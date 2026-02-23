Vì sao PNJ và DOJI tung loạt sản phẩm độc lạ trước thềm vía Thần Tài?

PNJ vừa cho ra mắt sản phẩm vàng có trọng lượng 0,3 chỉ, được ép vỉ mỏng nhẹ và có hình ảnh chú ngựa. Còn DOJI tung ra thị trường 2 sản phẩm bạc đầu tay có trọng là 1 lượng và 5 lượng.

DOJI

Thêm sản phẩm mini vừa túi tiền

Gần vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), nhiều thương hiệu vàng, bạc lớn đồng loạt tung ra thị trường các sản phẩm mới.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) giới thiệu Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc với hình thức "xé túi mù". Theo đó, miếng vàng được tạo hình theo dáng túi tiền với 5 phiên bản gồm Mã Tấn An Khang, Mã Kiến Công Danh, Mã Chiêu Phú Quý, Mã Kết Hồng Duyên và Secret.

Nếu khách hàng muốn tích lũy từ những giá trị nhỏ có thể lựa chọn sản phẩm Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát. Sản phẩm có trọng lượng 0,3 chỉ được ép vỉ mỏng nhẹ và có hình ảnh chú ngựa.

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát. Ảnh: PNJ.

Còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI từ ngày 24/2 (mùng 8 tháng giêng) cho ra mắt 2 sản phẩm đầu tay gồm Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng), đánh dấu sự gia nhập thị trường bạc vật chất.

Trao đổi với VietTimes, đại diện DOJI khẳng định doanh nghiệp sở hữu tiềm lực tài chính và lợi thế công nghệ đủ khả năng cung cấp sản phẩm bạc vật chất - dòng Ngân Bảo DOJI. “Doanh nghiệp tham gia thị trường bạc không chỉ nhằm bổ sung lựa chọn cho nhà đầu tư mà còn hướng tới chuẩn hóa trải nghiệm mua bán, gia tăng tính minh bạch, thuận tiện trong giao dịch bạc vật chất”, phía DOJI nói.

Về lý do ra mắt Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng), DOJI tin rằng những sản phẩm này sẽ phù hợp với thói quen đầu tư linh hoạt của nhiều nhóm khách hàng, từ người mới bắt đầu tích lũy từng phần cho đến khách hàng hướng tới kế hoạch tài chính dài hạn.

Sản phẩm bạc của DOJI. Nguồn: DOJI.

Hiện tại, trên thị trường chỉ có một số đơn vị đang cung cấp sản phẩm bạc đầu tư, tích trữ là Ancarat, Phú Quý…. Như vậy, khi Doji ra mắt dòng sản phẩm bạc đầu tư, tích trữ sẽ góp phần tăng nguồn cung bạc vật chất chuẩn hóa, đồng thời mang đến thêm lựa chọn linh hoạt cho khách hàng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư, tích lũy bạc ngày càng gia tăng.

Doanh nghiệp toan tính gì?

Phân tích về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi cho rằng các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới trong thời điểm vía Thần Tài - mùa mua sắm đặc thù nhất trong năm không chỉ là câu chuyện đúng dịp, mà còn biểu hiện của một tư duy thị trường đang chuyển mình theo hướng tinh tế và chiến lược hơn.

Hiện tại, giá vàng SJC duy trì quanh mốc 180 triệu đồng/lượng – vùng cao nhất từ trước tới nay thì mỗi đơn vị giao dịch mang giá trị tài chính lớn hơn đáng kể so với trước. Điều này vô hình trung nâng “ngưỡng cửa” tham gia thị trường đối với nhóm khách hàng phổ thông.

“Việc tung ra sản phẩm vàng 0,3 chỉ có thể xem là giải pháp chia nhỏ giá trị, tạo điều kiện để nhiều người tiếp cận hơn – từ người mua cầu may đầu năm đến nhóm tích lũy từng phần”, ông Huy cho biết.

Ở góc độ kinh tế học, đây là cách tối ưu hóa cầu trong điều kiện giá cao, thay vì chờ đợi khách hàng tích lũy đủ ngân sách cho đơn vị lớn, doanh nghiệp linh hoạt cấu trúc sản phẩm để phù hợp nhiều mức thu nhập. Cách làm này không chỉ gia tăng số lượng giao dịch mà còn giúp thị trường duy trì tính thanh khoản, ngay cả khi mặt bằng giá đang ở vùng nhạy cảm.

“Đáng chú ý hơn, việc giới thiệu bạc 1 lượng và 5 lượng phản ánh sự nhạy bén trước xu thế mới khi coi bạc như một lựa chọn tích sản bên cạnh vàng. Trong bối cảnh vàng neo cao và biến động mạnh, bạc – với mức giá thấp hơn trở thành phương án thay thế hợp lý cho nhóm khách hàng mong muốn sở hữu kim loại quý nhưng ưu tiên ngân sách thận trọng”, ông Huy đánh giá.

Xu hướng này cho thấy thị trường đang dịch chuyển từ cấu trúc “đơn tuyến” sang hệ sinh thái đa tầng, nơi mỗi phân khúc được thiết kế phù hợp với khẩu vị tài chính khác nhau. Đây là bước đi mang tính dài hạn, bởi khi hành vi tiêu dùng thay đổi, sản phẩm cũng cần linh hoạt để theo kịp.

Bước chuyển mình của ngành kim loại quý

Cũng theo ông Huy, việc ra mắt sản phẩm đúng dịp vía Thần Tài rõ ràng tận dụng cao điểm nhu cầu. Đây là thời điểm mà yếu tố văn hóa – tâm linh giao thoa với hành vi tài chính, tạo nên sức mua tập trung hiếm có.

Tuy nhiên, nếu chỉ xem đây là chiến thuật mùa vụ thì chưa đủ. Sâu xa hơn, đa dạng hóa sản phẩm là bước chuẩn bị cho giai đoạn thị trường ít phụ thuộc vào một kịch bản tăng giá duy nhất. Khi yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu đang dần ổn định hơn, biên độ tăng nóng của vàng có thể không còn như trước. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần mở rộng danh mục để duy trì tăng trưởng bền vững, thay vì chỉ dựa vào xu hướng giá.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận này cho thấy sự chuyển dịch từ “bán sản phẩm sẵn có” sang “thiết kế giải pháp phù hợp từng phân khúc”. Việc chia nhỏ vàng và nâng tầm bạc không chỉ giúp mở rộng thị phần, mà còn góp phần chuyên nghiệp hóa thị trường kim loại quý trong nước.

Trong một môi trường kinh tế ngày càng đòi hỏi sự minh bạch, linh hoạt và phân tầng, chiến lược đa dạng hóa là biểu hiện của tư duy phát triển chiều sâu. Đó là cách doanh nghiệp thích ứng với chu kỳ giá, mở rộng cơ sở khách hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh mà vẫn giữ được sự hài hòa với nhu cầu xã hội.

“Từ góc nhìn tổng thể, những động thái này không đơn thuần là câu chuyện của một mùa Thần Tài. Chúng phản ánh bước chuyển mình của ngành kim loại quý Việt Nam: từ thị trường phụ thuộc vào sóng giá sang thị trường dựa trên cấu trúc nhu cầu đa dạng và tầm nhìn dài hạn”, ông Huy nhận định.