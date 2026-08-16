Hàng trăm UAV Ukraine lao vào Moscow, Nga lập tức đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Ukraine tập kích Moscow bằng hàng trăm UAV, trong khi Nga tuyên bố phá hủy 822 UAV trên toàn quốc và tiếp tục tấn công Kyiv bằng tên lửa đạn đạo.

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Moscow, theo giới chức địa phương, trong khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 822 UAV trên khắp lãnh thổ trong đêm. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên mạng xã hội sáng 16/8 rằng thủ đô là mục tiêu của khoảng 600 UAV, trong đó 201 chiếc bị phá hủy tại khu vực Moscow.

Andrei Vorobyov, Thống đốc tỉnh Moscow, cho biết một người đàn ông 83 tuổi thiệt mạng khi UAV đánh trúng một ngôi nhà riêng.

Tại tỉnh Rostov, miền Nam nước Nga, ít nhất 5 người cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công, theo chính quyền địa phương.

Đợt tập kích UAV diễn ra không lâu sau khi giới chức Ukraine cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong các cuộc không kích của Nga tối 15/8.

Tại Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở miền Trung nước này, một phụ nữ thiệt mạng và 6 người bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, theo thống đốc khu vực.

Giới chức Kiev cho biết thủ đô đã hứng chịu một cuộc “tấn công bằng tên lửa đạn đạo” vào tối cùng ngày. Ít nhất một người bị thương, trong khi các đám cháy bùng phát tại một số cơ sở không dân cư ở các quận Obolonskyi và Holosiivskyi.

Chuyên gia phân tích quốc phòng và chính sách đối ngoại Pavel Felgenhauer nhận định rằng việc hai bên đồng thời nhắm tới các thủ đô cho thấy xung đột đang có dấu hiệu leo thang.

Ông cho rằng Ukraine đã vượt qua hệ thống phòng không tại khu vực Moscow, vốn được xem là mạng lưới phòng không dày đặc và mạnh nhất nước Nga. Tuy nhiên, các UAV không đánh trúng khu vực trung tâm Moscow mà chỉ tiếp cận được vùng ngoại ô thủ đô.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Romania ngày 16/8 cho biết một tiêm kích F-18 của Tây Ban Nha đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không của NATO tại Romania đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận nước này.

Martin O’Donnell, người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự NATO, cho biết liên minh sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình.

“Các chi tiết bổ sung về sự việc hôm Chủ nhật vẫn đang được điều tra, nhưng UAV dường như là của Nga”, ông nói.

Đây là UAV thứ tư bị Romania bắn hạ trong năm nay.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết các hệ thống giám sát phát hiện một mục tiêu trên không xâm nhập không phận quốc gia từ phía Moldova.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta đã chúc mừng các phi công và quân nhân tham gia nhiệm vụ mà ông gọi là “một chiến dịch thành công”.

Hồi tháng 7, một tiêm kích Romania từng bắn hạ một UAV bị nghi của Nga. Trước đó, vào tháng 5, một UAV đi lạc đã đâm vào một tòa nhà tại thành phố Galati của Romania, khiến 2 người bị thương.

Romania có đường biên giới dài 634 km với Ukraine và nhiều lần ghi nhận UAV xâm nhập không phận trong bối cảnh Moscow gia tăng các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Ukraine.

Các cuộc tập kích tầm xa ngày càng dữ dội

Nga duy trì gần như các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV hàng ngày trên khắp Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào đầu năm 2022. Những khu vực nằm cách xa tiền tuyến cũng thường xuyên trở thành mục tiêu.

Ảnh hưởng của cuộc chiến còn lan sang các tuyến hàng hải quan trọng trong khu vực. Khu vực Biển Đen từng ghi nhận các báo cáo về thủy lôi và UAV mặt nước không người lái trôi dạt trên biển.

Theo Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, thương vong dân sự tại Ukraine trong tháng 7 đã lên mức cao nhất kể từ năm 2022, với ít nhất 437 người thiệt mạng và 2.610 người bị thương.

Trong thời gian gần đây, Ukraine ngày càng mở rộng các cuộc tập kích vào các cơ sở quân sự, công nghiệp và hậu cần nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev cho rằng những đòn đánh này là phản ứng trước các cuộc oanh kích kéo dài của Moscow nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng Ukraine.

Theo AJ