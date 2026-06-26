Bỏ hơn 215 triệu đồng mua vé World Cup nhưng vẫn bị chặn ngoài sân

Nhiều người hâm mộ mua vé đắt tiền qua nền tảng StubHub nhưng không có vé vào sân, dẫn đến tranh cãi về tính minh bạch và trách nhiệm của các nền tảng bán vé.

Người hâm mộ chi 8.300 USD mà không có vé vào sân

"Quá đáng ngờ. Có quá nhiều điểm vô lý", đó là cảm nhận của ông Mark Gallagher, một người hâm mộ đến từ Tây Vancouver (Canada), về nền tảng bán vé StubHub sau trải nghiệm đáng quên tại World Cup 2026.

Vài tháng trước, Gallagher đã chi 11.380 CAD (khoảng 8.300 USD) để mua hai vé hạng nhất để xem trận đấu giữa Canada và Qatar diễn ra tại Vancouver. Đây là món quà Giáng sinh ông dành tặng người thân.

Tuy nhiên, đến sát giờ bóng lăn, StubHub vẫn không giao vé dù ông đã nhiều lần liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trong nhiều tuần, nhiều ngày, thậm chí nhiều giờ trước trận đấu.

Gallagher chỉ là một trong hàng nghìn người hâm mộ trên khắp Bắc Mỹ đã gặp tình trạng tương tự. Nhiều chuyên gia trong ngành vé nhận định đây là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử bán vé các kỳ World Cup.

"Tối hôm trước trận đấu, chúng tôi thực sự hoảng loạn. Cả nhà thức đến 4 giờ sáng chỉ để gọi điện cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của StubHub với hy vọng giải quyết được vấn đề," Gallagher kể với CBC News.

Ông kể, nhân viên StubHub nhiều lần trấn an: "Mọi thứ đều ổn. Vé của ông được đảm bảo 100%. Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng hai hoặc ba giờ tới". Thế nhưng lời hứa đó chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Đến khi Gallagher và người thân vượt qua chặng đường xa tới đứng trước cổng sân vận động, StubHub bất ngờ hủy đơn hàng mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, cũng không cung cấp vé thay thế hay hoàn tiền ngay lập tức.

Khi bị khiếu nại, StubHub đã đổ lỗi cho hệ thống bán vé của FIFA. Trong email gửi báo chí, StubHub cho biết sẽ điều tra trường hợp của ông Gallagher và cam kết thực hiện chính sách hoàn tiền dành cho người mua.

Công ty cũng lặp lại tuyên bố trước đó rằng nguyên nhân xuất phát từ hệ thống phân phối vé của FIFA, nhưng không giải thích cụ thể vấn đề kỹ thuật là gì.

Trong khi đó, phía FIFA lại phủ nhận trách nhiệm và nói các vấn đề liên quan đến vé mua qua StubHub thuộc trách nhiệm của chính nền tảng bán lại này.

Ông Scott Friedman cho biết ông đã thu thập được hơn 400 đơn khiếu nại từ khách hàng của StubHub về việc họ trả tiền mà không nhận được vé. Ảnh: Creaders.

Một trong những "thảm họa bán vé" lớn nhất

Ông Scott Friedman, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành bán vé tại Mỹ và là người dẫn chương trình podcast “Ticket Talk Network”, nhận định: "Chúng ta đang chứng kiến một trong những vụ đổ vỡ lớn nhất trong lịch sử ngành bán vé".

Sau khi kêu gọi người dùng chia sẻ trải nghiệm, Friedman cho biết ông đã thu thập được hơn 400 đơn khiếu nại từ khách hàng của StubHub, tất cả đều phản ánh việc họ mua phải những tấm vé không bao giờ được giao và phải vật lộn để đòi hoàn tiền.

Theo ông, nguyên nhân nằm ở mô hình "bán vé đầu cơ" (speculative ticket selling) "bán thứ mình chưa sở hữu"

Friedman giải thích, nhiều người bán trên StubHub thực tế rao bán những tấm vé mà họ chưa hề có trong tay, kỳ vọng sau đó sẽ mua được vé với giá rẻ hơn để giao cho khách. Nếu không mua được, giao dịch sẽ đổ vỡ và người chịu thiệt là khách hàng.

Ông cho biết hình thức này đã bị cấm tại một số bang của Mỹ và từng gây ra nhiều bê bối trong các chuyến lưu diễn của ban nhạc Oasis hay ca sĩ Olivia Rodrigo.

World Cup khiến thị trường vé chợ đen bị soi kỹ hơn

Theo nhiều chuyên gia, quy mô khổng lồ của World Cup 2026 với các trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc Canada, Mỹ và Mexico đã khiến các vấn đề của thị trường bán lại vé trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hàng ngàn người đã trả tiền mà không được vào sân vì không nhận được vé. Ảnh: Reuters.

Ông Randy Nichols, chuyên gia nghiên cứu thị trường vé tại Mỹ, cho biết: "Ngày nào tôi cũng thấy hàng trăm lời phàn nàn trên mạng xã hội về chuyện mua vé xem World Cup". Theo ông, số người thực sự bị ảnh hưởng có thể còn lớn hơn rất nhiều vì không phải ai cũng chia sẻ câu chuyện của mình trên Internet.

Ông Randy Nichols kêu gọi cải tổ toàn diện thị trường bán lại vé, trong đó cấm hoàn toàn việc bán vé chưa sở hữu, buộc các nền tảng công khai danh tính người bán, thiết lập hệ thống đánh giá người bán tương tự eBay, Amazon hay Uber nhằm tăng tính minh bạch.

"Điều tôi muốn không chỉ là hoàn tiền"

Mark Gallagher cho biết ông sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để lấy lại hơn 11.000 CAD đã bỏ ra. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của ông là thúc đẩy sự thay đổi nhằm bảo vệ những người tiêu dùng khác. "Tôi sẽ lấy lại tiền của mình, tôi sẽ theo đuổi vụ việc này đến cùng", ông tuyên bố.

Ông nói điều khiến mình thất vọng nhất không chỉ là mất tiền, mà là hàng chục giờ đồng hồ căng thẳng vì những lời hứa không bao giờ được thực hiện. "Điều tôi mong muốn nhất là sự thay đổi. Không phải chỉ cho riêng tôi, mà cho tất cả mọi người".

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về tính minh bạch của thị trường bán lại vé các sự kiện thể thao lớn, đặc biệt khi nhu cầu quá cao khiến nhiều người buộc phải tìm đến các nền tảng trung gian với mức giá cao nhưng vẫn đối mặt nguy cơ không nhận được vé.

Theo Creaders