Bộ Công an xác định bảo vệ các sự kiện tháng 8 ở cấp độ cao nhất

Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do một Thứ trưởng làm Trưởng ban, công an các đơn vị địa phương là thành viên, để tổ chức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước.

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm dịp 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an xác định đây là sự kiện mang tính chất trọng đại của đất nước, đánh dấu 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời đánh giá thành tựu 40 năm đổi mới, cũng như chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp... Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự là rất cao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Về quy mô, tính chất: Sự kiện năm nay cấp quốc gia, Việt Nam mời các đại biểu quốc tế tham dự. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm tập trung rất cao độ, nhất là trong tháng 8. Trung ương có 15 hoạt động, trọng điểm là Triển lãm và hoạt động diễu binh, diễu hành với số lượng tham gia rất lớn. Riêng diễu binh, diễu hành, số lượng cán bộ tham gia gần 19.000 người, chưa tính số lượng tham gia của nhân dân.

"Chúng ta tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhân dân tham gia lên đến hàng trăm nghìn người. Ngoài ra còn có các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế", ông Toản dẫn chứng.

Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cho các sự kiện tháng 8 là cấp độ cao nhất. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do một Thứ trưởng làm Trưởng ban, công an các đơn vị địa phương là thành viên, để tổ chức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước.

Có hai yêu cầu chính đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự lần này. Thứ nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, đặc biệt là những sự kiện tháng 8 này. Yêu cầu đặt ra tiếp theo là đảm bảo thuận lợi, thân thiện, chặt chẽ. Tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Bộ Công an đã triển khai đồng loạt các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay theo quy luật, đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng, chống phá và vi phạm pháp luật. Lực lượng công an sẽ có các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động.

Trên toàn quốc, Bộ Công an đồng loạt triển khai 8 cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh địa bàn, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…

Toàn lực lượng công an sẵn sàng, trang thiết bị phương tiện, hậu cần… với tinh thần cao nhất. Lực lượng Công an đảm bảo phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội Nhân dân và các ban, ngành, địa phương để thực hiện tuyệt đối an toàn các sự kiện.

Lực lượng Công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện, hoạt động trọng tâm của tháng 8, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.



