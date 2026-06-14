Hơn 1.200 người cùng làm sạch biển Đà Nẵng

Ngày 14/6, hơn 1.200 người đã tham gia chương trình “Clean Up Son Tra và Chiến dịch làm sạch bãi biển”, ra quân làm sạch bán đảo Sơn Trà và các bãi biển trung tâm Đà Nẵng.

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, và kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, du khách trong việc nói không với rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, các đơn vị ở Đà Nẵng đã tổ chức hoạt động “Clean Up Son Tra và Chiến dịch làm sạch bãi biển Đà Nẵng”.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức muốn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, du khách về bảo vệ môi trường biển, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên khi tham quan bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ nguồn tài nguyên rừng - biển, giữ gìn cảnh quan bãi biển xanh – sạch – đẹp.

Sự kiện cũng kêu gọi và kết nối cộng đồng, các câu lạc bộ, hội, nhóm, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xây dựng phong trào giữ gìn bảo vệ môi trường bãi biển, đa dạng sinh học, phục hồi và phát triển các rạn san hô, hệ sinh thái biển bằng những chương trình, hành động thiết thực.

Các tình nguyện viên và rác - chiến lợi phẩm thu được từ đáy biển.

Ông Phan Minh Hải, Phó Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết chương trình sẽ lan tỏa thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm với môi trường đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trở thành “Điểm đến du lịch xanh, thân thiện, an toàn và bền vững”, góp phần phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Trong khuôn khổ chương trình, các tình nguyện viên ra quân dọn vệ sinh bãi biển Mân Thái, Thọ Quang; dọn vệ sinh tại bán đảo Sơn Trà; lặn biển nhặt rác tại Hòn Sụp; tổ chức Workshop chủ đề “Bảo vệ động vật hoang dã”.