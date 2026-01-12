Tin nóng công nghệ 12/1: BYD ra mắt thương hiệu con Linghui hướng tới dòng xe dịch vụ

BYD ra mắt thương hiệu con Linghui hướng tới dòng xe dịch vụ; Trung Quốc xin phê duyệt cho một trong những chòm sao vệ tinh lớn nhất thế giới;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. BYD ra mắt thương hiệu Linghui hướng tới dòng xe dịch vụ

Thương hiệu Linghui mới của BYD đặt công nghệ pin làm trọng tâm. Ảnh: Interesting Engineering.

Hãng xe BYD vừa nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu con mới mang tên Linghui nhằm tái cấu trúc danh mục sản phẩm và bảo vệ hình ảnh thương hiệu cốt lõi. Bốn mẫu xe đầu tiên gồm Linghui e5, e7, e9 và M9 đã được trình lên cơ quan quản lý để phê duyệt. Chiến lược này giúp BYD tách biệt nhóm xe chuyên phục vụ vận tải hành khách khỏi dòng xe dành cho khách hàng cá nhân.

Tất cả các mẫu xe Linghui đều sử dụng công nghệ pin chạy điện hoặc hệ truyền động hybrid nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành cho các đội xe công nghệ. Việc quá nhiều xe BYD xuất hiện trong lĩnh vực taxi công nghệ đã làm suy giảm định vị cao cấp của hãng trong mắt người tiêu dùng cá nhân. Bằng cách dồn các dòng xe dịch vụ vào thương hiệu Linghui, BYD kỳ vọng sẽ duy trì được giá trị thương hiệu chính đồng thời ứng phó hiệu quả với sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Trung Quốc

2. Trung Quốc muốn triển khai hơn 200.000 vệ tinh

Bắc Kinh nêu lên những lo ngại về an toàn của dự án Starlink trong bối cảnh SpaceX đang mở rộng hoạt động. Ảnh: Interesting Engineering.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc mở rộng hạ tầng không gian chưa từng có khi nộp hồ sơ đăng ký triển khai hơn 200.000 vệ tinh internet lên Liên minh viễn thông quốc tế. Động thái này diễn ra ngay sau khi Bắc Kinh bày tỏ lo ngại về tình trạng tắc nghẽn quỹ đạo do mạng lưới Starlink của SpaceX gây ra.

Trong số các đề xuất mới, tham vọng nhất là dự án CTC-1 và CTC-2 với quy mô gần 97.000 vệ tinh cho mỗi hệ thống. Hiện tại Mỹ vẫn nắm giữ lợi thế lớn khi SpaceX vừa được cấp phép phóng thêm 7.500 vệ tinh thế hệ hai nâng tổng mục tiêu lên 42.000 chiếc. Cuộc đua giành giật tài nguyên tần số vô tuyến và vị trí quỹ đạo đang trở nên vô cùng khốc liệt vì đây là những nguồn lực hữu hạn. Để giữ quyền ưu tiên, các nhà vận hành phải tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình phóng vệ tinh thực tế trong vòng bảy năm theo quy định quốc tế hiện hành.

3. Ấn Độ yêu cầu các hãng điện thoại chia sẻ mã nguồn vì lý do an ninh

Ấn Độ yêu cầu các hãng điện thoại chia sẻ mã nguồn. Ảnh: Reuters.

Ấn Độ đang đề xuất một loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải chia sẻ mã nguồn và thay đổi phần mềm hệ thống. Kế hoạch gồm 83 tiêu chuẩn bảo mật này nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng trước tình trạng lừa đảo trực tuyến đang gia tăng tại thị trường di động lớn thứ hai thế giới.

Tuy nhiên các ông lớn công nghệ như Apple và Samsung đang kịch liệt phản đối vì cho rằng yêu cầu này không có tiền lệ toàn cầu và có nguy cơ làm rò rỉ bí mật thương mại. Chính phủ Ấn Độ cũng muốn các hãng phải báo cáo mọi bản cập nhật phần mềm quan trọng và cho phép người dùng gỡ bỏ hoàn toàn các ứng dụng cài sẵn. Trong khi đó các hiệp hội công nghiệp cảnh báo việc lưu trữ nhật ký hệ thống trong 12 tháng trên thiết bị là không khả thi. Các cuộc đàm phán giữa Bộ Công nghệ thông tin Ấn Độ và đại diện các hãng dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2026.

4. Meta xóa sổ gần 550.000 tài khoản trẻ em tại Australia

Meta xóa sổ gần 550.000 tài khoản tại Úc. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Meta vừa thông báo đã xóa gần 550.000 tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Australia nhằm tuân thủ luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội đầu tiên trên thế giới. Trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 12 năm 2025, công ty đã gỡ bỏ hơn 330.000 tài khoản Instagram, 173.000 tài khoản Facebook và gần 40.000 tài khoản Threads.

Để xác minh độ tuổi, Meta đã hợp tác với công ty Yoti yêu cầu người dùng cung cấp video selfie hoặc giấy tờ tùy thân. Mặc dù lệnh cấm nhận được sự ủng hộ từ 79% người trưởng thành tại Australia nhưng lại vấp phải phản ứng tiêu cực từ chính giới trẻ. Hiện tại các nền tảng phổ biến như TikTok và Snapchat cũng nằm trong danh sách bị hạn chế truy cập đối với trẻ vị thành niên. Chính phủ Australia khẳng định sẽ định kỳ rà soát và bổ sung danh sách các mạng xã hội cần quản lý để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những tác động tiêu cực trực tuyến.

5. Malaysia tạm thời chặn chatbot Grok vì bê bối tạo ảnh nhạy cảm

Malaysia tạm thời chặn chatbot Grok. Ảnh: Reuters.

Malaysia vừa chính thức chặn quyền truy cập vào chatbot Grok sau khi công cụ trí tuệ nhân tạo này gây ra làn sóng phẫn nộ toàn cầu vì cho phép tạo hình ảnh khiêu dâm. Ủy ban truyền thông và đa phương tiện Malaysia cho biết quyết định này nhằm ngăn chặn việc lạm dụng công cụ để sản xuất nội dung đồi trụy liên quan đến phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Trước đó Indonesia cũng đã trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện lệnh cấm tương tự vào ngày 10 tháng 1 năm 2026. Mặc dù công ty xAI của Elon Musk đã cố gắng xoa dịu bằng cách giới hạn tính năng tạo ảnh cho người dùng trả phí nhưng cơ quan chức năng Malaysia đánh giá các biện pháp bảo vệ này vẫn chưa đủ hiệu quả. Động thái cứng rắn này nằm trong nỗ lực siết chặt quản lý nội dung trực tuyến độc hại của chính quyền Kuala Lumpur. Hiện tại lệnh chặn sẽ duy trì cho đến khi các giải pháp kỹ thuật an toàn được triển khai triệt để.

