Mục sở thị các loại vũ khí hiện đại của lực lượng Công an nhân dân

Triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm Vì bình yên cuộc sống” giới thiệu 500 tài liệu, hình ảnh phản ánh chặng đường chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng và hơn 300 hiện vật, vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng.

Triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống", được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Triển lãm giới thiệu các hiện vật, tài liệu, hình ảnh, vũ khí và thiết bị chuyên dụng, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển không ngừng của Công an nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và ý chí quyết tâm vì sự bình yên của cuộc sống người dân. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 14/9.

Triển lãm giới thiệu khoảng 500 tài liệu, hình ảnh phản ánh chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, cùng hơn 300 hiện vật, vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng đang được sử dụng trong công tác, chiến đấu và bảo vệ an ninh trật tự.

﻿Trong ảnh là thiết bị bắn khép góc, do Israel sản xuất. Đây Là thiết bị chuyên dụng, được gá lắp súng ngắn APX, CZ75, tích hợp camera, laser chỉ thị mục tiêu và màn hình hỗ trợ quan sát, ngắm bắn, tiêu diệt đối tượng ở các góc khuất, trang bị cho tổ, mũi cảnh sát chống khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp các tội phạm nguy hiểm.

Súng ngắn APX, do Italia sản xuất. Đây là loại súng ngắn bán tự động với 4 cơ chế an toàn độc lập. Súng có tốc độ bắn nhanh, trọng lượng nhẹ, độ chính xác cao, được tích hợp ống giảm thanh, trang bị cho cán bộ chiến sĩ để chiến đấu tầm gần.

Súng ngắn Tara TM9, do Montenegro sản xuất. Súng bán tự động có tốc độ bắn nhanh, trọng lượng nhẹ, độ chính xác cao, thuận lợi cho người sử dụng cả tay trái và tay phải, dễ dàng tháo lắp, trang bị cho cán bộ chiến sĩ để chiến đấu tầm gần.

Súng tiểu liên MP5A3, do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất - loại súng tiểu liên tự động, có tốc độ bắn nhanh, thiết kế gọn nhẹ, tích hợp kính ngắm, dẫn bắn laser, đèn pin, ống giảm thanh. Súng có tầm bắn hiệu quả 100 m, sử dụng để tấn công trấn áp tội phạm nguy hiểm.

Súng MP5K có trọng lượng nhẹ, tính cơ động cao. Súng có ba chế độ bắn, bao gồm: an toàn, bán tự động bắn 1 viên, tự động bắn liên tục. Với khả năng cơ động, gọn nhẹ, loại súng này đã trở thành sự lựa chọn của các lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát trên toàn thế giới.

Các loại súng bắn tỉa APR 308, do Thụy Sĩ và Gladius Mille, Italia sản xuất. Đây là các loại súng có uy lực mạnh, độ chính xác cao, hoạt động ổn định, tầm bắn hiệu quả lên tới 1.000 m, với kính ngắm ngày đêm cho hình ảnh rõ nét, độ phóng đại cao. Được trang bị cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

Súng trung liên PKMS do Nga sản xuất. Súng được trang bị cho bộ binh để tiêu diệt sinh lực địch và các mục tiêu kiên cố. Súng có uy lực mạnh, tầm bắn hiệu quả 300-500 m.

Các loại súng bắn đạn cay NAGR 38, súng phóng quả nổ E112, súng bắn đạn tín hiệu được trưng bày tại triển lãm.

Các loại gậy thép và gậy điện - công cụ hỗ trợ gọn nhẹ dùng để trấn áp tội phạm hoặc phòng thủ phù hợp với công tác chiến đấu của lực lượng cảnh sát.

Thiết bị phá khóa Ritool 3, do Áo sản xuất. Đây là bộ thiết bị tiêu chuẩn chuyên dụng vô cùng linh hoạt, dành cho các nhóm giải cứu hoặc can thiệp nhanh, phá cửa nhanh. Thiết bị sử dụng pin, có khả năng sạc nhanh, thời gian sử dụng từ 40-60 phút.

Thiết bị rà bom, lựu đạn cầm tay công nghệ kép, do Mỹ sản xuất. Thiết bị sử dụng cảm biến phát hiện kim loại để giúp dò tìm, phát hiện bom, lựu đạn, các vật liệu nổ có chứa kim loại. Sử dụng cảm biến radar xuyên vật thể để dò tìm các vật liệu cất giấu, chôn vùi sâu dưới lòng đất.

Bên trái là thiết bị phát hiện mục tiêu qua khe cửa, hoạt động theo nguyên lý camera đầu dò kết hợp màn hình hiển thị thông qua dây nối, được sử dụng để quan sát, phát hiện mục tiêu. Với đầu dò nhỏ, dây kết nối dài, thiết bị có thể được sử dụng linh hoạt ở các vị trí không gian hẹp.

﻿Bên phải là máy dò chất nổ MO2M, loại cầm tay sử dụng công nghệ ion hóa nguồn hơi để phát hiện nhanh các loại chất nổ TNT, NG, PETN, RDX... với độ nhạy, độ chính xác cao.

Ống nhòm (bên phải) và thiết bị quay chụp ban đêm (bên trái) - sử dụng công nghệ ảnh nhiệt để quan sát, theo dõi, quay chụp, lưu giữ hình ảnh của các vật thể, đối tượng trong điều kiện đêm tối ở khoảng cách xa.

Đèn công suất cao có bộ lọc hồng ngoại, do Mỹ sản xuất. Đây là loại đèn chiếu sáng cường độ cao, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Ngoài chức năng chiếu sáng thông thường, đèn còn có thể chiếu tia hồng ngoại, kết hợp với thiết bị quan sát hồng ngoại để bí mật phát hiện vật thể

Thiết bị camera đặc biệt chống khủng bố (bên trái) và máy dò nhanh chất độc, chất phóng xạ (bên phải).

Du khách tham quan triển lãm, tìm hiểu về Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Triển lãm cũng trưng bày trang phục và trang bị của cảnh sát đặc nhiệm, gồm: mũ chống đạn, áo giáp chống đạn, áo mang công cụ hỗ trợ, súng tiểu liên MP5SA3, giày chống đinh chông, ống nhòm đêm NVG7, khóa số 8, bộ đàm

Bộ quần áo xử lý bom mìn, do Mỹ sản xuất. Quần áo được làm bằng sợi Aramid chống đạn, chống cháy, có tác dụng làm giảm chấn thương cho cán bộ chiến sĩ khi xử lý bom mìn, vật liệu nổ.

Bộ quần áo chống nhiễm độc, nhiễm xạ, do Israel sản xuất. Quần áo được làm bằng vật liệu đặc biệt, sử dụng để bảo vệ cán bộ, chiến sĩ trước tác động, ảnh hưởng của các tác nhân gây hại như chất độc hóa học, chất phóng xạ và tác nhân sinh học.