Thị trường ô tô Việt 2026 đón thêm hãng xe sang Trung Quốc, THACO đưa về 2 thương hiệu Mỹ

Năm 2026, cuộc chơi ô tô tại Việt Nam được khuấy động khi có thêm thương hiệu mới ở phân khúc xe sang trong khi THACO bổ sung "thành viên".

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều tín hiệu dịch chuyển đáng chú ý. Tasco Auto dự kiến đưa Zeekr và Lotus về Việt Nam sau Lynk & Co và Geely, trong khi Jeep và RAM có khả năng chuyển sang một ông lớn trong ngành. Những động thái này được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và khuấy động cạnh tranh trên thị trường ô tô trong nước.

Tasco dấn thân vào "xe sang"

Với định hướng xây dựng hệ sinh thái ô tô tại Việt Nam, Tasco Auto sẽ bổ sung hai thương hiệu Zeekr và Lotus trong năm 2026. Thông tin này đã được Tasco gửi tới giới truyền thông, như bước đi tiếp theo sau khi đưa Lynk & Co và Geely về Việt Nam. Việc mở rộng danh mục được xem là động thái nâng cấp dải sản phẩm, hướng mạnh hơn vào nhóm xe thể thao và hạng sang.

Sau khi ra mắt tại Việt Nam, Lotus sẽ "chung mâm" với Porsche, Maserati. Ảnh: Lotus.

Lotus được Tasco định vị như một thương hiệu "hình ảnh" trong danh mục, nhắm tới nhóm khách hàng yêu xe thể thao, hiệu suất và cá tính. Thương hiệu này dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý I, bổ sung lựa chọn cho phân khúc xe thể thao, được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với Porsche và Maserati.

Zeekr đại diện cho nhánh xe điện hạng sang, nơi cạnh tranh không chỉ ở thông số vận hành mà còn ở phần mềm và hệ sinh thái dịch vụ. Dự kiến xuất hiện tại Việt Nam từ quý II, Zeekr trước mắt nhắm vào SUV điện cỡ D và MPV điện hạng sang cỡ lớn. Để phát triển phân khúc xe điện tại Việt Nam, Zeekr nói riêng và Tasco nói chung sẽ phải giải bài toán hạ tầng và hậu mãi, đặc biệt là mạng lưới trạm sạc - vấn đề đang kìm hãm sự phát triển của các hãng xe điện Trung Quốc.

Zeekr 7X là một trong những mẫu xe "chào sân" của thương hiệu này tại Việt Nam. Ảnh: Zeekr.

Ở góc nhìn dài hạn, việc Tasco mở rộng danh mục để gia tăng hiện diện các thương hiệu thuộc Geely tại Việt Nam cho thấy hướng đi "bền" hơn, nhưng cũng đồng thời tạo thêm áp lực khi các thương hiệu trước đó chưa thật sự tạo dấu ấn rõ nét. Với Zeekr và Lotus, thách thức tiếp theo vẫn là chuẩn hóa trải nghiệm ở phân khúc cao cấp, nơi khách hàng quan tâm chất lượng dịch vụ và mức độ sẵn sàng vận hành không kém gì sản phẩm.

Jeep và RAM về tay "ông lớn" ô tô Việt Nam

Không phải tân binh, nhưng thông tin Jeep và RAM sắp đổi nhà phân phối bắt đầu rộ lên đầu năm 2026, khi một số mẫu xe của hai thương hiệu này xuất hiện tại showroom thuộc THACO Auto.

Jeep được biết đến với khả năng việt dã cùng ngoại hình hầm hố kiểu quân đội. Ảnh: JVA.

Nếu chuyển sang THACO, Jeep và RAM có thể bước vào giai đoạn tái tổ chức kênh bán hàng và hậu mãi, tận dụng mạng lưới showroom và xưởng dịch vụ sẵn có. THACO Auto được đánh giá có lợi thế lớn về mạng lưới khi doanh nghiệp này đang sở hữu hơn 450 showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc.

Sở dĩ câu chuyện thu hút chú ý vì Jeep và RAM là các thương hiệu "ngách", kén người chơi nhưng tệp khách lại rất trung thành. Với Jeep, giá trị nằm ở hình ảnh off-road và phong cách sống, còn với RAM là chất bán tải cỡ lớn, mạnh mẽ và khác biệt. Để những thương hiệu như vậy tăng trưởng, yếu tố quyết định thường là hệ thống chăm sóc sau bán hàng và khả năng đáp ứng phụ tùng.

RAM 1500 là dòng xe bán tải to nhất và đắt nhất được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: Autoblog.

Ở Việt Nam, Jeep và RAM chủ yếu được xem là dòng xe chơi dành cho nhóm khách hàng đam mê phong cách Mỹ và tính biểu tượng, bởi mặt bằng giá không dễ tiếp cận. Mẫu rẻ nhất của Jeep có giá từ 3,5 tỷ đồng, còn RAM 1500 có giá từ 5 tỷ đồng, riêng bản hiệu năng cao RAM 1500 TRX có thể lên tới 8 tỷ đồng.

Nếu Jeep và RAM chuyển sang THACO Auto, thị trường kỳ vọng việc tiếp cận dịch vụ sẽ nhanh hơn, nguồn phụ tùng dồi dào hơn và hoạt động bán hàng được đẩy mạnh. Dù vậy, hiệu quả vẫn phải được kiểm chứng bằng thực tế, từ giá bán, chính sách bảo hành đến độ ổn định vận hành dịch vụ sau khi đổi nhà phân phối.