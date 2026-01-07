Xuất hiện đại lý ô tô BYD giả mạo tại Cần Thơ

Mạng xã hội xuất hiện thông tin về một đại lý ô tô của thương hiệu BYD tại khu vực Cần Thơ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mạo danh và nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về một cơ sở kinh doanh ô tô với bảng hiệu "BYD Sóc Trăng", được giới thiệu nằm trên địa bàn Cần Thơ.

Hình ảnh lan truyền cho thấy địa điểm này đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng bên trong đã có xe được đưa vào trưng bày, khiến không ít người nhầm tưởng đây là đại lý chính thức của BYD.

Hình ảnh showroom BYD Sóc Trăng đang trong quá trình hoàn thiện và đã có xe trưng bày bên trong. Ảnh: MXH.

Bên cạnh hình ảnh cơ sở treo bảng hiệu, trên mạng còn xuất hiện một website tự giới thiệu là "BYD Sóc Trăng". Trang này đăng tải danh mục xe, thông số và niêm yết giá, đồng thời tích hợp các nút "Mua hàng/Liên hệ" như một kênh bán hàng chính thức, dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn khi giao dịch hoặc để lại thông tin cá nhân.

Trước diễn biến này, BYD Việt Nam đã lên tiếng xác nhận về tính chính thống của địa điểm và các hoạt động liên quan.

Trao đổi với VietTimes, đại diện BYD Việt Nam khẳng định showroom mang tên BYD Sóc Trăng hiện không phải nhà phân phối ủy quyền và chưa được hãng này ký kết bất kỳ hợp đồng hợp tác chính thức nào để phân phối các sản phẩm của BYD.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, BYD Việt Nam đã và đang cử ban đại diện làm việc trực tiếp với chủ đầu tư tại showroom nhằm xác minh cụ thể sự việc, đồng thời yêu cầu đơn vị này dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc trưng bày, giới thiệu hoặc chào bán sản phẩm BYD dưới bất kỳ hình thức nào", đại diện BYD Việt Nam chia sẻ.

Website với tên miền bydsoctrang hiển thị đầy đủ thông tin về xe, giá cả, liên hệ và cả nút mua hàng. Ảnh: Chụp màn hình.

BYD Việt Nam cho biết trong trường hợp đơn vị liên quan không chấp hành, hãng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để xử lý theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo uy tín thương hiệu và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Đồng thời, BYD Việt Nam khuyến cáo khách hàng chỉ nên tìm hiểu, mua xe và sử dụng dịch vụ tại các nhà phân phối ủy quyền được công bố trên website và các kênh truyền thông chính thống của hãng.

Theo BYD Việt Nam, các trường hợp mua xe từ cơ sở không thuộc hệ thống ủy quyền sẽ không được đảm bảo đầy đủ quyền lợi về bảo hành, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật cũng như các chính sách và ưu đãi theo tiêu chuẩn của hãng.

Gian hàng của BYD tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2024, thời điểm hãng này mới vào thị trường Việt Nam. Ảnh: Thượng Tâm.

Đây không phải lần đầu thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận tình trạng mạo danh thương hiệu và đại lý. Trước đó, nhiều hãng như VinFast, Honda và Hyundai cũng từng phát cảnh báo về các kênh giả mạo trên mạng xã hội và website, lợi dụng tên tuổi để tung khuyến mại không có thật hoặc giả danh tuyển dụng, qua đó dẫn dụ người dùng cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền.

Là hãng xe năng lượng mới hàng đầu thế giới, BYD gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7/2024. Sau hơn một năm có mặt, BYD đang phân phối khoảng 10 mẫu xe trải dài từ hatchback cỡ nhỏ, SUV đô thị, SUV hạng D, sedan đến MPV cỡ lớn.