Bị công an mời đến làm việc vì sử dụng shisha, Độ Mixi nói gì?

Độ Mixi thừa nhận đã sử dụng shisha tại một quán bar hôm 3/9. Sau đó, hình ảnh về KOL này đã lan truyền trên mạng.

Ngày 11/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, làm việc với streamer Phùng Thanh Độ (tức Độ Mixi) liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Theo nhà chức trách, trước đó, mạng xã hội đăng tải hình ảnh streamer Độ Mixi - một KOL mạng sử dụng chất nghi là shisha tại một quán bar.

“Đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025, được thực hiện bởi một cá nhân đang được một bộ phận giới trẻ coi là thần tượng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã làm việc với Streamer Độ Mixi để xác minh, làm rõ”, Công an TP Hà Nội thông tin.

‎Streamer Độ Mixi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Độ Mixi thừa nhận là người đã sử dụng shisha trong đoạn video được lan truyền. Cơ quan công an đã tuyên truyền, nhắc nhở về hành vi vi phạm, đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng.

‎Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Công an TP Hà Nội đề nghị các KOL, KOC, influencer có ảnh hưởng trên không gian mạng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, người dùng mạng cần tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động tích cực, kịp thời phát hiện, lên án các hành vi sai trái, thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn.