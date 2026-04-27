Bộ trưởng Quốc phòng Nga trao huân chương cho binh sĩ Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov cho biết các binh sĩ của Triều Tiên là “những anh hùng thực sự của thời đại chúng ta”.

Ông Belousov đã trao Huân chương Dũng cảm cho các binh sĩ Triều Tiên – những người đã hỗ trợ giải phóng khu vực Kursk của Nga khỏi lực lượng Ukraine – trong chuyến thăm tới Bình Nhưỡng.

Năm ngoái, các binh sĩ Triều Tiên, hoạt động theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện ký tháng 6/2024 giữa Moscow và Bình Nhưỡng, đã tham gia chiến dịch của Nga nhằm đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào khu vực biên giới này. Họ cũng tham gia các hoạt động rà phá bom mìn trong khu vực.

Phát biểu tại một buổi lễ hôm Chủ nhật, ông Belousov nói đây là “một ngày thực sự đặc biệt trong lịch sử tình hữu nghị quân sự Nga–Triều”.

Ông nhấn mạnh rằng các binh sĩ Triều Tiên chiến đấu tại khu vực Kursk là “những anh hùng đích thực của thời đại chúng ta, là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Triều Tiên, là niềm tự hào và chỗ dựa vững chắc của họ”.

“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thay mặt toàn thể nhân dân Nga, cũng như cá nhân tôi, đối với sự hỗ trợ mà họ đã cung cấp,” ông nói thêm.

Các quân nhân Triều Tiên đã được trao Huân chương Dũng cảm – phần thưởng được Nga thiết lập từ năm 1994 nhằm ghi nhận những hành động dũng cảm và hy sinh – theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau đó, ông Belousov cùng Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã tham dự lễ khánh thành một bảo tàng và đài tưởng niệm dành cho các binh sĩ Triều Tiên đã tham gia giải phóng khu vực Kursk.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó hai bên thảo luận về việc tiếp tục tăng cường quan hệ quân sự giữa hai nước.

Ông cho biết cả Nga và Triều Tiên đều mong muốn phát triển hợp tác quốc phòng trên “cơ sở bền vững và dài hạn”.

Ông Belousov nói với ông Kim rằng Moscow “sẵn sàng ký Kế hoạch Hợp tác Quân sự Nga–Triều giai đoạn 2027–2031 ngay trong năm nay”.

Theo ông, quan hệ song phương đã đạt tới “mức cao chưa từng có”, và dự kiến sẽ có thêm nhiều tương tác trong các lĩnh vực khác nhau giữa Moscow và Bình Nhưỡng trong năm 2026.

Theo RT