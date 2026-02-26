Hà Nội lần đầu công bố 6 nhóm bài toán quản trị đô thị thông minh

Hà Nội lần đầu công bố 6 nhóm bài toán trọng tâm trong quản trị đô thị thông minh, kêu gọi doanh nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp Camera AI phục vụ giao thông, an ninh, môi trường, điều hành đô thị.

Trong thư ngỏ vừa gửi cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất Camera AI, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nêu rõ 6 nhóm bài toán - nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng thời, lãnh đạo UBND TP Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất camera AI đồng hành cùng Thủ đô triển khai các giải pháp camera AI, góp phần giải quyết hiệu quả các bài toán, nhiệm vụ ưu tiên trong quản trị đô thị thông minh và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

6 bài toán của Hà Nội được nêu rõ, gồm:

Thứ nhất, ứng dụng Camera AI phục vụ điều hành giao thông đô thị: giám sát, phát hiện vi phạm, cảnh báo ùn tắc, sự cố, hỗ trợ tối ưu hóa tổ chức giao thông.

Thứ hai, ứng dụng Camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội: cảnh báo tình huống phức tạp, phát hiện hành vi nguy hiểm, bảo vệ mục tiêu trọng điểm theo kịch bản nghiệp vụ.

Thứ ba, ứng dụng Camera AI trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: phát hiện sớm khói/lửa, cảnh báo nguy cơ tại khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất.

Thứ tư, ứng dụng Camera AI trong quản lý môi trường và hạ tầng đô thị: giám sát xả thải, đổ rác sai quy định; hỗ trợ quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn công trình.

Thứ năm, ứng dụng Camera AI bảo đảm an toàn tại trường học, bệnh viện, không gian công cộng; nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm rủi ro, bảo vệ nhóm yếu thế.

Thứ sáu, xây dựng nền tảng quản trị vận hành tập trung: Hợp nhất giám sát từ đa nguồn tín hiệu hình ảnh, tìm kiếm theo sự kiện, báo cáo phân tích, hỗ trợ điều hành cho các cơ quan, đơn vị.

Ông Trương Việt Dũng đề nghị cộng đồng các doanh nghiệp có văn bản đề xuất, nêu rõ sản phẩm/giải pháp dự kiến; mức độ nội địa hóa phần cứng, phần mềm và thuật toán; các tính năng AI, khả năng tích hợp với hệ thống hiện có; mô hình triển khai, vận hành, bảo trì; các điều kiện, kiến nghị về cơ chế phối hợp, thử nghiệm, đặt hàng hoặc hỗ trợ (nếu có).

Văn bản đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội trước ngày 15/3/2026.

"Hà Nội luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để các ý tưởng, dự án và nguồn lực của quý tổ chức, cá nhân được triển khai hiệu quả và lan tỏa giá trị", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định.

Được biết, việc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ chung tay cùng giải quyết các bài toán của Hà Nội trong quá trình phát triển thành phố thông minh là để hướng tới hiện thực hóa "Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội", được phê duyệt hơn một năm trước, ngày 17/1/2025.

Đây là đề án nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và nâng cao hiệu quả đầu tư - vận hành hệ thống camera, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.