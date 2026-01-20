Ra mắt với giá trên 800 triệu đồng, Limo Green mới lấy gì cạnh tranh với các đối thủ?

Ra mắt với mức giá hơn 800 triệu đồng, Limo Green mới được nâng cấp để hướng tới khách hàng gia đình. Tuy nhiên, mẫu xe vẫn phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ BYD M6 và các dòng MPV xăng quen thuộc ở cùng tầm giá.

VinFast vừa chính thức giới thiệu VF MPV 7, mẫu MPV điện 7 chỗ được xem như phiên bản nâng cấp từ Limo Green nhưng đổi hướng rõ rệt sang nhóm khách hàng cá nhân, gia đình. Với mức giá 819 triệu đồng, VF MPV 7 bước vào "điểm nóng" cạnh tranh, nơi người mua sẽ đặt lên bàn cân cả yếu tố trang bị lẫn hiệu quả sử dụng thực tế.

Bản nâng cấp "xe gia đình" của Limo Green

Thay vì giữ phong cách tối giản để tối ưu chi phí như Limo Green, VF MPV 7 được VinFast hoàn thiện theo hướng xe gia đình hơn, tập trung vào những trang bị người dùng gia đình sử dụng mỗi ngày. Danh sách nâng cấp trải từ ngoại thất dễ nhận biết đến tiện nghi khoang lái, nhằm tạo khác biệt rõ ràng giữa một mẫu xe phục vụ nhu cầu cá nhân với một mẫu xe thiên về vận hành dịch vụ.

VF MPV 7 không có nhiều khác biệt về ngoại hình so với Limo Green. Ảnh: VinFast.

Về trang bị ngoại thất, VF MPV 7 có gương chiếu hậu chỉnh, gập điện tích hợp đèn báo rẽ, và đặc biệt nhấn mạnh bằng bộ mâm hợp kim đa chấu 19 inch. Bên trong, VF MPV 7 tập trung vào cảm giác "xe gia đình" với vô-lăng D-Cut bọc da tích hợp phím bấm đa chức năng, cần số điện tử đặt sau vô-lăng, cùng màn hình giải trí 10,1 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay.

Xe sử dụng ghế bọc da nhân tạo, đồng thời có điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 và cửa gió cho cả 3 hàng ghế - trang bị quan trọng trên MPV 7 chỗ vì ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thoải mái của người ngồi hàng 2 và hàng 3.

Không gian nội thất của VF MPV 7 mang "hơi thở" xe gia đình hơn với dàn trang bị mới như vô-lăng D-Cut có nút bấm, kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Ảnh: VinFast.

Ở cấu hình vận hành, VF MPV 7 giữ nền tảng điện tương tự Limo Green với mô-tơ điện có công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, bộ pin 60,13 kWh. Theo công bố, xe có thể chạy tới 450 km mỗi lần sạc đầy và hỗ trợ sạc nhanh 10-70% trong khoảng 30 phút.

Nhìn chung, VF MPV 7 là bước nâng cấp theo đúng nhu cầu sử dụng gia đình, tăng cường trang bị và trải nghiệm hằng ngày nhưng vẫn duy trì nền tảng vận hành vốn đã định hình từ Limo Green.

Thế khó của VF MPV 7

Dù được nâng cấp về trang bị và tiện nghi, nhưng mức giá 819 triệu đồng khiến VF MPV 7 rơi vào thế khó khi đứng ở vùng giá nhạy cảm quanh 800 triệu đồng, nơi thị trường có quá nhiều lựa chọn. Đặt cạnh đối thủ xe điện trực diện BYD M6 (756 triệu đồng), mẫu xe của VinFast đắt hơn hơn 60 triệu đồng, trong khi BYD M6 tạo ấn tượng mạnh nhờ danh sách công nghệ và tiện nghi dày ngay từ thông số công bố.

BYD M6 sẽ gây khó khăn cho VF MPV 7 khi có mức giá dễ chịu hơn. Ảnh: Thượng Tâm.

Mẫu xe Trung Quốc sở hữu danh sách trang bị nổi bật như màn hình trung tâm cỡ lớn có thể xoay, kết nối không dây, camera toàn cảnh, V2L cùng một số tính năng hỗ trợ lái. Vì vậy, VF MPV 7 cần thuyết phục người mua rằng phần chênh lệch giá không chỉ nằm ở việc nâng cấp cấu hình, mà đến từ giá trị sử dụng thực tế như không gian cho gia đình, mức độ tiện lợi khi vận hành hàng ngày và chi phí khai thác trong quá trình sở hữu.

Mức giá này cũng đưa VF MPV 7 đứng chung mâm với các MPV xăng như Toyota Innova Cross (từ 730 triệu đồng) hay Hyundai Custin (từ 820 triệu đồng), vốn đã quen thuộc, tiếp nhiên liệu nhanh và không đòi hỏi thay đổi thói quen sử dụng. Vì vậy, VinFast cần thuyết phục khách hàng chuyển sang xe điện bằng sự tiện lợi khi dùng hằng ngày và hiệu quả chi phí vận hành, thay vì chỉ dựa vào thông số công bố.

VF MPV 7 có lợi thế về kích thước cũng như hạ tầng sạc, đi kèm chính sách miễn phí sạc đến giữa năm 2027. Ảnh: VinFast.

Dù vậy, VF MPV 7 vẫn có lợi thế đáng kể nhờ hạ tầng sạc công cộng phủ rộng và chính sách miễn phí sạc đến năm 2027, qua đó tạo khác biệt về chi phí sử dụng trong vài năm đầu. Đây cũng là phép thử của mẫu xe khi thị trường sẽ chấm điểm không chỉ bằng giá bán mà còn bằng mức độ thuyết phục của các nâng cấp và sức nặng của hệ sinh thái khi đặt cạnh BYD M6 và nhóm MPV xăng.