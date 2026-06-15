Bộ Y tế cảnh báo khẩn, yêu cầu thu hồi sữa Nara Organics sau 3 trẻ ngộ độc botulinum

Sau khi Mỹ ghi nhận 3 trẻ sơ sinh ngộ độc botulinum nghi liên quan đến sữa Nara Organics, Bộ Y tế đã yêu cầu rà soát, thu hồi và cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm.

Chiều 15/6, ông Chu quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, thu hồi và cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Công ty Nara Organics sản xuất.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 13/6/2026, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo việc tự nguyện thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula được phân phối tại Mỹ từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.

Sản phẩm được bán qua chuỗi bán lẻ Target, trang thương mại điện tử Target.com và Nara.com.

Sữa bột trẻ sơ sinh Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula đang bị FDA cảnh báo thu hồi sau khi ghi nhận 3 trẻ sơ sinh tại Mỹ ngộ độc botulinum . Ảnh: FDA

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Mỹ ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum tại các bang California, Pennsylvania và Washington. Cả 3 trẻ đều từng sử dụng sản phẩm sữa nêu trên trước khi khởi phát bệnh. Các bệnh nhi đều phải nhập viện điều trị, song chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

FDA cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Các mẫu sữa còn lại đã được thu thập để xét nghiệm, tuy nhiên đến nay chưa phát hiện trực tiếp vi khuẩn Clostridium botulinum trong sản phẩm. Dù vậy, do mức độ nghiêm trọng của bệnh và tín hiệu dịch tễ học đáng lo ngại, FDA đã khuyến nghị doanh nghiệp thu hồi toàn bộ sản phẩm trên thị trường.

Botulinum là độc tố thần kinh cực mạnh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra. Ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh là tình trạng hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Theo FDA, các dấu hiệu ban đầu thường gồm táo bón, bú kém, yếu cơ, khó nuốt, sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt, sau đó có thể tiến triển thành suy hô hấp.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Mỹ ghi nhận vụ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa bột trẻ em. Cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Mỹ từng xảy ra vụ dịch lớn liên quan sữa ByHeart khiến hàng chục trẻ mắc bệnh tại nhiều bang. FDA khi đó nghi ngờ nguyên liệu sữa bột nguyên kem có thể là nguồn mang bào tử vi khuẩn.

Trước nguy cơ sản phẩm có thể được đưa về Việt Nam qua đường xách tay hoặc thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương rà soát việc đăng ký công bố sản phẩm; làm việc với doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối (nếu có) để dừng lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm và báo cáo số lượng nhập khẩu, tiêu thụ, tồn kho trước ngày 25/6/2026.

Cục cũng đề nghị tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không sử dụng các lô sữa Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula đang bị thu hồi.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm đã gửi văn bản tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng trực tuyến ngừng kinh doanh sản phẩm nếu đang lưu hành tại Việt Nam; đồng thời gỡ bỏ thông tin quảng cáo liên quan theo quy định pháp luật.

Theo FDA, toàn bộ sản phẩm Nara Organics đang bị thu hồi gồm hai loại quy cách 700g và 400g, được sản xuất tại châu Âu nhưng phân phối độc quyền tại Mỹ. Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức và theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ nếu đã dùng sản phẩm.