Lotte chốt đối tác Việt cho siêu dự án 60.000 tỷ đồng tại Thủ Thiêm

Tập đoàn Lotte và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa ký kết hợp đồng hợp tác triển khai dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM).

Theo thông tin từ doanh nghiệp, dự án nằm tại phân khu chức năng 2A, gồm 6 lô đất (2-1 đến 2-6) với tổng diện tích khoảng 7,54 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Dự án nằm gần quảng trường trung tâm, hồ trung tâm Thủ Thiêm, kết nối với hầm Thủ Thiêm, cầu Ba Son và hệ thống metro. Khu vực này cũng được quy hoạch là trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ của khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Lotte và Phát Đạt chính thức chốt cùng làm siêu dự án 60.000 tỷ đồng vào sáng nay.

Theo thỏa thuận hợp tác, Phát Đạt sẽ đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các lô 2-2, 2-4 và 2-6. Doanh nghiệp này đồng thời tham gia phát triển hai khối công trình thương mại tại các lô 2-1 và 2-3, cùng khối đế thương mại - dịch vụ và hệ thống tầng hầm.

Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm được quy hoạch là tổ hợp đô thị đa chức năng, gồm văn phòng, trung tâm thương mại, bán lẻ, lưu trú và các không gian công cộng.

Ông Shin Man Soo, Phó chủ tịch Lotte E&C cho biết Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm là một trong những dự án trọng điểm của Lotte tại Việt Nam. Việc Tập đoàn Phát Đạt tham gia góp vốn với tỉ lệ 35% không chỉ đơn thuần là sự kết hợp về vốn, mà còn đánh dấu sự khởi đầu của những giá trị cộng hưởng then chốt nhằm hoàn thiện giá trị của dự án.

Còn ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt cho rằng việc tham gia dự án giúp doanh nghiệp mở rộng hiện diện tại khu vực trung tâm Thủ Thiêm và tham gia phát triển một trong những dự án có quy mô lớn tại khu vực này.

Một điểm nhấn quan trọng khác tại sự kiện là hợp đồng tài trợ vốn giữa Phát Đạt và MB Bank. Theo đó, MBBank sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn tham gia của Phát Đạt tại dự án này. Việc thu xếp nguồn vốn ngay từ giai đoạn đầu nhằm giúp Phát Đạt hoàn thiện cấu trúc tài chính, bảo đảm tính chủ động để triển khai các cam kết đầu tư đúng tiến độ.

Đến cuối năm 2025, Phát Đạt sở hữu tổng quỹ đất khoảng 6.655 ha, trong đó gần 3.400 ha tập trung tại TP.HCM và Đồng Nai. Việc tham gia dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm tiếp tục mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp tại khu vực trung tâm TP.HCM.

