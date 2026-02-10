"Ngập" trong vàng bạc, các tiệm tiền xu ra lệnh hạn chế mua vào

Giá vàng bạc tăng cao đột biến khiến lượng bán ra ồ ạt, trong khi các nhà máy tinh luyện quá tải, tạo ra khủng hoảng dòng chảy kim loại quý.

Nếu tháng 1 là một bữa tiệc của thị trường kim loại quý, thì tháng 2 chính là cơn “đau đầu sau tiệc”.

Giá vàng tính theo ounce đã vượt mốc 5.300 USD, còn bạc chạm gần 120 USD/ounce vào cuối tháng 1, trước khi lao dốc mạnh. Chuỗi tăng – giảm kỷ lục này sau đó đã tạm ổn định trong những ngày đầu tháng 2.

“Những biến động giá này đã gây ra rất nhiều tổn hại trên toàn thị trường”, ông James Steel, chuyên gia phân tích kim loại quý của HSBC, nói với Business Insider.

Nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các tiệm tiền xu địa phương – nơi người dân thường mang vàng và bạc đến bán. Giá cao khiến lượng người bán đổ về ồ ạt, nhưng nhiều cửa hàng cho biết họ đang kẹt đầu ra, không còn đủ kênh để xả lượng kim loại dư thừa.

Trong lúc thị trường rơi tự do, ông Tim Heuer cho biết cửa hàng University Coin & Jewelry do ông quản lý tại Madison (Wisconsin) vẫn tiếp tục giao dịch.

Một khách hàng đến bán bạc khi giá giao ngay ở mức 98 USD/ounce và đang giảm.

“Đến lúc tôi viết séc thanh toán, giá bạc đã giảm thêm 3,5 USD so với thời điểm ông ấy bước vào cửa hàng”, ông Heuer kể.

Biến động mạnh không chỉ bào mòn biên lợi nhuận mà còn đẩy các tiệm tiền xu vào thế khó.

Các cửa hàng này giữ vai trò then chốt trong lưu thông vàng và bạc vật chất, là kênh để người dân bán kim loại dạng thỏi, tiền xu hoặc phế liệu.

Nếu ai đó mua vàng từ Costco năm ngoái và muốn đổi ra tiền mặt, tiệm tiền xu địa phương thường là điểm đến đầu tiên.

Tuy nhiên, phần lớn kim loại các tiệm thu mua không được bán lại trực tiếp, mà chuyển cho các nhà máy tinh luyện để nấu chảy và đúc lại.

Các nhà máy tinh luyện kim loại quý đang quá tải nghiêm trọng

Dòng chảy đó đã bị nghẽn trong vài tháng qua. Giá vàng và bạc tăng mạnh khiến nhiều người mang kim loại đi bán, làm nguyên liệu tồn đọng nghiêm trọng tại các nhà máy tinh luyện.

Ông Jarret Niesse, Chủ tịch Precious Metal Refining Services tại Chicago, cho biết công ty của ông đã ngừng mua bạc phế liệu từ tháng 10, khi giá vượt 50 USD/ounce.

Mốc giá này kích hoạt làn sóng người dân mang đồ bạc cũ – từ bộ dao nĩa đến khay đĩa – vốn bị bỏ quên từ lâu, đi bán hàng loạt.

Và kể từ đó, thị trường còn trở nên hỗn loạn hơn.

“Từ đầu đợt biến động bạc điên rồ này, chúng tôi gần như đứng ngoài”, ông Niesse nói.

Các nhà máy tinh luyện như của ông chỉ là một khâu trung gian. Kim loại sau khi nấu chảy thường được tinh luyện sâu hơn tại các xưởng đúc khác và xuất sang châu Á – nơi nhu cầu kim loại quý dạng thỏi và tiền xu cao hơn. Khi quá tải, các cơ sở này đồng loạt ngừng thu mua, khiến dòng tiền của các tiệm tiền xu địa phương bị bóp nghẹt.

“Khi tầng trên mở cửa nhận hàng trở lại, những người ở giữa như chúng tôi mới có thể gửi kim loại đi”, ông Niesse nói.

Bài toán cân đối bảng cân đối kế toán

Vì uy tín tại địa phương, các tiệm tiền xu không thể ngừng mua hoàn toàn. Họ buộc phải điều chỉnh, nhưng rủi ro rất lớn.

“Chỉ cần tính sai, vốn sẽ cạn cực nhanh”, ông Tom Spoerl, quản lý Rick’s Olde Gold tại Madison, cho biết.

Đây cũng không phải mô hình có thể dễ dàng dựa vào vay ngân hàng.

“Không ai muốn giữ kim loại rồi gánh chi phí tài chính trong thời gian dài”, ông James Steel nói.

Gần đây, các cửa hàng của ông Spoerl và ông Heuer đều áp dụng giới hạn số lượng mua mỗi khách mỗi ngày. Cách này giúp họ phục vụ được nhiều người hơn, đồng thời đảm bảo khách vẫn có tiền mặt để chi trả các khoản như thuế hoặc viện phí.

Không ai biết giá sẽ đi về đâu trong những ngày hay tuần tới. Nhưng cả ông Spoerl và ông Heuer đều cho biết họ sẽ tiếp tục cân bằng giữa phục vụ khách hàng và bảo toàn bảng cân đối kế toán.

“Ngừng mua lúc này sẽ rất bất thường”, ông Spoerl nói. “Chúng tôi chưa từng thấy tình huống như thế này, nên chỉ có thể linh hoạt xử lý từng lúc”.

Về dài hạn, ông Heuer vẫn giữ góc nhìn tích cực: giá vàng hiện cao hơn 76%, còn bạc tăng 147% so với một năm trước.

“Nếu nhìn trong khung 1 năm, thì khoản đầu tư gần như đã nhân 3”, ông nói về bạc. “Tỷ suất trung bình vẫn rất tốt”.

Theo BI