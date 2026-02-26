close Đăng nhập

Hà Nội lần đầu công bố 6 nhóm bài toán quản trị đô thị thông minh

Anh Lê
Anh Lê

Hà Nội lần đầu công bố 6 nhóm bài toán trọng tâm trong quản trị đô thị thông minh, kêu gọi doanh nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp Camera AI phục vụ giao thông, an ninh, môi trường, điều hành đô thị.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
UBND TP Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất camera AI đồng hành cùng Thủ đô giải bài toán đô thị thông minh.
UBND TP Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất camera AI đồng hành cùng Thủ đô giải bài toán đô thị thông minh.

Trong thư ngỏ vừa gửi cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất Camera AI, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nêu rõ 6 nhóm bài toán - nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng thời, lãnh đạo UBND TP Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất camera AI đồng hành cùng Thủ đô triển khai các giải pháp camera AI, góp phần giải quyết hiệu quả các bài toán, nhiệm vụ ưu tiên trong quản trị đô thị thông minh và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

6 bài toán của Hà Nội được nêu rõ, gồm:

Thứ nhất, ứng dụng Camera AI phục vụ điều hành giao thông đô thị: giám sát, phát hiện vi phạm, cảnh báo ùn tắc, sự cố, hỗ trợ tối ưu hóa tổ chức giao thông.

Thứ hai, ứng dụng Camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội: cảnh báo tình huống phức tạp, phát hiện hành vi nguy hiểm, bảo vệ mục tiêu trọng điểm theo kịch bản nghiệp vụ.

Thứ ba, ứng dụng Camera AI trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: phát hiện sớm khói/lửa, cảnh báo nguy cơ tại khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất.

Thứ tư, ứng dụng Camera AI trong quản lý môi trường và hạ tầng đô thị: giám sát xả thải, đổ rác sai quy định; hỗ trợ quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn công trình.

Thứ năm, ứng dụng Camera AI bảo đảm an toàn tại trường học, bệnh viện, không gian công cộng; nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm rủi ro, bảo vệ nhóm yếu thế.

Thứ sáu, xây dựng nền tảng quản trị vận hành tập trung: Hợp nhất giám sát từ đa nguồn tín hiệu hình ảnh, tìm kiếm theo sự kiện, báo cáo phân tích, hỗ trợ điều hành cho các cơ quan, đơn vị.

Ông Trương Việt Dũng đề nghị cộng đồng các doanh nghiệp có văn bản đề xuất, nêu rõ sản phẩm/giải pháp dự kiến; mức độ nội địa hóa phần cứng, phần mềm và thuật toán; các tính năng AI, khả năng tích hợp với hệ thống hiện có; mô hình triển khai, vận hành, bảo trì; các điều kiện, kiến nghị về cơ chế phối hợp, thử nghiệm, đặt hàng hoặc hỗ trợ (nếu có).

Văn bản đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội trước ngày 15/3/2026.

"Hà Nội luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để các ý tưởng, dự án và nguồn lực của quý tổ chức, cá nhân được triển khai hiệu quả và lan tỏa giá trị", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định.

Được biết, việc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ chung tay cùng giải quyết các bài toán của Hà Nội trong quá trình phát triển thành phố thông minh là để hướng tới hiện thực hóa "Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội", được phê duyệt hơn một năm trước, ngày 17/1/2025.

Đây là đề án nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và nâng cao hiệu quả đầu tư - vận hành hệ thống camera, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Từ khóa:

#Trương Việt Dũng #UBND TP. Hà Nội

Đừng bỏ lỡ

Chuyển đổi số

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận giúp người dân nắm bắt thông tin và tương tác, phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng.

Lá chắn trước ma trận tin tức lề trái

Giữa ma trận tin tức lề trái về vấn đề Gaza, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận giúp người dân kiểm chứng thông tin, củng cố niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sáng kiến khoa học và ứng dụng (AI) vào khám sàng lọc ở Thái Nguyên (ảnh minh họa)

300 sáng kiến khoa học công nghệ được tài trợ kinh phí

Trong hơn 1.000 sáng kiến từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước được tiếp nhận qua Cổng Sáng kiến Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có hơn 300 sáng kiến đã được tài trợ kinh phí.

"Vũ khí" mới ngăn tội phạm tài sản số

"Vũ khí" mới ngăn tội phạm tài sản số

Giống như các loại tội phạm khác, tội phạm tài sản số không mất đi, nó sẽ phát triển ngày càng tinh vi. Để ngăn loại tội phạm này, cần những loại “vũ khí” mới…

Anh Lăng Trường Chinh, Phó Phòng Kinh tế Xã Vân Nham

Khi AI thành “đồng nghiệp” của cán bộ xã

AI đã bước vào phòng làm việc của cán bộ, công chức xã miền núi. Từ những thao tác nhỏ hằng ngày, công nghệ mở lối đổi mới cách làm việc ở chính quyền cơ sở, giúp công chức giảm áp lực hành chính, dành nhiều thời gian để gần dân và phục vụ dân.