích cường kích Su-34M đầu tiên của Nga, đánh dấu bước nâng cấp lớn cho không quân nước này giữa lúc căng thẳng với NATO gia tăng.

Những hình ảnh vừa xuất hiện từ các nguồn quân sự Nga đã lần đầu tiên xác nhận tiêm kích cường kích Su-34M mang phù hiệu Không quân Algeria đã chính thức được bàn giao.

Đây là dấu mốc đáng chú ý, bởi suốt gần một năm qua giới quan sát chỉ mới nhìn thấy các máy bay Su-34 sơn màu sa mạc xuất hiện bí ẩn tại Nga mà chưa thể xác định khách hàng thực sự là ai. Khi các hình ảnh đầu tiên rò rỉ hồi tháng 8/2025, nhiều đồn đoán cho rằng Iran hoặc Sudan có thể là quốc gia mua loại chiến đấu cơ này để thay thế các phi đội Su-24M đã cũ.

Tuy nhiên, các video mới nhất cho thấy rõ phù hiệu Algeria trên thân máy bay, qua đó xác nhận Algiers đã trở thành khách hàng xuất khẩu đầu tiên của Su-34M.

Những thước phim đầu tiên về máy bay chiến đấu Su-34M của Không quân Algeria. Ảnh: MW.

Su-34 từ lâu được xem là một trong những chiến đấu cơ tấn công đặc biệt nhất thế giới. Máy bay này có tầm hoạt động cực lớn, đến mức nhiều chuyên gia cho rằng khả năng bay đường dài của nó tiệm cận cả các oanh tạc cơ chiến lược. Nhờ khoang nhiên liệu khổng lồ, Su-34 có thể thực hiện nhiều kiểu nhiệm vụ khác nhau, từ tuần tra kéo dài nhiều giờ, tấn công tầm sâu cho tới tung đòn phản kích ở khoảng cách rất xa.

Algeria nhiều khả năng sẽ dùng Su-34M để thay thế các phi đội Su-24M vốn là xương sống lực lượng cường kích của nước này suốt nhiều thập kỷ. Hiện Algeria đang là khách hàng nước ngoài lớn nhất của Su-24M với gần 40 chiếc trong biên chế. Điều đó làm dấy lên dự đoán rằng nước này có thể tiếp tục đặt mua số lượng lớn Su-34M trong vài năm tới.

Nếu kịch bản đó xảy ra, năng lực tấn công đường không của Algeria sẽ thay đổi đáng kể.

Máy bay chiến đấu Su-24M của Không quân Algeria. Ảnh: MW.

Không quân Algeria thời gian qua đang tăng tốc hiện đại hóa với tốc độ hiếm thấy tại châu Phi. Đầu năm 2025, nước này được xác nhận đã tiếp nhận lô tiêm kích Su-35 đầu tiên từ Nga. Đến tháng 11 cùng năm, Algeria tiếp tục trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên nhận tiêm kích tàng hình Su-57.

Giới phân tích cho rằng Su-34M và Su-57 sẽ trở thành “bộ đôi chủ lực” mới của không quân Algeria trong tương lai. Trong khi Su-57 đóng vai trò tiêm kích tàng hình thế hệ 5, Su-34M lại được đánh giá cực kỳ nguy hiểm ở khả năng mang tải trọng vũ khí lớn và tấn công tầm xa.

Su-34 vốn được Liên Xô phát triển từ cuối thập niên 1980 dựa trên nền tảng tiêm kích Su-27 nổi tiếng. So với Su-27, Su-34 lớn hơn và nặng hơn khoảng 50%, cho phép nó mang theo nhiều nhiên liệu và vũ khí hơn rất nhiều.

Ngoài các loại bom và tên lửa đối đất, Nga còn tích hợp cho Su-34 hệ thống trinh sát Sych với nhiều biến thể pod khác nhau. Các pod này cho phép máy bay vừa thực hiện nhiệm vụ trinh sát thời gian thực vừa sẵn sàng tung đòn tấn công ngay lập tức.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Không quân Algeria. Ảnh: MW.

Đối với Algeria, việc sở hữu Su-34M không chỉ nhằm thay thế máy bay cũ, nó còn mang ý nghĩa chiến lược. Với tầm hoạt động cực xa và khả năng mang nhiều loại tên lửa hiện đại, Su-34M cho phép Algeria mở rộng đáng kể vùng tác chiến, kể cả ngoài Địa Trung Hải hoặc sâu vào lãnh thổ đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột.

Kể từ sau chiến dịch quân sự do NATO dẫn đầu tại Libya năm 2011, Algeria liên tục tăng cường sức mạnh quân sự để phòng ngừa nguy cơ bị phương Tây gây sức ép.

Nhiều cuộc tập trận lớn của Mỹ và NATO tại Bắc Phi trong các năm gần đây bị cho là mô phỏng kịch bản đối đầu với một quốc gia có vị trí địa lý và hệ thống phòng không rất giống Algeria.

Đặc biệt, các bài diễn tập này còn giả lập việc đối phó những tổ hợp phòng không do Nga sản xuất như S-400 – loại vũ khí Algeria hiện đang sở hữu.

Sau sự sụp đổ của chính phủ Syria năm 2024, Algeria gần như trở thành quốc gia Arab duy nhất còn đứng ngoài quỹ đạo ảnh hưởng của phương Tây. Điều đó khiến nước này ngày càng đẩy mạnh đầu tư quân sự.

Dù vậy, Su-34M có thể cũng là dòng chiến đấu cơ thế hệ 4 cuối cùng Algeria mua mới. Các chuyên gia dự đoán ngân sách quốc phòng tương lai của nước này sẽ tập trung nhiều hơn cho chiến đấu cơ thế hệ 5.

Ngoài Su-57 của Nga, Algeria được cho là cũng đang quan tâm tới tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc – mẫu máy bay được đánh giá là một trong những chiến đấu cơ xuất khẩu hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Theo MW