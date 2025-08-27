Xếp ghế "giữ chỗ" xem diễu binh để kiếm lời, người đàn ông bị đưa lên công an phường

Ông Đ bị công an đưa về công an phường làm việc vì xếp ghế giữ 10 chỗ ngồi với giá 20.000 đồng/ghế tại vỉa hè đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Chiều 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80) sẽ diễn ra vào 20h cùng ngày.

Tuy nhiên, từ đêm 26/8 rất nhiều người dân đã có mặt tại các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… để chờ đón sự kiện, bất chấp mưa lớn. Trong đó, đã xuất hiện tình trạng xếp ghế, trải bạt giữ chỗ... Giá thuê "chỗ" dao động 20.000 - 100.000 đồng/ghế.

Người dân đến khu vực Liễu Giai để chờ xem màn sơ duyệt diễu binh tối 27/8. Ảnh: N.D.

Trước tình trạng này, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng vào cuộc, thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử lý, dẹp bỏ tình trạng này.

Theo Công an TP Hà Nội, ghi nhận thực tế, ngay trong lúc trời mưa sáng 27/8, Công an đã phát hiện ông N.V.Đ (44 tuổi, trú phường Ba Đình) nhận giữ 10 chỗ với giá 20.000 đồng/ghế tại đường Nguyễn Thái Học - phía tường Bệnh viện Xanh Pôn, Ba Đình.

Ông Đ đã bị lực lượng tuần tra của Công an phường Ô Chợ Dừa và Phòng Cảnh sát cơ động đưa về bàn giao Công an phường Ba Đình, lập biên bản xử lý về hành vi "xếp ghế giữ chỗ" xem diễu binh rồi bán kiếm lời.

Tại cơ quan công an, ông Đ thừa nhận hành vi và cho biết nhà ông ở trong ngõ nhưng lần tổng duyệt diễu binh trước được một nhóm người nhờ đặt ghế "giữ chỗ", nên ông đã mang 10 ghế ra vỉa hè đường Nguyễn Thái Học đặt. Được lực lượng công an nhắc nhở nên ông hứa sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm.

Người đàn ông "xếp ghế giữ chỗ" xem diễu binh làm việc tại công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng sự kiện A80 để "trục lợi".

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân phối hợp, đồng hành với lực lượng chức năng trong tổ chức các hoạt động của Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với tinh thần "yêu nước bằng những việc làm nhỏ nhất".

Theo đó, người dân tham gia các sự kiện A80 cần:

Không thực hiện hành vi "xếp ghế, giữ chỗ" để kiếm lời, trục lợi cá nhân; tránh xô xát tranh cãi giành chỗ ngồi thiếu văn minh, phản cảm.

Người dân cần ăn mặc gọn gàng, ứng xử văn minh, không nói to, xô đẩy, chen ngang trong đám đông gây mất trật tự công cộng; không đứng trên dải phân cách hoặc các vị trí nguy hiểm (cây, giàn giáo, tường rào. . . ), xô đẩy barie, hàng rào bảo vệ, bám theo đội hình diễu binh, diễu hành gây ra sự lộn xộn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hình ảnh Việt Nam trong con mắt du khách, bạn bè quốc tế. ‎

Khi tham gia giao thông hoặc đến các khu vực diễu binh, diễu hành cần chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đi lại theo sự phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông, không dừng đỗ xe trái phép trên các tuyến đường tổ chức sự kiện; chủ động nhường đường cho xe ưu tiên. Người điều khiển phương tiện cần gửi xe tại bãi theo quy định, không đỗ xe lộn xộn trên vỉa hè, lòng đường. Ưu tiên đi bộ, sử dụng phương tiện công cộng để hạn chế ùn tắc

Tuyệt đối không mang theo vũ khí, chất dễ cháy nổ, chất độc hại hoặc các vật dụng có thể gây nguy hiểm.

Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, chủ động giúp đỡ, nhường đường, nhường chỗ cho người già, trẻ em, cựu chiến binh, người có hoàn cảnh khó khăn...

Không xả rác bừa bãi, mỗi cá nhân nên chủ động mang túi đựng rác hoặc thu gom rác đúng nơi quy định. ‎

Cẩn trọng trong việc mang theo tư trang, điện thoại, ví tiền; đề phòng đối tượng lợi dụng đông người để trộm cắp, móc túi. Trẻ nhỏ cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn, tránh đi lạc trong đám đông. ‎ ‎