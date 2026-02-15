Vì sao Volvo không còn được xem là hãng xe an toàn nhất?

Từ trước đến nay, Volvo thường được nhắc đến như hãng xe an toàn nhất thế giới. Tuy nhiên, vị trí này đã không còn đúng dựa trên bảng đánh giá Safety Verdict vừa được Consumer Reports công bố.

Theo bảng đánh giá này, Mazda vươn lên đứng số một về an toàn tổng thể, xếp sau lần lượt là Genesis, Acura, Lincoln và Hyundai. Trong khi đó, Volvo đứng hạng 12, sau cả Buick và Kia.

Bảng đánh giá lần này khiến thứ hạng thay đổi đáng kể vì Consumer Reports không chỉ nhìn vào khả năng bảo vệ khi va chạm. Cách chấm mới mở rộng hơn và bám sát thực tế sử dụng, xem an toàn là tổng hòa giữa khả năng phòng tránh tai nạn, xử lý trong tình huống khẩn cấp và việc thiết kế khoang lái có khiến người lái bị xao nhãng hay không.

Các tiêu chí của bảng xếp hạng này gồm kết quả thử nghiệm va chạm, các công nghệ hỗ trợ lái có được trang bị tiêu chuẩn hay không, khả năng phanh và đánh lái tránh nguy hiểm, cùng cách bố trí nút bấm có dễ dùng và trực quan. Consumer Reports cho rằng thương hiệu an toàn không chỉ bảo vệ tốt khi tai nạn xảy ra mà còn phải giúp giảm rủi ro ngay từ đầu.

Khoang lái dễ thao tác, ít gây xao nhãng cũng là một tiêu chí giúp Mazda trở nên an toàn hơn. Ảnh: Car and Driver.

Safety Verdict cũng chia thang đánh giá theo từng cấp. Ở mức cơ bản, xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn liên bang của Mỹ. Ở mức cao hơn, điểm số tính thêm các bài kiểm tra vận hành và phanh, cùng những hạng mục va chạm quan trọng do IIHS thực hiện như va chạm trước chồng lấn nhỏ và va chạm bên hông. Bảng điểm còn xét tới cấu hình dẫn động và khối lượng xe, bởi xe quá nhẹ thường bất lợi hơn khi xảy ra va chạm.

Trong bối cảnh đó, việc Mazda đứng đầu được xem là bất ngờ nhưng có lý do. Hãng không dựa vào kích thước xe để tạo cảm giác an toàn, mà tập trung vào nền tảng khung gầm, khả năng kiểm soát và việc phổ cập các công nghệ hỗ trợ người lái trên nhiều dòng xe.

Ở cấp cao nhất, Consumer Reports bổ sung tiêu chí về mức độ gây xao nhãng của hệ thống điều khiển. Tesla và Volvo dù có điểm va chạm tốt vẫn bị trừ điểm vì giao diện khiến người lái phải rời mắt khỏi đường quá nhiều. Theo Consumer Reports, chỉ một thao tác loay hoay để chỉnh điều hòa hay âm thanh cũng có thể làm tăng nguy cơ mất tập trung và có thể dẫn đến tai nạn.

Nhiều trang bị, công nghệ an toàn nhưng Volvo vẫn chỉ xếp hạng 12 trong bảng đánh giá của Consumer Reports. Ảnh: Topgear.

Từ cách chấm này, Consumer Reports nhấn mạnh an toàn không nằm ở việc xe có bao nhiêu tính năng, mà ở chỗ chúng có thực sự giúp người lái kiểm soát tốt và ít bị xao nhãng hay không. Một chiếc xe nhiều công nghệ vẫn có thể kém an toàn nếu thao tác rườm rà, khiến tài xế mất tập trung.

Và khi một hãng phổ thông như Mazda đã phổ cập nhiều trang bị an toàn dưới dạng tiêu chuẩn, các hãng khác khó có lý do để tiếp tục biến những tính năng như cảnh báo điểm mù hay cảnh báo xe cắt ngang phía sau thành lựa chọn "nâng cao".