Công an Hà Nội ra mắt 4 sản phẩm công nghệ phục vụ nhân dân

Công an thành phố Hà Nội đã cho ra mắt 4 sản phẩm công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và phục vụ nhân dân một cách hiệu quả, hiện đại hơn.

Đây là kết quả của việc Công an TP Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các sản phẩm được ra mắt lần này bao gồm:

Tổng đài viên AI (1900 0113) và chatbot AI

Đây là hệ thống hỗ trợ tự động 24/7, cung cấp thông tin hữu ích và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, hướng dẫn người dân các kỹ năng phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ...

Sau khi tiếp nhận, các thông tin tố giác tội phạm được chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP rà soát, phân loại, xác minh xử lý. Thông tin về các hành vi vi phạm giao thông sẽ được chuyển đến Phòng CSGT kiểm tra, xử lý; các ý kiến kiến nghị phản ánh về cán bộ, chiến sĩ sẽ được chuyển đến Thanh tra CATP xem xét, giải quyết; các thông tin khác liên quan ANTT sẽ được chuyển đến các đơn vị khác xác minh, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Người dân có thể kết nối đến “Trợ lý ảo” thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi.

Người dân có thể kết nối với "Trợ lý ảo" tổng đài 1900.0113 này qua các hình thức: Kết nối đến Chatbot thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi của UBND Thành phố.

Ngoài ra, có thể kết nối đến Chatbot thông qua mã QR code được đăng tải trên Cổng TTĐT CATP, trang Facebook Công an Thành phố và tờ mã QR code niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an, khu dân cư, các địa điểm công cộng đông người. Đến nay, CATP đã in ấn khoảng 8.000 tờ và cấp phát cho các đơn vị để niêm yết cho người dân biết, dễ dàng tiếp cận.

Sau khi người dân kết nối đến Chatbot nhân viên AI của Công an TP Hà Nội sẽ tự động trả lời.

Sau khi kết nối Chatbot người dân có thể sử dụng tin nhắn (ký tự hoặc giọng nói) để tra cứu thông tin và sẽ được hệ thống tự động trả lời, cung cấp thông tin 24/7.

Ngoài ra, nếu muốn kết nối điện thoại với đầu số 1900.0113 - Callbot, người dân gọi đến đầu số 1900.0113 để đặt câu hỏi và nghe thông tin trả lời tự động qua các nhánh: hỏi đáp thủ tục hành chính và tiếp nhận tố giác tội phạm, phản ánh hành vi vi phạm liên quan ANTT.

Đầu số này được Công an Thành phố phối hợp Gtel thiết lập. Để hỗ trợ tối đa người dân, các nhà mạng không thu phí người dân khi gọi đến Tổng đài này.

Kết nối điện thoại với đầu số 1900.0113 - Callbot, người dân gọi đến đầu số 1900.0113 để đặt câu hỏi và nghe thông tin trả lời tự động.

Hệ thống tổng đài 113, 114 thông minh .

Hệ thống được tích hợp cơ chế lọc cuộc gọi tự động, phát hiện và loại bỏ cuộc gọi rác, cuộc gọi thử máy, cuộc gọi không đúng mục đích, giúp bảo vệ tài nguyên, xử lý tránh nghẽn mạng trong các tình huống khẩn cấp thực sự; sử dụng công nghệ truyền giọng nói thành văn bản cho phép nhanh chóng ghi nhận, lưu trữ và phân tích nội dung cuộc gọi, hỗ trợ phản ứng tức thì chính xác, không bỏ sót v.v...

Các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường sẽ được ghi nhận, phân loại và cảnh báo đến điều phối viên giúp đảm bảo đường dây luôn thông suốt phục vụ người dân khi cần thiết.

Bảo tàng số

Tại đây, lịch sử ngành công an được số hóa toàn diện, hiển thị trực tiếp trên nền tảng công nghệ số, giúp người xem tra cứu, khám phá, tương tác một cách sống động và tiện lợi.

Người dùng có thể trải nghiệm tham quan ảo 360 độ trực quan, di chuyển linh hoạt như đang có mặt tại bảo tàng thực với hình ảnh không gian chi tiết sắc nét đến từng góc nhỏ. Chỉ cần một cú nhấp chuột, người dùng có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, hiện vật, nhân vật, sự kiện lịch sử v.v... Tất cả đều được truy cập miễn phí trên mọi thiết bị từ điện thoại, máy tính bảng cho đến máy tính để bàn có kết nối internet.

Địa chỉ truy cập: https://baotangcahn.hanoi.gov.vn

Bảo tàng số của Công an Hà Nội.

Với nhiều tính năng hiện đại, hệ thống này góp phần tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung của Công an thành phố Hà Nội, phục vụ hiệu quả các mặt công tác.

Với tinh thần quyết liệt, Công an Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đưa công nghệ, chuyển đổi số vào mọi mặt công tác và 4 sản phẩm chuyển đổi số là minh chứng cho tinh thần phục vụ nhân dân và bắt kịp xu thế phát triển khoa học công nghệ theo đúng tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.



