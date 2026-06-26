Những tờ báo kiếm tỷ đô trong kỷ nguyên số

New York Times, Wall Street Journal, Financial Times đang kiếm hàng tỷ USD mỗi năm nhờ thuê bao số, AI, dữ liệu và hệ sinh thái nội dung...bất chấp những thách thức mới.

Giữa làn sóng số hóa và sự bành trướng của mạng xã hội, nhiều tờ báo lớn vẫn trụ vững và thu về lợi nhuận khổng lồ. Ảnh: Getty.

Trong bức tranh báo chí toàn cầu đang “ngắc ngoải” vẫn có nhiều đế chế truyền thông không những sống sót mà còn vươn mình trở thành những "cỗ máy in tiền" với doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm. Họ đã chứng minh một chân lý mới: Báo chí không chết, nó chỉ đang tiến hóa sang một hình thái quyền lực và giàu có hơn.

Những "gã khổng lồ" doanh thu toàn cầu

New York Times là một trong những tờ báo tiên phong về chuyển đổi số trong ngành báo chí hiện đại. Ảnh: NYT.

Nếu phải chọn một biểu tượng cho sự hồi sinh từ đống tro tàn của báo in, đó chắc chắn là New York Times (NYT). Theo báo cáo tài chính năm 2024, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt mức kỷ lục 2,49 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước. Trong đó, lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh đạt 383 triệu USD.

Bước ngoặt lịch sử của NYT diễn ra vào năm 2011, khi họ quyết định dựng “bức tường phí kỹ thuật số” (Digital Paywall). Thời điểm đó, quyết định này từng bị coi là một canh bạc mạo hiểm. Tuy nhiên, đến quý IV/2024, NYT đã sở hữu 10,84 triệu thuê bao trả phí và đặt mục tiêu đạt 15 triệu vào năm 2027. Riêng mảng kỹ thuật số mang về 1,15 tỷ USD doanh thu đăng ký, bỏ xa quảng cáo trực tuyến (272 triệu USD).

Tuy nhiên, bí mật quan trọng nhất giúp doanh thu của NYT bùng nổ lại nằm ở chiến lược “hệ sinh thái phong cách sống” (bundle strategy). Trong cơ cấu doanh thu, các sản phẩm phi tin tức đang trở thành “mỏ vàng” tăng trưởng nhanh nhất.

NYT Games là ví dụ điển hình. Việc mua lại Wordle năm 2022 với mức giá “7 chữ số” đã mang lại lượng người dùng khổng lồ. Riêng năm 2024, các trò chơi của NYT đạt hơn 4,8 tỷ lần lượt chơi, trở thành thói quen hằng ngày của hàng triệu độc giả.

Ở mảng tiện ích, NYT Cooking đạt hơn 1,2 triệu thuê bao độc lập, trong khi Wirecutter mang về hàng chục triệu USD từ tiếp thị liên kết khi người đọc mua sản phẩm qua các bài đánh giá.

“Chúng tôi không còn coi mình là một tòa soạn báo in chuyển sang trực tuyến. Chúng tôi là một công ty công nghệ tiêu dùng cung cấp nội dung chất lượng nhất thế giới”, ông Mark Thompson, cựu CEO NYT, từng chia sẻ về triết lý chuyển mình của tòa soạn.

Cơ cấu doanh thu năm 2024 của NYT gồm: tổng doanh thu 2,49 tỷ USD; doanh thu thuê bao 1,47 tỷ USD (59%); quảng cáo 523 triệu USD (21%); và các nguồn thu khác như Games, Cooking, Wirecutter đạt 497 triệu USD (20%).

Năm 2024, New York Times đạt doanh thu 2,49 tỷ USD, gồm 1,47 tỷ USD từ đăng ký thuê bao (59%), 523 triệu USD từ quảng cáo (21%) và 497 triệu USD từ các nguồn khác như Games, Cooking, Wirecutter (20%); lợi nhuận hoạt động đạt 383 triệu USD.

Wall Street Journal hướng tới độc giả thượng lưu

Wall Street Journal lựa chọn hướng đi nhắm tới các độc giả ở phân khúc thượng lưu. Ảnh: WSJ.

Nằm dưới “chiếc ô” của tập đoàn truyền thông News Corp (thuộc sở hữu của tỷ phú Rupert Murdoch), Wall Street Journal (WSJ) sở hữu một vị thế gần như độc tôn trong phân khúc báo chí tài chính tại Mỹ. Theo báo cáo tài chính năm 2024 của News Corp, mảng thông tin chuyên nghiệp và Báo chí (Dow Jones segment – bao gồm WSJ, Barron’s, MarketWatch) ghi nhận doanh thu kỷ lục 2,24 tỷ USD, với biên lợi nhuận EBITDA đạt 23,7%.

Công thức của WSJ khá rõ ràng: tập trung vào nhóm độc giả tinh hoa như nhà đầu tư, chuyên gia tài chính và các nhà hoạch định chính sách. Đến giữa năm 2024, WSJ có 4,2 triệu thuê bao, trong đó 3,7 triệu là thuê bao thuần kỹ thuật số. Nhờ giá trị thông tin có khả năng định hướng thị trường, độc giả sẵn sàng trả mức phí thuộc nhóm cao nhất thế giới - trung bình khoảng 45 USD/tháng, cao gấp 3-4 lần so với các tờ báo phổ thông.

Không chỉ dừng ở nội dung, WSJ còn sở hữu hệ sinh thái dữ liệu tài chính gồm Dow Jones Newswires và Factiva – các nền tảng cung cấp thông tin thời gian thực cho doanh nghiệp toàn cầu. Doanh thu từ mảng thông tin doanh nghiệp (B2B – tức Business to Business, cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp) tăng trưởng 10% trong năm 2024, đạt 580 triệu USD, trở thành nguồn thu ổn định và ít phụ thuộc vào biến động quảng cáo đại chúng.

Wall Street Journal hiện có 4,2 triệu thuê bao, trong đó 3,7 triệu là thuê bao kỹ thuật số; với mức phí trung bình khoảng 45 USD/tháng, mô hình tập trung vào độc giả tinh hoa tạo ra nguồn doanh thu ổn định, trong khi riêng mảng dữ liệu doanh nghiệp mang về 580 triệu USD năm 2024.

Financial Times kiếm tiền từ khách hàng doanh nghiệp

Tờ Financial Times của Anh không chạy theo lượt xem (view) mà chú trọng lượt đăng ký của doanh nghiệp. Ảnh: Getty.

Tờ báo màu hồng biểu tượng của London (Anh)– Financial Times (FT), hiện thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông Nhật Bản Nikkei sau thương vụ trị giá 1,3 tỷ USD năm 2015, là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên trên thế giới đạt hơn 1,2 triệu thuê bao trả phí kỹ thuật số.

FT không theo đuổi lượt xem đại chúng. Thay vào đó, họ xây dựng mô hình doanh thu dựa trên các gói đăng ký doanh nghiệp (Corporate Subscriptions). Khi các định chế tài chính như Goldman Sachs hay các quỹ đầu tư mua tài khoản FT cho hàng nghìn nhân viên, nguồn thu của tòa soạn đến từ những hợp đồng dài hạn trị giá hàng trăm nghìn USD.

Theo báo cáo của tập đoàn mẹ Nikkei, doanh thu của FT đạt hơn 550 triệu USD mỗi năm. Nguồn thu này còn được củng cố bởi mảng FT Live - hệ thống sự kiện, với hơn 200 hội nghị thượng đỉnh quốc tế mỗi năm, với giá vé dao động 2.000 - 3.500 USD dành cho các nhà quản lý cấp cao.

Tiền đến từ đâu trong kỷ nguyên số

Dựa trên các nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters (Reuters Institute for the Study of Journalism) trong báo cáo Digital News Report, các chuyên gia đã đúc kết 4 trụ cột doanh thu cốt lõi giúp các tòa soạn hàng đầu đạt mức doanh thu kỷ lục.

Mô hình đăng ký trả phí trở thành trọng tâm

Ngành báo chí đã trải qua một cuộc cách mạng tư duy: chuyển từ “bán người đọc cho nhà quảng cáo” sang “bán nội dung trực tiếp cho người đọc”.

Giáo sư Rasmus Kleis Nielsen, nguyên Giám đốc Viện Reuters, nhận định: “Các tòa soạn thành công nhất hiện nay không chạy theo số đông trực tuyến hời hợt. Họ xây dựng mối quan hệ sâu sắc, khó thay thế với độc giả, khiến việc trả tiền cho tin tức chất lượng cao trở thành một dịch vụ thiết yếu, tương tự điện, nước hay Netflix.”

Các hình thức tường phí (paywall) cũng được tối ưu bằng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là mô hình tường phí động (dynamic paywall – hệ thống thu phí linh hoạt theo hành vi người dùng).

Ví dụ, hệ thống AI Sophi của tờ The Globe and Mail (Canada) phân tích hành vi người đọc theo thời gian thực: nếu phát hiện một độc giả có xu hướng quan tâm sâu tới nội dung phân tích tài chính, hệ thống sẽ khóa bài viết để yêu cầu trả phí; ngược lại, với người đọc vãng lai, nội dung sẽ được mở nhằm tối ưu quảng cáo.

Công nghệ này đã giúp doanh thu đăng ký trực tuyến của tòa soạn tăng hơn 40%.

Đa dạng hóa hệ sinh thái (Digital Ecosystem)

Đa dạng hệ sinh thái là một trong những hướng đi thông thái trong môi trường báo chí hiện đại. Ảnh: Getty.

Một bài báo đơn thuần rất khó giữ chân người dùng ở lại ứng dụng trong thời gian dài. Vì vậy, các “ông lớn” đã biến sản phẩm báo chí thành một hệ sinh thái đa tiện ích nhằm giảm tỷ lệ hủy đăng ký (churn rate - tỷ lệ người dùng rời bỏ dịch vụ).

Một minh chứng rõ ràng là New York Times (NYT). Khi phân tích dữ liệu độc giả, tờ báo này nhận thấy những người đăng ký đồng thời gói Tin tức + Games + Cooking có tỷ lệ duy trì tài khoản (retention rate - tỷ lệ giữ chân người dùng) cao gấp 3 lần so với nhóm chỉ sử dụng gói tin tức thuần túy.

Quảng cáo kỹ thuật số cao cấp trở thành nguồn thu mới

Quảng cáo banner truyền thống ngày càng kém hiệu quả, với tỷ lệ nhấp chuột (CTR – tỷ lệ người dùng nhấp vào quảng cáo) thường dưới 0,1%. Để khắc phục, các tòa soạn đã xây dựng các “Creative Studio” nội bộ, như T Brand Studio của New York Times hay WSJ Custom Studios.

Một ví dụ tiêu biểu là chiến dịch “Women Inmates” do T Brand Studio thực hiện cho Netflix nhằm quảng bá bộ phim Orange Is the New Black. Nội dung được đầu tư như một phóng sự điều tra dài kỳ về cuộc sống của các nữ tù nhân tại Mỹ, tích hợp đồ họa tương tác, âm thanh và video chất lượng cao.

Bài viết này không chỉ lọt vào nhóm nội dung có lượt đọc cao nhất năm của NYT, mà còn mang về hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu USD, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn mới cho mô hình truyền thông thương hiệu.

Dữ liệu và bản quyền AI mở ra mỏ doanh thu mới

Một nguồn thu mới nổi bật từ cuối năm 2023 và bùng nổ trong giai đoạn 2024–2025 là dịch vụ dữ liệu và bản quyền AI. Các tập đoàn công nghệ cần dữ liệu ngôn ngữ chất lượng cao, có bản quyền để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (LLM – mô hình ngôn ngữ lớn).

Tập đoàn Axel Springer (sở hữu Bild, Die Welt, Politico, Business Insider) đã ký hợp đồng nhiều năm với OpenAI, trị giá được cho là hàng chục triệu USD mỗi năm, cho phép sử dụng nội dung báo chí trong các hệ thống AI như ChatGPT.

Sau đó, News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch cũng đạt thỏa thuận tương tự với OpenAI, với tổng giá trị ước tính lên tới 250 triệu USD trong 5 năm.

Chất lượng nội dung vẫn là nền tảng cốt lõi. Độc giả sẽ không trả tiền cho những thông tin có thể tìm thấy miễn phí trên mạng xã hội hay các nền tảng tổng hợp. Các phóng sự điều tra độc quyền, phân tích chuyên sâu và đội ngũ tác giả uy tín chính là tài sản lớn nhất của tòa soạn.

Bài học cho ngành báo chí trong kỷ nguyên số

Từ thành công của các “đế chế” tỷ đô, các chuyên gia thuộc Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Tin tức Thế giới (WAN-IFRA) rút ra hai bài học quan trọng cho toàn ngành.

Thứ nhất, chất lượng nội dung vẫn là nền tảng cốt lõi. Độc giả sẽ không trả tiền cho những thông tin có thể tìm thấy miễn phí trên mạng xã hội hay các nền tảng tổng hợp. Các phóng sự điều tra độc quyền, phân tích chuyên sâu và đội ngũ tác giả uy tín chính là tài sản lớn nhất của tòa soạn.

Thứ hai, tòa soạn cần vận hành như một công ty công nghệ. Tại Washington Post, hệ thống quản trị nội dung Arc XP được phát triển nội bộ và sau đó thương mại hóa cho hơn 1.500 tòa soạn trên toàn cầu. Mô hình này biến công nghệ báo chí thành một mảng kinh doanh phần mềm (SaaS - phần mềm cung cấp như dịch vụ), mang lại hàng chục triệu USD mỗi năm.