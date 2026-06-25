Người đàn ông hét to nhất thế giới tạo ra tiếng ồn ngang một chiếc máy bay phản lực cất cánh

Joseph McGrail-Bateup, người Australia, được Guinness công nhận là người có tiếng hét lớn nhất thế giới sau khi tạo ra âm thanh 122,4 decibel, vượt qua kỷ lục tồn tại hơn 30 năm.

Joseph McGrail-Bateup, một thợ vệ sinh điều hòa chuyên nghiệp người Australia kiêm người hô hiệu lệnh trong các sự kiện cộng đồng, đã chính thức được công nhận là người có tiếng hét lớn nhất thế giới.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tuần trước xác nhận người đàn ông 58 tuổi sống tại Canberra đã lập kỷ lục mới về âm lượng tiếng hét của một cá nhân. Ông tạo ra âm thanh đạt mức 122,4 decibel khi hét duy nhất một từ: “now” (bây giờ).

Thành tích này vượt qua kỷ lục cũ 121,7 decibel được thiết lập năm 1994 bởi bà Annalisa Flanagan, một giáo viên tại Bắc Ireland, với tiếng hét chói tai mang từ “quiet” (im lặng).

Mức âm lượng 122,4 decibel tương đương với tiếng cưa máy, máy bay phản lực cất cánh hoặc còi xe cứu thương ở khoảng cách rất gần.

Tuy nhiên, McGrail-Bateup cho biết ông không thể luyện tập trước cho màn lập kỷ lục này.

“Không có cách nào để thực sự tập luyện cho việc đó. Bạn chỉ có thể giữ sức cho đúng ngày thực hiện, đặc biệt là khi đó là một nỗ lực phá kỷ lục thế giới”, ông nói hôm 16/6.

“Tôi phải thử tới bảy lần chỉ để hét một từ duy nhất là ‘now’, và giọng của tôi gần như hỏng trong vài ngày sau đó. Nó khàn đặc, rất tệ. Vì vậy, không, bạn thực sự không thể luyện tập cho chuyện này. Nhưng khi làm thì rất vui”, ông nói thêm.

McGrail-Bateup cho rằng ông nên được gọi là “người đàn ông hét to nhất thế giới” thay vì “người có tiếng hét lớn nhất thế giới”, bởi trước đó chưa từng có danh hiệu riêng dành cho nam giới.

“Tôi rất vui vì bà ấy (Flanagan) vẫn giữ được kỷ lục của mình. Bà ấy vẫn là người phụ nữ có tiếng hét lớn nhất thế giới, còn tôi là người đàn ông có tiếng hét lớn nhất thế giới”, ông nói.

McGrail-Bateup tình cờ phát hiện kỷ lục của Flanagan khi tìm kiếm trên trang Guinness World Records những thành tích liên quan đến nghề hô hiệu lệnh trong cộng đồng nhưng không tìm thấy điều gì phù hợp.

Ông bắt đầu trở nên nổi tiếng với khả năng tạo âm lượng lớn sau khi được bổ nhiệm làm người hô hiệu lệnh chính thức của thủ đô Canberra vào năm 2017. Đây là một vai trò danh dự, bán thời gian do chính quyền địa phương thiết lập mà ông xem là “một điều khá vui”.

Tên hiệu của ông trong vai trò này là Lord Joseph.

Ông thường xuất hiện tại các sự kiện cộng đồng, lễ hội trường học và triển lãm ô tô để đọc thông báo.

Công việc này cũng giúp ông trở thành thành viên của Hội Người Hô Hiệu Lệnh Australia Cổ xưa và Danh dự, một tổ chức nghề nghiệp chuyên duy trì vai trò lịch sử và nghi lễ của những người làm công việc này.

Năm 2024, ông giành chiến thắng trong một cuộc thi của hội với tiếng hô “Oyez, Oyez, Oyez” lớn nhất, đạt 98 decibel. Đây là câu hiệu lệnh truyền thống nhằm yêu cầu mọi người giữ im lặng và chú ý trước khi người hô hiệu lệnh đưa ra thông báo.

Trước khi thử sức với kỷ lục thế giới, ông đã thử nhiều từ khác nhau rồi cuối cùng chọn “now”.

Màn hét được ghi âm ngày 2/5 tại một phòng thu ở Canberra với sự tham gia của kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp và các nhân chứng. Dữ liệu sau đó được gửi tới Guinness World Records, nơi công bố kỷ lục vào hôm 13/6.

Đây là lần thứ hai McGrail-Bateup phá kỷ lục thế giới. Năm 2019, ông từng lập kỷ lục về tốc độ bắn 10 mũi tên của một cung thủ. Thành tích 60,03 giây của ông đã vượt qua kỷ lục tồn tại từ năm 2015 chỉ với chênh lệch rất nhỏ.

Chín tháng sau, một cậu bé 7 tuổi đã phá kỷ lục của ông với thành tích nhanh hơn 11,4 giây.

Tuy nhiên, McGrail-Bateup không có ý định giành lại kỷ lục bắn cung hay cố giữ danh hiệu người hét to nhất thế giới.

“Nếu có ai đó vượt qua tôi, điều đó thật tuyệt vời. Kỷ lục sinh ra là để bị phá vỡ”, ông nói.

Theo CNN