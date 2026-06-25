Không có đội tuyển dự World Cup, CĐV Trung Quốc dành tình cảm cho Messi, Ronaldo và một trọng tài

Trung Quốc không dự World Cup 2026 nhưng hàng nghìn người hâm mộ vẫn tới Bắc Mỹ để xem Messi, Ronaldo và trọng tài Mã Ninh. Câu chuyện cho thấy tình yêu bóng đá lớn nhưng giấc mơ World Cup vẫn xa vời.

Tại khu Dumbo ở Brooklyn, New York, hàng trăm người hâm mộ mặc áo đội tuyển Bồ Đào Nha đã tập trung tại Portugal House để theo dõi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo. Trong đám đông ấy có Trạch Dịch Ba, một sinh viên Trung Quốc 20 tuổi đang học tập tại London.

“Tôi hy vọng một ngày nào đó mình có thể hát quốc ca Trung Quốc trên khán đài World Cup,” anh nói.

Anh Trạch chỉ là một trong rất nhiều người hâm mộ Trung Quốc đã vượt nửa vòng trái đất tới Bắc Mỹ để hòa mình vào bầu không khí World Cup 2026. Dù Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường bóng đá lớn nhất thế giới, sự hiện diện của nước này tại giải đấu năm nay gần như chỉ xuất hiện trên các khán đài.

Đã 24 năm kể từ lần duy nhất đội tuyển Trung Quốc góp mặt tại World Cup vào năm 2002. Một lần nữa, đội bóng đông dân nhất thế giới không thể vượt qua vòng loại, buộc người hâm mộ phải theo dõi các quốc gia khác tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai với sự tham dự của 48 đội tuyển, diễn ra tại 16 thành phố trên khắp Bắc Mỹ. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức bởi ba quốc gia cùng lúc.

Với nhiều cổ động viên Trung Quốc, sức hút lớn nhất không nằm ở các đội tuyển quốc gia mà ở những siêu sao bóng đá. Cristiano Ronaldo, ở tuổi 41, được xem đang tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Trong khi đó, Lionel Messi vẫn là biểu tượng được yêu mến đặc biệt tại Trung Quốc.

Anh Trạch cho biết trong ba ngày ngắn ngủi ở New York, anh đã trải nghiệm không khí bóng đá cùng người hâm mộ Pháp tại Quảng trường Thời đại, cộng đồng Senegal ở khu Little Senegal và các cổ động viên Bồ Đào Nha tại Brooklyn.

Thậm chí, anh còn sử dụng ChatGPT để tìm địa điểm xem trận Senegal gặp Pháp trong ngày đầu tiên đặt chân tới Mỹ.

“Mặc dù Senegal thua trận, nhưng bầu không khí thật sự cuồng nhiệt. Đó sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên,” anh nói.

Niềm đam mê bóng đá của anh bắt đầu từ World Cup 2014 khi còn học tiểu học và từ đó luôn mơ ước được trực tiếp trải nghiệm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trạch Dịch Ba trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo, diễn ra tại Portugal House ở New York. Ảnh: SCMP.

Đối với nhiều người hâm mộ Trung Quốc, Messi và Ronaldo đã trở thành những biểu tượng vượt ra ngoài ranh giới quốc gia. Trong hai thập kỷ qua, hai siêu sao này đã giúp duy trì sức hút khổng lồ của bóng đá tại Trung Quốc bất chấp những thất bại liên tiếp của đội tuyển nước này.

Trong trận Argentina gặp Áo tại sân vận động Dallas hôm đầu tuần, hơn 70.000 khán giả đã có mặt trên khán đài. Messi ghi hai bàn thắng, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Trong số những người mặc áo sọc xanh trắng của Argentina có rất nhiều cổ động viên Trung Quốc. Một trong số đó là Jane Kan, sinh viên 23 tuổi bay từ Amsterdam tới Mỹ chỉ để theo dõi thần tượng.

Cô mô tả trận đấu là “một trong những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời”.

Cô cho biết đã bắt gặp rất nhiều người hâm mộ Trung Quốc trên khán đài và tin rằng nếu đội tuyển Trung Quốc có thể giành vé dự World Cup, bầu không khí chắc chắn còn sôi động hơn nhiều.

Tuy nhiên, điều đó vẫn còn là một giấc mơ xa vời.

Lần gần nhất Trung Quốc tham dự World Cup là năm 2002, khi đội tuyển không ghi nổi một bàn thắng nào. Kể từ đó, họ liên tục thất bại trong các chiến dịch vòng loại tiếp theo.

Thực tế này trái ngược hoàn toàn với tham vọng mà Bắc Kinh từng đặt ra. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một người nổi tiếng là yêu bóng đá, từng nhiều lần bày tỏ mong muốn biến Trung Quốc thành cường quốc bóng đá, thậm chí hướng tới mục tiêu đăng cai và vô địch World Cup trong tương lai.

Đối với nhiều người hâm mộ, nỗi thất vọng không chỉ đến từ việc đội tuyển quốc gia tiếp tục lỡ hẹn với World Cup mà còn xuất phát từ những bê bối kéo dài trong nền bóng đá nước này. Các vụ án tham nhũng, dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp liên tục bị phanh phui trong nhiều năm qua.

Anh Trạch thừa nhận màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại khu vực châu Á là “đáng thất vọng”. Theo anh, ngay cả khi đội tuyển may mắn giành quyền dự World Cup thì khả năng giành chiến thắng cũng rất thấp.

Trong bối cảnh đội tuyển vắng mặt, niềm tự hào hiếm hoi của bóng đá Trung Quốc tại World Cup năm nay lại là một trọng tài.

Ông Mã Ninh, 47 tuổi, đang trở thành đại diện nổi bật nhất của Trung Quốc tại giải đấu. Đây là kỳ World Cup thứ hai ông tham dự sau khi từng làm trọng tài thứ tư tại World Cup 2022 ở Qatar.

“Chúng tôi rất tự hào về ông ấy và mong chờ những màn thể hiện tốt nhất trên sân,” anh Trạch nói, đồng thời gọi ông Mã Ninh là trọng tài xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc.

Tuy nhiên, vị trọng tài này cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi. Ông nổi tiếng với phong cách điều hành nghiêm khắc, thường xuyên rút thẻ và từng đưa ra nhiều quyết định gây tranh luận tại Giải Vô địch quốc gia Trung Quốc.

Trong trận hòa 0-0 giữa Ecuador và Curaçao hôm 20/6, ông Mã Ninh đã rút tới 6 thẻ vàng. Sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Weibo.

Trọng tài người Trung Quốc Mã Ninh rút thẻ vàng cho cầu thủ Alcívar của Ecuador trong trận đấu thuộc bảng E World Cup giữa Ecuador và Curacao tại sân vận động Kansas City. Ảnh: Xinhua.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đánh giá đội ngũ trọng tài nước này đã làm việc chuyên nghiệp, bình tĩnh và nhận được sự ghi nhận rộng rãi từ giới chuyên môn.

Ngoài các trận bắt chính, ông Mã Ninh cũng được phân công làm trọng tài thứ tư ở nhiều trận đấu khác.

Bên cạnh niềm vui bóng đá, nhiều người hâm mộ Trung Quốc cũng đối mặt với những áp lực không nhỏ khi tới Bắc Mỹ. Giá vé tăng cao, thủ tục thị thực phức tạp và những lo ngại về an ninh khiến chi phí cho chuyến đi trở nên đắt đỏ.

Anh Trạch cho biết do bỏ lỡ hai đợt mở bán vé chính thức nên phải mua lại vé trên thị trường thứ cấp từ tháng 3. Một tấm vé khán đài tầng cao có giá gần 900 USD, cao gấp hơn ba lần mức giá ban đầu.

Dù chọn hãng hàng không giá rẻ và ở ký túc xá hoặc nhà nghỉ bình dân, tổng chi phí cho chuyến đi World Cup của ông vẫn lên tới khoảng 4.000 USD.

Với hàng nghìn cổ động viên Trung Quốc đang có mặt tại Bắc Mỹ, World Cup 2026 là một lễ hội bóng đá đáng nhớ. Nhưng phía sau những lá cờ Argentina, Bồ Đào Nha hay những tiếng hò reo dành cho Messi và Ronaldo vẫn là nỗi tiếc nuối quen thuộc: đất nước hơn 1,4 tỷ dân tiếp tục chỉ có thể đứng ngoài cuộc chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Theo SCMP