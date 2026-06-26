Đan Mạch muốn tước quy chế tị nạn của nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ

Chính phủ Đan Mạch đang đề xuất sửa đổi quy định về tiếp nhận người tị nạn Ukraine, theo đó nam giới trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể không còn được hưởng quy chế cư trú tạm thời. Copenhagen cho rằng chính sách hiện hành vô tình tạo điều kiện để nhiều người tránh nghĩa vụ quân sự, làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Kiev.

Theo đề xuất, Đan Mạch sẽ sửa đổi Đạo luật Đặc biệt về Ukraine được ban hành năm 2022. Nếu được thông qua, nam công dân Ukraine từ 23 đến 60 tuổi sẽ không còn đủ điều kiện được cấp giấy phép cư trú tạm thời, trừ trường hợp được chính quyền Ukraine miễn nghĩa vụ quân sự.

Đối với nam giới dưới 23 tuổi, giấy phép cư trú chỉ có hiệu lực cho đến khi họ bước vào độ tuổi phải nhập ngũ.

Bộ trưởng Nhập cư Đan Mạch Morten Bodskov tuyên bố nước này vẫn kiên định ủng hộ Ukraine, song nhấn mạnh các quy định về cư trú không được phép trở thành công cụ để né tránh lệnh động viên.

"Đan Mạch luôn sát cánh cùng Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tự do. Vì vậy, chúng tôi quyết định sửa đổi Đạo luật Đặc biệt về Ukraine, bởi luật này chưa bao giờ được xây dựng với mục đích giúp những người trong diện động viên tránh phải phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Điều đó làm suy yếu nỗ lực chiến tranh cũng như khả năng tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga", ông Bodskov nói.

Theo Bộ trưởng Bodskov, tính đến tháng 5/2026, khoảng 47.600 công dân Ukraine đang sinh sống tại Đan Mạch đã được cấp giấy phép cư trú theo đạo luật này.

Đề xuất của Copenhagen được đưa ra trong bối cảnh Ukraine ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc bổ sung lực lượng sau những tổn thất trên chiến trường.

Khủng hoảng tuyển quân cũng khiến nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu xem xét lại chính sách tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

Đầu năm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố sẽ siết chặt các biện pháp bảo vệ dành cho người Ukraine, cho rằng những nam giới trẻ tuổi nên trở về nước để tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Tuần trước, một số cơ quan truyền thông cũng đưa tin Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu xem xét áp dụng những biện pháp hạn chế mới đối với việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

Trong khi đó, tại Ba Lan, sự ủng hộ dành cho người tị nạn Ukraine cũng có dấu hiệu suy giảm. Quan hệ giữa Warsaw và Kiev gần đây trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vinh danh các lực lượng dân tộc chủ nghĩa thời Thế chiến II, những nhóm mà Ba Lan cáo buộc đã gây ra các vụ thảm sát nhằm vào dân thường nước này.

Theo RT