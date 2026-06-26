Mỹ cảnh báo cắt nguồn LNG sang châu Âu

Mỹ cảnh báo có thể chuyển nguồn LNG sang các thị trường khác nếu EU không sửa quy định mới về phát thải methane. Động thái cho thấy Washington sẵn sàng dùng năng lượng như đòn bẩy với châu Âu.

Mỹ đã phát đi cảnh báo rằng nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu sang châu Âu có thể được chuyển sang các thị trường khác nếu Liên minh châu Âu (EU) không điều chỉnh các quy định mới về phát thải khí methane.

Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Washington sẵn sàng sử dụng vị thế nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của châu Âu như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán chính sách.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 và EU áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, khối này đã cắt giảm mạnh nhập khẩu khí đốt đường ống từ Moscow và chuyển sang mua LNG của Mỹ. Nhờ đó, Mỹ nhanh chóng trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của EU, trong khi Brussels coi đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường an ninh năng lượng.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu vẫn kéo dài với giá khí đốt và điện nhiều thời điểm tăng lên mức kỷ lục.

Phát biểu với Bloomberg hôm 25/6, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo rằng nếu EU vẫn giữ nguyên quy định mới, dòng LNG của Mỹ "sẽ chảy đến những nơi khác".

Ông Wright nhấn mạnh: "Nếu quy định này không được cải cách một cách đáng kể, châu Âu sẽ phải hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng, và điều đó hoàn toàn không cần thiết."

Theo quy định dự kiến có hiệu lực từ năm 2027, mọi lô khí đốt nhập khẩu vào EU sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về giám sát, báo cáo và xác minh lượng khí methane phát thải, tương đương với các yêu cầu áp dụng đối với các nhà sản xuất trong khối. Brussels cho rằng đây là biện pháp cần thiết nhằm cắt giảm lượng methane - một trong những khí nhà kính có tác động mạnh nhất đến biến đổi khí hậu.

Không chỉ Mỹ, các nước xuất khẩu LNG lớn như Qatar, Algeria và Nigeria cũng đã đề nghị EU sửa đổi hoặc lùi thời điểm áp dụng quy định này.

Các nhà xuất khẩu cho rằng việc tuân thủ gần như không khả thi bởi hệ thống khai thác, đường ống và cơ sở xử lý khí đốt của Mỹ trải rộng trên phạm vi rất lớn, khiến việc xác định chính xác lượng khí methane phát thải của từng chuyến hàng LNG gần như không thể thực hiện. Họ cũng cảnh báo sự thiếu rõ ràng về các mức xử phạt đang khiến nhiều doanh nghiệp e ngại ký hợp đồng cung cấp dài hạn với khách hàng châu Âu.

Trong khi đó, Cao ủy Năng lượng EU Dan Jorgensen bác bỏ các đề xuất nới lỏng quy định, khẳng định EU sẽ không đánh đổi các tiêu chuẩn môi trường dù chịu sức ép từ các nước cung cấp năng lượng. Vấn đề này dự kiến tiếp tục được các bộ trưởng năng lượng EU thảo luận tại cuộc họp ở Luxembourg.

Cuộc đối đầu hiện nay phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong quan hệ năng lượng giữa châu Âu và nhà cung cấp lớn nhất của mình.

Trước đây, khi còn phụ thuộc phần lớn vào khí đốt Nga, các nước phương Tây thường cáo buộc Moscow sử dụng năng lượng như một công cụ gây sức ép địa chính trị - điều mà Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ.

Hiện nay, khi châu Âu phụ thuộc ngày càng lớn vào LNG của Mỹ, Washington cũng đang công khai gắn vấn đề nguồn cung khí đốt với việc EU thay đổi chính sách, cho thấy năng lượng tiếp tục là một quân bài quan trọng trong cạnh tranh địa chính trị toàn cầu.

Theo RT