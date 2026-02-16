Rolls-Royce Ghost 15 năm tuổi rao giá ngang Mercedes S 450

Thị trường số
10 món đồ công nghệ giúp kỳ nghỉ Tết trở nên thú vị
Bên cạnh điện thoại hay đồng hồ, người dùng có thể bổ sung vài thiết bị hỗ trợ để có kỳ nghỉ Tết thú vị hơn.
Thuê ô tô tự lái về quê ăn Tết: Chuẩn bị gì để đi xa an toàn, đỡ mệt?
Dịp Tết, thuê ô tô tự lái về quê giúp nhiều gia đình chủ động và thoải mái hơn nhưng người thuê cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước để tránh rủi ro và giảm áp lực trong suốt chuyến đi.
Siêu xe Lamborghini Revuelto giá 44 tỷ đồng đầu tiên về Việt Nam
Sau gần 2 năm ra mắt, siêu xe Revuelto mới được bàn giao cho khách hàng tại TP.HCM.
Tết đi xa bằng ô tô điện: Vì sao nên cân nhắc kỹ?
Đi xa bằng ô tô điện trên cao tốc đòi hỏi tính toán kỹ pin, điểm sạc và phương án dự phòng để tránh rơi vào thế bị động giữa hành trình.
Giá vàng SJC hôm nay 181 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC sáng 11/2 niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng.
Chính sách thuế mới tác động như thế nào đến giá xe hybrid Việt Nam từ 2026?
Chính sách mới chỉ ưu đãi cho xe đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, khiến nhiều mẫu không được hưởng lợi và giá bán khó giảm sâu trong ngắn hạn.
Loạt ô tô giảm giá hàng trăm triệu đồng trước Tết
Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường ô tô ghi nhận loạt mẫu xe giảm giá sâu, có xe ưu đãi tới gần 300 triệu đồng.
Vì sao Hyundai Stargazer đời 2025 giảm hơn 50 triệu đồng?
Hyundai Stargazer đang được một số đại lý giảm giá trực tiếp hàng chục triệu đồng ở giai đoạn cận Tết.
Pin dự phòng thể rắn đầu tiên thế giới có mặt tại Việt Nam
Pin BMX SolidSafe dùng công nghệ pin thể rắn, nhỏ gọn, an toàn, hỗ trợ sạc không dây Qi2 và sạc cùng lúc hai thiết bị, phù hợp người dùng di chuyển.
Lý do Toyota Crown được ông Đặng Lê Nguyên Vũ và nhiều dân chơi sưu tầm
Toyota Crown là mẫu xe được giới sưu tầm ưa chuộng bởi kiểu dáng bệ vệ, động cơ bền bỉ, thường được sử dụng để phục vụ lãnh đạo.
MG "chơi lớn", hạ giá mẫu xe cỡ C xuống ngang xe cỡ B
Để kích cầu cuối năm và xả kho hàng tồn, đại lý MG giảm giá sâu cho mẫu SUV hạng C HS, đưa mức giá thực tế xuống ngang xe hạng B.
Mazda CX-90 dự kiến có giá đắt ngang xe sang, đối mặt nhiều thách thức
Định vị SUV đầu bảng với công nghệ PHEV, Mazda CX-90 vẫn rơi vào thế kẹt khi phải cạnh tranh với xe sang và chịu sức ép từ làn sóng xe điện hóa.
Toyota Hilux thế hệ mới vừa ra mắt đã khan hàng, nhân viên đại lý tiết lộ lý do
Toyota Hilux là một trong những mẫu xe “hâm nóng” thị trường ô tô Việt giai đoạn trước Tết Nguyên đán 2026. Dù ra mắt đúng cao điểm chạy đua doanh số, Hilux lại gặp tình trạng khan hàng, không có xe sẵn tại đại lý.
Honda CR-V hybrid mới có cạnh tranh được với Mazda CX-5?
Dù chưa công bố giá, Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp được kỳ vọng sẽ rẻ hơn đời trước nhờ được lắp ráp trong nước.
Loạt xe máy điện trên 100 triệu đồng sẽ ra mắt trong năm 2026
Năm 2026, thị trường xe điện tại Việt Nam đón nhận 3 mẫu xe mới từ Honda, VinFast và Nuen. Các mẫu xe đa dạng từ đô thị, đường dài đến phong cách mô tô.
Khám phá "hàng hiếm" BMW Dixi gần 100 năm tuổi tại Việt Nam
Chiếc BMW Dixi đời 1928 được đưa về Việt Nam theo diện sưu tầm, đáng chú ý là xe vẫn có thể nổ máy và di chuyển.
VinFast hé lộ 4 mẫu mô tô điện có thiết kế cực chất
VinFast dự kiến ra mắt phiên bản thương mại của dòng mô tô điện cao cấp trong quý IV năm nay.
Giảm giá, Toyota Hilux 2026 có cạnh tranh được Ford Ranger?
Hilux 2026 mới ra mắt với giá cạnh tranh, thiết kế mạnh mẽ, động cơ diesel 2.8L với nhiều trang bị an toàn, giúp tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Toyota Hilux bản mới "hầm hố" lộ diện, rẻ hơn đời cũ
Toyota Hilux thế hệ mới xuất hiện tại đại lý trước ngày ra mắt, với 3 phiên bản và mức giá thấp hơn đời cũ, qua đó tăng sức cạnh tranh trong phân khúc bán tải.
Jaecoo J7 bán chạy tại Anh, về Việt Nam vẫn loay hoay tìm chỗ đứng
Jaecoo J7 gây chú ý tại Anh khi lọt top xe bán chạy trong năm 2025 nhờ kiểu dáng gợi nhớ Evoque nhưng giá rẻ hơn.