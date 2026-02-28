Xe Lynk & Co gặp tai nạn vì tính năng ra lệnh bằng giọng nói

Một vụ tai nạn trên cao tốc liên quan đến Lynk & Co Z20 khiến nhiều người lo ngại về an toàn hệ thống điều khiển bằng giọng nói của xe điện Trung Quốc.

Một vụ tai nạn trên cao tốc vào ban đêm liên quan đến Lynk & Co Z20 đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, tài xế đã vô tình tắt đèn pha bằng lệnh giọng nói khi đang di chuyển.

Lynk & Co Z20 thuộc phân khúc crossover điện cỡ nhỏ, hướng đến khách hàng trẻ đô thị. Ảnh: JustAnotherCarDesigner.

Video lan truyền cho thấy người lái muốn tắt đèn nội thất nhưng hệ thống nhận diện sai và tắt toàn bộ đèn phía trước. Khi cố gắng bật lại bằng giọng nói, hệ thống không phản hồi kịp thời và chiếc xe sau đó đâm vào dải phân cách.



Sự việc làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của các hệ thống điều khiển bằng giọng nói, vốn ngày càng phổ biến trên xe điện Trung Quốc. Nếu trước đây phần mềm chủ yếu phục vụ giải trí và tiện ích, thì nay nó can thiệp trực tiếp vào những chức năng cốt lõi như chiếu sáng, vận hành và hỗ trợ lái. Một sai sót nhỏ trong logic lập trình có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 26/2 vừa qua, ông Mu Jun, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh của Lynk & Co, đã công khai xin lỗi trên Weibo và xác nhận hãng đã hoàn tất giải pháp khắc phục.

Theo thông tin được công bố, một bản cập nhật phần mềm qua mạng đã được triển khai ngay lập tức. Sau bản cập nhật này, khi xe đang di chuyển, đèn pha chỉ có thể tắt bằng thao tác thủ công. Hệ thống giọng nói sẽ không còn quyền kiểm soát chức năng này trong trạng thái xe chạy.

Z20 là mẫu SUV điện cỡ nhỏ nằm trong phân khúc giá 110.000-150.000 nhân dân tệ, tương đương 380-520 triệu đồng. Đây là nhóm giá có sự cạnh tranh rất mạnh với các đối thủ như BYD Yuan Plus, Aion Y Plus và Smart #1. Người mua trong phân khúc này thường quan tâm đến công nghệ, phạm vi hoạt động và khả năng sạc nhanh.

Không gian nội thất của Z20 mang màu sắc trẻ trung với vô-lăng kiểu mới, màn hình trung tâm cỡ lớn và đèn nội thất. Ảnh: Lynk & Co.

Z20 được phát triển trên nền tảng SEA của Geely, trang bị bộ pin khoảng 61 kWh, cho tầm hoạt động công bố theo chuẩn CLTC khoảng 530 km. Xe có khả năng sạc nhanh từ 10-80% trong khoảng 15 phút. Với chiều dài 4.460 mm và trục cơ sở 2.755 mm, mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng trẻ đô thị, những người ưu tiên công nghệ thông minh và thiết kế hiện đại.

Nhóm khách hàng của Z20 không chỉ quan tâm đến công nghệ mà còn đòi hỏi độ ổn định và tin cậy cao từ các hệ thống số hóa. Sự cố vừa qua cho thấy khi tính năng giọng nói can thiệp vào các chức năng quan trọng như chiếu sáng, yếu tố an toàn phải được đặt lên trên hết. Sự tiện lợi chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm cơ chế kiểm soát chặt chẽ.