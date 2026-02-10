Chính sách thuế mới tác động như thế nào đến giá xe hybrid Việt Nam từ 2026?

Chính sách mới chỉ ưu đãi cho xe đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, khiến nhiều mẫu không được hưởng lợi và giá bán khó giảm sâu trong ngắn hạn.

Sau khi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi được thông qua và Nghị định 360 chính thức ban hành, thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam bước vào giai đoạn "giao thời". Không chỉ câu chuyện chính sách, điều người tiêu dùng quan tâm nhất vẫn là giá xe sẽ thay đổi như thế nào từ năm 2026. Thực tế cho thấy, tác động của chính sách mới phức tạp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Nhiều xe hybrid ở Việt Nam không được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt theo luật mới

Bộ Xây dựng vừa công bố bảng giá trị tiêu thụ xăng trung bình của các loại xe ô tô theo quy định của Nghị định số 360. Đây được xem là bảng tham chiếu để xác định xe hybrid nào được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1/1.

Theo đó, những xe hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu không vượt quá 70% mức tiêu hao của xe thuần xăng cùng dung tích sẽ được giảm 30% thuế TTĐB, tức chỉ phải chịu 70% so với xe xăng cùng loại. Tỷ lệ này được tính như sau:

Theo cách tính này, nhiều xe hybrid tại Việt Nam không được hưởng ưu đãi thuế TTĐB do tỷ trọng xăng R vượt mốc 70%. Các mẫu nằm trong nhóm này gồm Honda HR-V, Kia Sorento HEV, Hyundai Santa Fe, Suzuki Fronx, Suzuki XL7 và Subaru Crosstrek.

Dù có hệ thống hybrid, các xe trên vẫn bị loại vì mức tiết kiệm nhiên liệu chưa đạt yêu cầu theo Nghị định 360.

Các mẫu xe không được hưởng ưu đãi thuế TTĐB vì R lớn hơn 70%.

Ngược lại, nhóm đủ điều kiện hưởng ưu đãi là các mẫu có R không quá 70%, chủ yếu gồm Toyota Camry, Corolla, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Alphard, Honda CR-V, Civic, cùng Kia Carnival và Suzuki Swift. Những mẫu xe này đạt chuẩn nhờ mức tiết kiệm nhiên liệu đủ tốt khi so với xe xăng thuần cùng nhóm theo quy định.

Ngay cả khi được hưởng ưu đãi, giá xe hybrid có thật sự giảm?

Ngay cả với những mẫu xe đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TTĐB, giá bán thực tế vẫn chưa chắc giảm rõ rệt. Honda CR-V e:HEV RS lắp ráp trong nước là ví dụ dễ thấy. Dù thuộc nhóm được ưu đãi, giá niêm yết của xe chỉ chênh 9 triệu đồng so với bản nhập Thái trước đó, ở mức 1,259 tỷ đồng so với 1,250 tỷ đồng.

Honda CR-V hybrid bản lắp ráp trong nước chỉ rẻ hơn 9 triệu đồng so bản nhập Thái Lan trước đó. Ảnh: Tùng Trịnh.

Về lý thuyết, ưu đãi giảm 30% thuế TTĐB không phải lúc nào cũng tạo ra mức giảm lớn trên giá niêm yết. Giả sử một mẫu xe có giá tính thuế là 1 tỷ đồng, động cơ 1.993 cc chịu thuế TTĐB 40% tương đương 400 triệu đồng. Nếu được áp dụng mức thuế mới bằng 70% mức thuế hiện hành, số thuế còn khoảng 280 triệu đồng, tức giảm khoảng 120 triệu đồng.

Tuy vậy, khoản giảm này không tự động chuyển hết thành giảm giá cho người mua vì còn phải phân bổ cho nhiều chi phí như sản xuất, lắp ráp, vận chuyển, đầu tư công nghệ và vận hành hệ thống phân phối. Thêm vào đó, mỗi hãng có cấu trúc chi phí và biên lợi nhuận khác nhau, mức cạnh tranh ở từng phân khúc cũng khác, nên cùng được ưu đãi nhưng mức điều chỉnh giá có thể chênh lệch.

Ưu đãi thuế TTĐB mới khó khiến xe hybrid giảm giá sâu ngay, nhưng mở thêm dư địa chi phí để các hãng linh hoạt cân đối giá bán. Ảnh: Thượng Tâm.

Vì vậy, trong ngắn hạn, giá xe hybrid sẽ khó giảm sâu. Ưu đãi thuế TTĐB chủ yếu tạo thêm dư địa để hãng cân đối giá bán, còn mức giảm cụ thể vẫn phụ thuộc vào chiến lược của từng hãng và diễn biến của thị trường.