Bé trai mang “mai rùa” suốt 7 năm lần đầu đứng thẳng

Suốt 7 năm sống cùng khối u hắc tố khổng lồ gồ cao như “mai rùa” trên lưng, bé trai 7 tuổi ở Hà Nội luôn phải cúi gập người vì sức nặng đè ép. Sau 6 cuộc đại phẫu đầy gian nan, em lần đầu tiên có thể đứng thẳng như bao đứa trẻ bình thường.

Ngay từ khi chào đời, bé N.V.T (7 tuổi, Hà Nội) đã mang một khối nơ vi hắc tố bẩm sinh khá lớn trên người. Ban đầu chỉ là tổn thương sắc tố trên da, nhưng rồi, khối nơ vi phát triển ngày càng dày, cứng, gồ cao và lan rộng.

Không chỉ bao phủ gần như toàn bộ vùng lưng, ngực và bụng, phần tổn thương ở lưng còn phát triển thành một khối lớn nhô hẳn ra phía sau, khiến hình dáng của em trông như đang mang một chiếc “mai rùa”.

Khối u khổng lồ này đã đè nặng lên cơ thể non nớt của cậu bé, khiến em không thể đứng thẳng suốt nhiều năm trời. Tư thế cúi gập trở thành hình ảnh quen thuộc, kéo theo nhiều hạn chế trong vận động, sinh hoạt và cả tâm lý.



Cậu bé mang trên mình khối u rất lớn

Ca bệnh hiếm gặp với nguy cơ ung thư tiềm ẩn

Theo TS.BS Dương Mạnh Chiến, Phụ trách Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Nơ vi hắc tố là bệnh lý bẩm sinh khá hiếm, đa phần là lành tính. Tuy nhiên, những trường hợp nơ vi kích thước khổng lồ, bề mặt sần sùi, dày, gồ cao hoặc xuất hiện loét, ngứa lại tiềm ẩn nguy cơ ác tính rất lớn, đặc biệt có thể tiến triển thành ung thư hắc tố da – một trong những loại ung thư da nguy hiểm nhất.

Điều đáng nói, khối nơ vi không tăng trưởng bất thường trong thời gian ngắn mà lớn dần theo sự phát triển của cơ thể trẻ.

Khối tổn thương đã chiếm hơn 1/3 diện tích cơ thể bé T., khiến ngay cả những bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

“Khó nhất không phải cắt bỏ khối nơ vi, mà là lấy da ở đâu để che phủ. Nếu lấy da từ vùng khác để ghép sẽ tạo thêm sẹo lớn, ảnh hưởng nặng nề đến thẩm mỹ của trẻ sau này”, TS.BS Dương Mạnh Chiến chia sẻ.

6 cuộc đại phẫu và kỳ tích đầu tiên

Trước bài toán nan giải này, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược phẫu thuật theo từng giai đoạn kéo dài.

Thay vì cắt toàn bộ tổn thương trong một lần – điều gần như bất khả thi – các bác sĩ tiến hành phương pháp “cuốn chiếu”: mỗi lần phẫu thuật sẽ cắt bỏ tối đa phần nơ vi trong giới hạn an toàn, sau đó tận dụng độ đàn hồi tự nhiên của vùng da lành xung quanh để kéo che phủ vùng khuyết.

Khi da tiếp tục giãn thêm theo thời gian, bệnh nhi sẽ bước vào giai đoạn phẫu thuật tiếp theo. Hành trình ấy kéo dài suốt nhiều năm, đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ của bác sĩ, gia đình và cả cậu bé nhỏ tuổi.

Sau 6 lần đại phẫu, kết quả bước đầu mang đến niềm vui lớn cho toàn bộ ê-kíp điều trị. Khối nơ vi đã giảm đáng kể cả về kích thước lẫn độ dày, tương đương khoảng 50% diện tích so với ban đầu.

Quan trọng hơn cả, cậu bé 7 tuổi lần đầu tiên trong đời có thể đứng thẳng lưng. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu thành công về mặt y khoa mà còn là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của em.

“Từ hình ảnh giống như mang một chiếc mai rùa trên lưng, hiện nay chúng tôi đã loại bỏ được phần đáng kể khối tổn thương. Tuy nhiên, đây vẫn là hành trình dài. Dự kiến bệnh nhi cần thêm khoảng 4–5 cuộc phẫu thuật nữa để xử lý triệt để”, bác sĩ Chiến cho biết.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u

Điều trị sớm có ý nghĩa sống còn

Theo các bác sĩ, sau mỗi lần mổ, vùng da được kéo căng sẽ mềm và giãn dần sau khoảng 10–14 ngày, giúp trẻ dễ chịu hơn. Vết thương thường liền tốt sau khoảng 20 ngày.

Sau xuất viện, cháu bé được theo dõi định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm trước khi bước vào lần phẫu thuật tiếp theo.

Từ trường hợp đặc biệt này, các chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện và điều trị sớm nơ vi hắc tố khổng lồ bẩm sinh có ý nghĩa rất quan trọng.

Ngay cả khi tổn thương chưa có dấu hiệu ác tính, can thiệp sớm vẫn giúp giảm nguy cơ ung thư hắc tố trong tương lai, đồng thời cải thiện vận động, ngoại hình và giảm mặc cảm tâm lý cho trẻ.