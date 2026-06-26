Động đất Venezuela: Ít nhất 188 người thiệt mạng, hơn 46.000 người mất liên lạc

Hai trận động đất mạnh liên tiếp tàn phá Venezuela khiến ít nhất 188 người thiệt mạng, khoảng 200 người mắc kẹt, hơn 46.000 người mất liên lạc và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Động đất liên tiếp khiến Venezuela chìm trong thảm họa

Hàng trăm người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và hàng chục nghìn người chưa xác định được tung tích sau khi hai trận động đất cực mạnh làm rung chuyển Venezuela, tàn phá nhiều khu vực ở thủ đô Caracas và các địa phương lân cận.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra vào tối 24/6 (giờ địa phương), với tâm chấn cách Caracas khoảng 160 km về phía tây. Chưa đầy một phút sau, một trận động đất mạnh 7,5 độ tiếp tục xảy ra. Đây được đánh giá là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900.

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh Venezuela vốn đã chịu nhiều năm khủng hoảng kinh tế, khiến cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, làm công tác cứu hộ càng trở nên khó khăn khi các dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện.

Ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela và là anh trai của quyền Tổng thống Delcy Rodriguez, cho biết tính đến chiều 25/6 đã ghi nhận 188 người thiệt mạng, khoảng 200 người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và 1.520 người phải nhập viện. Khoảng 250 tòa nhà đã bị hư hại hoặc sập hoàn toàn.

Trong số các công trình bị ảnh hưởng nặng có ít nhất 8 bệnh viện, trụ sở Hội Chữ thập đỏ Venezuela và Đại sứ quán Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết khoảng 70.000 hộ gia đình tại bang La Guaira bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

La Guaira trở thành vùng thảm họa

La Guaira - bang ven biển giáp Caracas và cũng là nơi đặt sân bay quốc tế chính của Venezuela - là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

"Đây đã trở thành một vùng thảm họa", quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tuyên bố, đồng thời cho biết chính phủ đang phối hợp với khu vực tư nhân để huy động máy móc hạng nặng, đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều khu vực vẫn mất điện kéo dài, trong khi sân bay Caracas phải đóng cửa sau khi bị hư hại. Các đoạn video từ hiện trường cho thấy nhiều tấm trần rơi xuống khiến hành khách hoảng loạn bỏ chạy.

Lực lượng cứu hộ cùng các tình nguyện viên làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người sống sót. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, người dân cho biết sự hỗ trợ vẫn đến khá chậm.

Bà Yamileth Jimenez ở thành phố La Guaira cho biết con trai 19 tuổi của bà vẫn đang mắc kẹt dưới đống bê tông của tòa chung cư 7 tầng.

"Con tôi vẫn ở dưới những tấm bê tông nhưng chưa có máy móc nào để đưa cháu ra ngoài", bà nói. Cha của bà cũng vừa qua đời chỉ ba ngày trước thảm họa.

Tại thành phố La Guaira, nhiều tình nguyện viên phải dùng tay đào bới đống đổ nát trong khi các gia đình mòn mỏi chờ tin người thân. Trên tuyến cao tốc Caracas - La Guaira, dòng người mang theo nước uống, thực phẩm và thuốc men liên tục đổ về khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ những người gặp nạn.

"Chúng tôi mất tất cả. Không còn thức ăn hay thuốc men. Chúng tôi chỉ hy vọng viện trợ sẽ sớm đến", ông Pedro Perez, 64 tuổi, chủ một xưởng bọc ghế, cho biết sau khi mất cả nhà lẫn nơi kinh doanh.

Người dân tìm kiếm những người bị thương giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị sập, sau trận động đất ở Caracas, Venezuela, ngày 25/6. Ảnh: Reuters.

Người dân hoảng loạn chạy ra đường

Do xảy ra đúng vào ngày nghỉ lễ, phần lớn người dân đều ở trong nhà khi động đất xảy ra. Hàng nghìn người hoảng hốt chạy ra đường khi các tòa nhà rung lắc dữ dội, nhiều công trình đổ sập ngay trước mắt.

"Khi xuống đến tầng dưới, cảnh tượng giống hệt một bộ phim kinh dị", một cư dân Caracas tên Maria Alejandra kể lại.

Tại Moron, thị trấn ven biển gần tâm chấn thuộc bang Carabobo, nhiều ngôi nhà bị san phẳng, người dân rơi vào cảnh mất điện và mất nước.

Khoảng 200 gia đình tại một khu dân cư bị hư hỏng đang cố gắng thu gom những tài sản còn sót lại như nệm, tivi và máy giặt. Một số chuyển đến ở cùng người thân, số khác chờ chính phủ mở các khu tạm cư.

Bà Denis Sequera, 47 tuổi, kể rằng cháu gái 5 tuổi đã kịp dìu ông ngoại 79 tuổi chạy ra sân khi động đất bắt đầu, trong khi bà hỗ trợ mẹ mình 70 tuổi.

"Cháu liên tục nói với ông rằng: 'Ông ơi chạy ra ngoài, lấy tay che đầu'. Sau đó cháu dẫn ông ra sân. Chúng tôi không dám quay lại nhà và phải ngủ ngoài trời suốt đêm."

Hơn 46.000 người được báo mất liên lạc

Mô hình dự báo của USGS cho thấy số người thiệt mạng nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng và có khả năng lên tới hàng nghìn người, thậm chí vượt mốc 10.000 nạn nhân.

Một website chuyên tiếp nhận thông tin người mất tích do phe đối lập chia sẻ cho thấy đến tối 25/6 đã có hơn 46.000 trường hợp được báo mất liên lạc. Con số này hiện chưa được xác nhận độc lập.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã cam kết hỗ trợ Venezuela, trong đó có cả những nước trước đây có quan hệ căng thẳng với Caracas.

Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết các đội cứu hộ quốc tế sẽ sớm tới Venezuela, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều nhà lãnh đạo khác.

Washington cũng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ "sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi khả năng".

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ cử các đội cứu hộ, trong khi Lầu Năm Góc sẽ hỗ trợ hậu cần và khôi phục hoạt động tại sân bay Caracas.

Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher nhận định cộng đồng quốc tế sẽ phải triển khai "một nỗ lực quy mô lớn" để hỗ trợ Venezuela - quốc gia vốn đã có khoảng 8 triệu người cần viện trợ nhân đạo trước khi xảy ra động đất.

Phái bộ nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Venezuela cũng kêu gọi chính phủ dỡ bỏ các hạn chế đối với một số nền tảng mạng xã hội, nhấn mạnh việc duy trì kết nối thông tin trong thảm họa là "vấn đề sống còn".

Trong khi đó, Starlink thông báo sẽ cung cấp dịch vụ Internet miễn phí đến ngày 25/9 cho cả khách hàng mới và hiện có tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai thêm các thiết bị đầu cuối tới những vùng chịu thiệt hại nặng nhất nhằm khôi phục liên lạc.

Theo Reuters