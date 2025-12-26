Ông Putin nói Nga có thể cân nhắc về khả năng “đổi đất” ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với giới doanh nhân rằng Moscow có thể cân nhắc trao đổi lãnh thổ tại Ukraine, nhưng điều kiện tiên quyết là kiểm soát toàn bộ Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với một số doanh nhân hàng đầu của Nga rằng ông có thể cân nhắc khả năng trao đổi một phần lãnh thổ hiện do lực lượng Nga kiểm soát tại Ukraine, nhưng điều kiện tiên quyết là Nga phải giành được toàn bộ vùng Donbass, theo tờ Kommersant đưa tin.

Hôm 26/12, ông Andrei Kolesnikov, phóng viên chuyên trách Điện Kremlin của Kommersant – một trong những tờ báo hàng đầu của Nga – cho biết Tổng thống Putin đã trực tiếp trình bày chi tiết kế hoạch này với các doanh nhân lớn trong một cuộc họp kín kéo dài đến đêm muộn tại Điện Kremlin vào ngày 24/12.

“Theo ông Vladimir Putin, phía Nga vẫn sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ giống như những gì ông đã đề cập tại Anchorage. Nói cách khác, ‘Donbass là của chúng ta’”, Kommersant dẫn lời ông Kolesnikov cho hay.

Về bản chất, ông Putin muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, nhưng ngoài khu vực này thì “không loại trừ khả năng có một cuộc trao đổi lãnh thổ hạn chế từ phía Nga”, ông Kolesnikov viết.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong phát biểu với báo chí do văn phòng của ông công bố hôm thứ Tư, cho biết các phái đoàn Ukraine và Mỹ đã tiến gần hơn tới việc hoàn tất kế hoạch hòa bình 20 điểm trong các cuộc đàm phán diễn ra vào cuối tuần tại Miami.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine và Mỹ chưa tìm được tiếng nói chung về yêu cầu Ukraine phải nhượng lại những phần Donbass mà Kiev vẫn đang kiểm soát, cũng như về tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Đặc phái viên của ông là ông Steve Witkoff cùng con rể ông Trump, Jared Kushner, đã và đang tiến hành các cuộc đàm phán với Nga, Ukraine và các cường quốc châu Âu.

Chi tiết đầy đủ của các đề xuất từ phía Mỹ chưa được công bố. Tuy nhiên, các quan chức Nga nhiều lần nhắc đến những “thỏa thuận ngầm” không nêu rõ nội dung, được cho là đã đạt được giữa ông Putin và ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, bang Alaska, vào tháng 8.

Theo ước tính của Nga, Moscow hiện kiểm soát toàn bộ Crimea (sáp nhập năm 2014), khoảng 90% vùng Donbass, 75% các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, cùng một phần lãnh thổ ở các tỉnh Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Ngày 19/12, ông Putin tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình cần dựa trên các điều kiện mà ông đã đưa ra từ năm 2024, bao gồm việc Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass, Zaporizhzhia và Kherson, đồng thời chính thức từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.

Theo tờ Kommersant, ông Putin cũng đã đề cập tới vấn đề Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu – trong cuộc gặp với giới doanh nhân.

Ông Putin cho biết khả năng quản lý chung nhà máy điện hạt nhân này giữa Nga và Mỹ đang được đưa ra thảo luận.

Ngoài ra, theo Kommersant, ông Putin nói rằng Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm tới việc khai thác tiền mã hóa gần khu vực nhà máy, đồng thời Zaporizhzhia có thể được sử dụng để cung cấp một phần điện năng cho Ukraine.

Theo Reuters