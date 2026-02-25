Dàn SUV cỡ lớn Nhật, Hàn và châu Âu sắp ra mắt tại Việt Nam năm 2026

Phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam được dự báo sôi động trở lại trong năm 2026 khi thị trường chuẩn bị đón nhận ít nhất ba mẫu xe mới đáng chú ý.

Từng khá trầm lắng và kén khách, nhóm SUV cỡ E đang được các hãng quan tâm trở lại với sự xuất hiện của Volkswagen Teramont Pro, Mazda CX‑90 và Hyundai Palisade thế hệ mới. Bộ ba này không chỉ bổ sung lựa chọn cho phân khúc SUV 7 chỗ mà còn cho thấy xu hướng mở rộng sản phẩm ở nhóm xe kích thước lớn, vốn đòi hỏi tệp khách hàng đặc thù.

Volkswagen Teramont Pro - tháng 3

Theo thông tin từ Volkswagen, mẫu Teramont Pro sẽ được ra mắt vào cuối tháng 3. Mẫu SUV này được phân phối với hai phiên bản là Pro và Pro Max, giá dự kiến lần lượt 2,79 tỷ đồng và 2,88 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu từ Trung Quốc và sẽ thay thế vị trí của Teramont trước đây. Như vậy, sau khi Teramont Pro ra mắt, toàn dải sản phẩm Teramont đều được nhập từ Trung Quốc.

Teramont Pro có ngoại hình trẻ trung và bóng bẩy hơn Teramont tiêu chuẩn trước đây. Ảnh: Volkswagen.

Trong phân khúc SUV cỡ E phổ thông, Volkswagen Teramont Pro cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Palisade (hơn 1,4 tỷ đồng), Toyota Land Cruiser Prado (hơn 3,4 tỷ đồng) và VinFast VF 9 (1,5 - 1,7 tỷ đồng). Với mức giá dự kiến này, Teramont Pro thuộc nhóm đắt đỏ bậc nhất trong phân khúc.

Teramont Pro tại Việt Nam được trang bị màn hình trung tâm và màn hình sau vô lăng. Điểm đáng chú ý là ghế phụ phía trước tích hợp đỡ bắp chân, tăng sự thoải mái cho hành khách khi đi xa.

Mẫu SUV cỡ lớn được trang bị đèn LED phân tầng có từ bản Teramont X. Ảnh: Volkswagen.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 2.0 lít tăng áp, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Đi kèm là hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion. Cấu hình này giúp xe duy trì khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường, đồng thời đảm bảo độ bám khi di chuyển đường dài.

Mazda CX-90 - tháng 4

Mazda CX-90 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4 và những xe đầu tiên có thể được bàn giao từ giữa năm. Hiện tại, các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc với mức dự kiến 2,479 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

CX-90 sẽ là mẫu xe to nhất và đắt nhất trong dải sản phẩm của Mazda tại Việt Nam. Ảnh: Mazda.

Với mức giá này, CX-90 trở thành mẫu xe có giá cao nhất của Mazda tại Việt Nam. Sau khi ra mắt, xe cạnh tranh với các mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn như Hyundai Palisade hay Volkswagen Teramont Pro Max sắp ra mắt.

Điểm nổi bật nhất của CX-90 là hệ truyền động plug-in hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng 2.5 lít công suất 189 mã lực và mô men xoắn 260 Nm, kết hợp mô tơ điện 173 mã lực và 270 Nm. Bộ pin dung lượng 17,8 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa khoảng 42 km. Cấu hình này phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị nhưng vẫn cần một mẫu SUV rộng rãi cho gia đình.

Mazda CX-90 sở hữu thiết kế Kodo thế hệ mới với thân xe dài và dáng vẻ bề thế, đi kèm các trang bị như mâm 21 inch, đèn LED trước sau và cửa hậu chỉnh điện rảnh tay. Không gian nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 12,3 inch, HUD hiển thị trên kính lái, camera 360 độ, điều hòa độc lập ba hàng ghế, sạc không dây và dàn âm thanh Bose 12 loa.

Hệ thống PHEV trên CX-90 không tối ưu quãng đường di chuyển thuần điện như các mẫu xe Trung Quốc. Ảnh: Mazda.

Về an toàn, xe được trang bị gói i-Activsense thế hệ mới cùng hệ thống giám sát người lái, có khả năng nhận diện mức độ tập trung để đưa ra cảnh báo kịp thời.

Hyundai Palisade thế hệ mới - quý II

Hyundai Palisade thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong quý II năm nay, theo thông tin từ một nhân viên bán hàng tại đại lý. Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về cấu hình cũng như mức giá của mẫu xe này.

Hyundai Palisade thế hệ thứ 2 có kiểu dáng vuông vức, bệ vệ hơn đời cũ. Ảnh: Paultan.

Ở thế hệ thứ 2, Palisade nhận được thay đổi toàn diện từ trong ra ngoài. Kiểu dáng xe được làm vuông vức hơn, tương tự "đàn em" Santa Fe. Nổi bật là cụm lưới tản nhiệt và đèn trước/sau dạng xếp chồng.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là lần đầu Palisade có tùy chọn động cơ hybrid. Hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.5 lít tăng áp công suất 258 mã lực và mô men xoắn 353 Nm đi kèm mô tơ điện 72 mã lực và 264 Nm. Tổng công suất của xe đạt 329 mã lực và mô men xoắn 460 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp và pin lithium-ion dung lượng 1,65 kWh.

Nhiều khả năng, Palisade tại Việt Nam cũng đi kèm phiên bản hybrid như các thị trường lân cận. Ảnh: Paultan.

Trong phân khúc SUV cỡ E, Hyundai Palisade tiếp tục cạnh tranh với Volkswagen Teramont Pro cùng các mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn khác. Ở thế hệ hiện tại, Palisade có giá khởi điểm khoảng 1,47 tỷ đồng, thuộc nhóm dễ tiếp cận hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Với việc bổ sung phiên bản hybrid và nâng cấp toàn diện, giá bán của thế hệ mới được dự đoán có thể tăng nhẹ so với đời hiện hành.