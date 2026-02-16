close Đăng nhập

Rolls-Royce Ghost 15 năm tuổi rao giá ngang Mercedes S 450

Sau 15 năm, chiếc Rolls-Royce Ghost đã xuống cấp ở vài chi tiết nhưng mức giá vẫn ngang một số mẫu sedan hạng sang đời mới.

vt-rolls-royce-ghost-15-nam-tuoi-rao-gia-ngang-mercedes-s-450-anh-9.jpg
Dù không đình đám như Phantom, Rolls-Royce Ghost vẫn là cái tên siêu sang được nhiều người săn tìm nhờ phong cách trẻ trung, dễ tiếp cận hơn "đàn anh". Đặc biệt ở bản trục cơ sở kéo dài (EWB), Ghost càng hợp với nhóm khách ưu tiên trải nghiệm ngồi sau và sự êm ái kiểu "chủ tịch".
vt-rolls-royce-ghost-15-nam-tuoi-rao-gia-ngang-mercedes-s-450-anh-14.jpg
Một showroom xe cũ tại TP.HCM đang chào bán Rolls-Royce Ghost EWB đời 2011 với giá khoảng 5,5 tỷ đồng. Sau gần 15 năm, chiếc xe siêu sang lăn bánh gần 49.000 km.
vt-thumb-3834.jpg
Nhìn từ xa, Ghost vẫn giữ thần thái sang trọng và chưa có dấu hiệu lỗi mốt dù đã gần 15 năm tuổi. Ngôn ngữ thiết kế tối giản giúp chiếc xe trông lịch lãm, không cần quá nhiều chi tiết để gây chú ý.
vt-rolls-royce-ghost-15-nam-tuoi-rao-gia-ngang-mercedes-s-450-anh-11.jpg
Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lớn và biểu tượng Spirit of Ecstasy đặc trưng. Qua 15 năm sử dụng, dễ dàng nhận ra lưới tản nhiệt có các vết xước nhỏ.
vt-rolls-royce-ghost-15-nam-tuoi-rao-gia-ngang-mercedes-s-450-anh-10.jpg
Các chi tiết như sơn ngoại thất hay chóa đèn cũng đã xuống cấp phần nào.
vt-rolls-royce-ghost-15-nam-tuoi-rao-gia-ngang-mercedes-s-450-anh-12.jpg
Xe sử dụng mâm 20 inch cùng hệ thống treo khí nén để duy trì độ êm đúng chất Rolls-Royce. Nhưng khi phát sinh hư hỏng, riêng hạng mục treo khí nén có thể khiến chủ xe phải chi tới hàng trăm triệu đồng.
vt-rolls-royce-ghost-15-nam-tuoi-rao-gia-ngang-mercedes-s-450-anh-5.jpg
Bước vào khoang lái, Ghost tạo cảm giác sang trọng đúng tinh thần Rolls-Royce. Các chất liệu da, kim loại và gỗ phối hợp hài hòa, đem lại sự ấm áp và tinh tế, không phô trương.
vt-rolls-royce-ghost-15-nam-tuoi-rao-gia-ngang-mercedes-s-450-anh-3.jpg
Tương tự ngoại thất, bề mặt ghế da đã bị xuống cấp theo thời gian và lộ dấu vết sử dụng rõ hơn.
vt-rolls-royce-ghost-15-nam-tuoi-rao-gia-ngang-mercedes-s-450-anh-1.jpg
Hàng ghế sau mới là nơi Ghost EWB thể hiện giá trị với không gian rộng rãi và loạt tiện nghi phục vụ chủ nhân. Nhờ cấu trúc cửa mở ngược, người ngồi sau có thể bước vào trong xe dễ dàng hơn. Để đóng cửa sau, hành khách chỉ cần ấn nút riêng biệt.
vt-rolls-royce-ghost-15-nam-tuoi-rao-gia-ngang-mercedes-s-450-anh-7.jpg
Rolls-Royce Ghost EWB sử dụng động cơ V12 6.6 lít tăng áp kép, cho ra công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 780 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF, Ghost EWB có thể tăng tốc 0-100 km/h khoảng 5 giây, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu khi chạy phố thường vượt 20 lít/100 km.
vt-rolls-royce-ghost-15-nam-tuoi-rao-gia-ngang-mercedes-s-450-anh-13.jpg
Với khoảng 5,5 tỷ đồng, người mua cũng có thể hướng sang xe mới như Mercedes-Benz S 450 Luxury (5,56 tỷ đồng), BMW 7-Series (từ 5,2 tỷ đồng) hoặc Audi A8L (5,4 tỷ đồng). Các lựa chọn này nhỉnh hơn về công nghệ và chi phí sử dụng, song giá trị biểu tượng mà Rolls-Royce mang lại vẫn khó mẫu sedan hạng sang nào thay thế.

