Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo công dân không nên tới Đức, cáo buộc Berlin sử dụng các lệnh trừng phạt EU để sách nhiễu, tịch thu tài sản và đối xử phân biệt với người Nga giữa căng thẳng Ukraine.

Berlin đang sử dụng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) như một cái cớ để sách nhiễu công dân Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga đã khuyến cáo công dân nước này không nên tới Đức, cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với sự đối xử mang tính đàn áp dựa trên quốc tịch.

Trong buổi họp báo hôm thứ Năm, bà Maria Zakharova cho biết Moscow ghi nhận nhiều vụ việc trong đó người Nga bị Berlin “quấy rối vô cớ”, với lý do viện dẫn là các lệnh trừng phạt của EU liên quan đến xung đột Ukraine.

Theo bà Zakharova, các biện pháp hạn chế này thậm chí còn áp dụng đối với hàng hóa mua để sử dụng cá nhân ngay trong khối EU. Cụ thể, hải quan Đức đã tịch thu nhiều món đồ của công dân Nga khi họ rời khỏi nước này. Những mặt hàng có giá trị trên 300 USD (tương đương 353 euro) đều bị ảnh hưởng.

Hệ quả là, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nhiều người không chỉ bị “cướp giữa ban ngày”, mà còn bị trễ chuyến bay do các thủ tục hành chính kéo dài, buộc phải mua vé máy bay mới.

Bà Zakharova cho biết Moscow đã nhiều lần gửi công hàm tới phía Đức liên quan đến các vụ việc này, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Berlin.

Theo bà, không chỉ công dân bình thường mà cả những nhân vật công chúng cũng bị đối xử tương tự. Ví dụ, huấn luyện viên trưởng CLB bóng đá Zenit St. Petersburg, ông Sergey Semak, cũng từng bị sách nhiễu tại Đức.

Đầu tháng này, bà Anna Semak – vợ của cựu cầu thủ Paris Saint-Germain – đã đăng tải trên mạng xã hội rằng bà và chồng bị phạt một khoản tiền lớn vì mua một đôi giày, một cặp kính và một chiếc khăn tại Đức, ngay tại sân bay Munich. Toàn bộ số đồ này sau đó cũng bị phía Đức tịch thu.

“Chúng tôi kêu gọi mạnh mẽ công dân Nga tránh tới Đức nếu không thực sự cần thiết”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Đức trên thực tế đã bị biến thành “một vùng lãnh thổ vô pháp luật đối với những người mang một quốc tịch nhất định – cụ thể là người Nga.” Bà cáo buộc lực lượng thực thi pháp luật Đức đã trở thành những “kẻ trừng phạt”, theo đuổi người Nga với sự dai dẳng mang tính ám ảnh, công khai bắt nạt và thậm chí không hề che giấu điều đó.

Đức hiện là quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh nhất trong EU kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022, đã cung cấp cho Ukraine gần 44 tỷ euro (khoảng 52 tỷ USD) viện trợ. Thủ tướng Đức ông Friedrich Merz nhiều lần gọi Nga là mối đe dọa đối với Berlin và toàn bộ EU.

Phía Nga bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc cho rằng Moscow có kế hoạch gây hấn với EU, khẳng định những tuyên bố này chỉ được các chính trị gia phương Tây đưa ra nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề nội bộ và biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự.

Theo RT