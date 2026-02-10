Loạt ô tô giảm giá hàng trăm triệu đồng trước Tết

Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường ô tô ghi nhận loạt mẫu xe giảm giá sâu, có xe ưu đãi tới gần 300 triệu đồng.

Subaru Forester thế hệ cũ giảm tới 280 triệu đồng

Dạo một vòng thị trường xe trước Tết, Subaru Forester đang là mẫu xe phổ thông được giảm giá sâu nhất. Toàn bộ xe áp dụng ưu đãi là xe số VIN 2024, thuộc thế hệ cũ còn tồn kho.

Forester thế hệ cũ vẫn bán song song với thế hệ mới. Ảnh: Subaru.

So với mức giá niêm yết, Forester được giảm 230-280 triệu đồng, tùy phiên bản. Cụ thể, Forester 2.0 iL EyeSight giảm từ 1,099 tỷ đồng xuống 869 triệu đồng, còn Forester 2.0 iS EyeSight được chào bán 919 triệu đồng, thấp hơn 280 triệu đồng so với niêm yết 1,199 tỷ đồng.

Theo đại lý, bản tiêu chuẩn đã hết hàng, hiện khách mua xe chỉ còn lựa chọn hai phiên bản nêu trên.

Ngoài ưu đãi về giá, người mua còn được tặng 3 năm bảo dưỡng miễn phí cùng một số phụ kiện đi kèm.

Đây không phải lần đầu Forester được giảm giá mạnh tại đại lý. Thực tế, mỗi khi chuẩn bị chuyển sang bản nâng cấp hoặc thế hệ mới, mẫu SUV hạng C của Subaru thường được xả hàng tồn với mức ưu đãi lớn. Trước đó, vào năm 2023, Forester cũng từng được giảm hơn 200 triệu đồng.

Bảng so sánh mức giảm giá của 2 phiên bản Subaru Forester.

Trong bối cảnh Subaru đã ra mắt Forester thế hệ mới và thị trường đã bước sang năm 2026, việc giảm sâu được xem là động thái nhằm giải phóng hàng tồn trước khi tập trung phân phối sản phẩm mới.

Hyundai Santa Fe giảm "tất tay" tại đại lý

Ở nhóm SUV cỡ D, Hyundai Santa Fe cũng ghi nhận mức giảm giá lớn trước Tết. Hai phiên bản cao cấp của mẫu xe này được đại lý điều chỉnh giá bán thực tế thấp hơn đáng kể so với niêm yết.

Hyundai Santa Fe có kiểu dáng mới lạ nhưng kén khách tại Việt Nam. Ảnh: Hyundai.

Cụ thể, Santa Fe Calligraphy 2.5 giảm từ 1,3 tỷ đồng xuống còn 1,1 tỷ đồng, tương đương mức giảm 177 triệu đồng.

Trong khi đó, Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo được chào bán ở mức 1,186 tỷ đồng, thấp hơn 179 triệu đồng so với giá niêm yết 1,3 tỷ đồng. Ngoài giảm giá, đại lý còn tặng gói phụ kiện cơ bản như thảm sàn, camera hành trình, bọc vô-lăng, tinh dầu cho khách mua xe.

Động thái giảm giá của Santa Fe phản ánh rõ sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc SUV cỡ D, nơi các đối thủ như Ford Everest hay Toyota Fortuner đang chiếm ưu thế về sức mua.

Hai bản cao cấp của Santa Fe được giảm giá sâu và có sẵn xe giao trước Tết.

Theo báo cáo bán hàng năm 2025 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai, Santa Fe chỉ đạt 2.622 xe, thấp hơn Mazda CX-8 (2.864 xe) và Toyota Fortuner (3.449 xe), đồng thời kém xa Ford Everest với 13.056 xe. Rõ ràng, mẫu SUV của Hyundai đang gặp bất lợi về doanh số so với các đối thủ trực tiếp.

MG HS giá thực tế thấp hơn SUV hạng B

Ở phân khúc SUV cỡ C, MG HS cũng đang được đại lý điều chỉnh giá mạnh tay. Theo ghi nhận, MG HS bản LUX được giảm trực tiếp 164 triệu đồng, từ giá niêm yết 749 triệu đồng xuống còn 585 triệu đồng.

Có kiểu dáng dễ nhìn cùng không gian của mẫu SUV hạng C, MG HS có giá ngang SUV hạng B. Ảnh: MG.

Mức ưu đãi này áp dụng cho xe số VIN 2024, trong khi xe VIN 2025 không còn được hưởng khuyến mại. Với giá bán sau ưu đãi, HS đang nằm dưới mặt bằng chung của nhiều mẫu SUV cỡ C trên thị trường.

Với mức giá 585 triệu đồng, MG HS thậm chí đang thấp hơn mặt bằng giá của nhiều SUV hạng B như Kia Seltos (599-724 triệu đồng), Mitsubishi Xforce (599-680 triệu đồng), Hyundai Creta (640-740 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (725-838 triệu đồng).

Khoang lái HS ở mức cơ bản với vô-lăng bọc da, màn hình trung tâm dạng nổi đi kèm nhiều phím bấm cơ. Ảnh: MG.

Khoảng chênh lệch này giúp MG HS tạo lợi thế rõ rệt về giá, nhất là với nhóm khách hàng ưu tiên không gian rộng rãi của SUV cỡ C nhưng ngân sách chỉ ở tầm SUV hạng B. Tuy nhiên, khách hàng chọn mẫu xe này phải chấp nhận "rớt" 2 đời khi hiện tại đã bước sang năm 2026, trong khi lô xe ưu đãi được sản xuất năm 2024.

Việc hàng loạt mẫu xe giảm giá hàng trăm triệu đồng cho thấy thị trường ô tô trước Tết đang bước vào giai đoạn xả kho mạnh, tập trung vào xe đời cũ hoặc thế hệ sắp thay thế. Với người mua, đây là cơ hội để tiếp cận những mẫu xe có giá trị cao với chi phí ban đầu thấp hơn, đổi lại là chấp nhận xe sản xuất năm trước.