Mục sở thị các loại vũ khí hiện đại của lực lượng Công an nhân dân

Triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm Vì bình yên cuộc sống” giới thiệu 500 tài liệu, hình ảnh phản ánh chặng đường chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng và hơn 300 hiện vật, vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng.
Triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống", được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Triển lãm giới thiệu các hiện vật, tài liệu, hình ảnh, vũ khí và thiết bị chuyên dụng, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển không ngừng của Công an nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và ý chí quyết tâm vì sự bình yên của cuộc sống người dân. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 14/9.
Thông tư 27/2025 đã hạ mức phân loại bảo vệ với gà lôi trắng từ nhóm IB xuống IIB, nhưng tòa sơ thẩm vẫn áp dụng quy định cũ khi kết án anh Thái Khắc Thành, dẫn đến toàn bộ bản án bị kháng nghị, hủy bỏ biện pháp tạm giam với bị cáo.
Theo phương án phân làn mới nhất trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làn 1 tốc độ xe tối đa 120km/h, tối thiểu 90km/h. Với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn 1 ô tô được đi tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h, thí điểm trong 1 tháng, từ 15/8.
Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” vào ngày 26/8 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy...
Tại hội nghị toàn quốc, anh Mùa A Thi - trưởng bản đã cứu 90 người dân trong lũ dữ chia sẻ với Thủ tướng về những khó khăn của bà con, đồng thời cam kết minh bạch mọi nguồn lực hỗ trợ để khôi phục cuộc sống.
Ngày 13/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực.
Chi tiết buổi sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cùng lộ trình của các khối tham gia được thông tin ban đầu để người dân cập nhật và lên kế hoạch di chuyển phù hợp.
Từ bàn đàm phán Paris 1973 đến những cải cách giáo dục sau ngày đất nước thống nhất, từ ngoại giao tới thiện nguyện, cuộc đời Bà Nguyễn Thị Bình là tấm gương về trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, một di sản để thế hệ trẻ Việt Nam, noi theo.
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng bí thư Tô Lâm mong muốn doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam, đặc biệt là công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và đô thị thông minh...
Trước việc bao bì sản phẩm sữa chua uống lên men Vinamilk Probi gắn nhãn "L.Casei giảm đến 40% số ngày mắc cảm cúm", nhiều khách hàng đặt câu hỏi sản phẩm này có thật sự có khả năng chữa bệnh? Vinamilk nói gì về nội dung này?
