Hà Nội ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, đặt mục tiêu thu hút 200 startup và 500 tỷ đồng vốn

Hà Nội lần đầu triển khai mô hình hợp tác 3 nhà kết nối chính quyền, doanh nghiệp và đại học thông qua Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội, hướng tới ươm tạo hơn 200 startup và huy động trên 500 tỷ đồng vốn cho hệ sinh thái này.

Chuyển từ cấp phát sang đồng đầu tư, định hình lực lượng sản xuất mới

Ngày 26/2/2026, Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HIC) chính thức ra mắt tại trụ sở UBND TP. Hà Nội, mở ra thiết chế chiến lược nhằm tổ chức lại hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô.

Tại lễ công bố, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cho biết trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực cốt lõi của năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, Hà Nội không còn đứng trước lựa chọn có tham gia hay không mà phải xác định tham gia bằng một cấu trúc phù hợp và hiệu quả.

Ông Trương Việt Dũng cho rằng HIC sẽ tạo bước thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro.

Theo ông Dũng, một đô thị dù có nhiều ý tưởng, chương trình hỗ trợ hay sự kiện khởi nghiệp nhưng nếu thiếu cơ chế vận hành linh hoạt theo nguyên tắc thị trường, đồng thời không bảo đảm được vai trò định hướng chiến lược của Nhà nước, thì đổi mới sáng tạo khó chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.

HIC hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước đại diện là UBND thành phố Hà Nội nắm giữ 70% vốn điều lệ. Còn lại là 2 đơn vị: Tập đoàn CMC và Đại học Bách khoa Hà Nội, mỗi đơn vị giữ 15% cổ phần. Trụ sở chính của HIC đặt tại số 46 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam. Mạng lưới các hub vệ tinh cũng sẽ được hình thành tại một số địa điểm trên địa bàn TP nhằm mở rộng không gian sáng tạo, hỗ trợ cộng đồng startup và doanh nghiệp công nghệ.

Việc thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội vì vậy được xác định không phải là bổ sung thêm một đầu mối hành chính mà là bước đi nhằm hình thành mô hình nhà nước định hướng, doanh nghiệp vận hành, đưa hoạt động đổi mới sáng tạo từ không gian chính sách sang môi trường thị trường.

Lần đầu tiên, Hà Nội xây dựng một tổ chức đổi mới sáng tạo theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, hoạt động theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại với yêu cầu minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm giải trình trước cổ đông cũng như pháp luật. Tỷ lệ 70% vốn nhà nước nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển Thủ đô nhưng không can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết HIC được xây dựng theo mô hình “nhà nước định hướng - doanh nghiệp vận hành”, nhằm tổ chức lại toàn bộ dòng chảy đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Ông Dũng cho biết việc thành lập HIC đánh dấu bước thay đổi căn bản, từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro; từ hỗ trợ rời rạc sang điều phối hệ sinh thái; từ phong trào khởi nghiệp sang chuỗi giá trị được tổ chức, chuẩn hóa và đo lường bằng kết quả.

"Khi đổi mới sáng tạo được đặt trong một cấu trúc thị trường rõ ràng, có kỷ luật và có trách nhiệm, nó mới thực sự trở thành lực lượng sản xuất mới của Thủ đô", ông Dũng nói.

Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Mạnh Hùng trao chứng nhận Đơn vị đồng hành Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Hà Nội cho các doanh nghiệp CMC, FPT, Elcom, Tecapro.

Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đặt mục tiêu ươm tạo hơn 200 doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) sáng tạo và huy động trên 500 tỷ đồng vốn đầu tư cho startup.

Trung tâm cũng sẽ đóng vai trò cầu nối, đưa các bài toán phát triển đô thị như giao thông thông minh, y tế số, giáo dục số, môi trường hay an ninh đô thị đến gần hơn với năng lực nghiên cứu của viện trường và doanh nghiệp thông qua cơ chế cạnh tranh minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh khi các nhu cầu phát triển của thành phố được công bố công khai, giải pháp được lựa chọn trên cơ sở cạnh tranh và kết quả được đo lường bằng hiệu quả kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực thực chất đóng góp cho tăng trưởng GRDP.

Ông đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn lớn, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và đối tác trong và ngoài nước cùng tham gia đồng hành, coi đây là không gian hợp tác mở, nơi nguồn lực công và tư được kết nối để thử nghiệm giải pháp mới và tạo ra giá trị phát triển dài hạn cho Hà Nội.

Biến ý tưởng phòng thí nghiệm thành sản phẩm thị trường

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Trung Chính cho rằng việc Tập đoàn Công nghệ CMC cùng Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia thành lập Trung tâm là bước cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết lớn về phát triển khoa học công nghệ và kinh tế tư nhân, đồng thời hình thành mô hình hợp tác ba nhà giữa chính quyền, doanh nghiệp và đại học.

Ông Nguyễn Trung Chính cho rằng HIC là mô hình đầu tiên hợp tác 3 nhà giữa UBND TP Hà Nội, CMC và Đại học Bách Khoa hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57 cũng như Nghị quyết 68 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Theo ông, trong kỷ nguyên kinh tế số, đổi mới sáng tạo chỉ có thể thành công khi doanh nghiệp tham gia ngay từ giai đoạn đầu với vai trò tổ chức thị trường, đầu tư công nghệ và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm.

Với kinh nghiệm quản trị và hiểu biết nhu cầu công nghiệp, doanh nghiệp có thể xác định các bài toán thực tiễn để nhà khoa học và startup cùng tham gia nghiên cứu, triển khai hiệu quả.

Lãnh đạo CMC cũng cho biết doanh nghiệp sẽ đóng vai trò cầu nối giữa khoa học, chính sách và thị trường, đồng thời đồng hành phát triển hạ tầng số, phòng thí nghiệm và các nền tảng phục vụ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Từ kinh nghiệm hơn 3 thập kỷ phát triển công nghệ, CMC kỳ vọng cùng Hà Nội xây dựng Trung tâm trở thành mô hình tiêu biểu, góp phần đưa Thủ đô và Việt Nam từng bước trở thành điểm đến đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới.

HIC công bố 8 đối tác vốn đồng hành cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng sự tham gia của CMC và Thành phố Hà Nội giúp mở ra con đường mới cho nghiên cứu khoa học.

“Đại học Bách khoa có những nhà khoa học xuất sắc, sinh viên xuất sắc và giờ đây có thêm những đối tác xuất sắc là UBND TP Hà Nội và CMC. HIC sẽ tạo môi trường để các ý tưởng khoa học và kết quả nghiên cứu được đưa ra thị trường nhanh nhất”, ông Thắng nói.

Thông qua HIC, các chương trình nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo sẽ gắn trực tiếp với nhu cầu doanh nghiệp và phát triển đô thị, giúp rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm tới sản phẩm thương mại.