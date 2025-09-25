Bắt giữ nghi phạm tấn công mạng làm nhiều sân bay ở châu Âu tê liệt

Cảnh sát Anh vừa bắt giữ người đàn ông hơn 40 tuổi tại West Sussex, trong cuộc điều tra vụ tấn công mạng nghiêm trọng gây gián đoạn quá trình làm thủ tục, trì hoãn các chuyến bay tại nhiều sân bay lớn ở châu Âu cuối tuần trước.

Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) cho biết nghi phạm bị bắt giữ hôm nay (24/9) với cáo buộc vi phạm Đạo luật Lạm dụng Máy tính của Vương quốc Anh. Ông này hiện đã được tại ngoại có điều kiện trong khi cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu.

Ông Paul Foster, người đứng đầu Đơn vị An ninh Mạng của NCA, nhấn mạnh rằng vụ bắt giữ là tiến triển tích cực nhưng công tác điều tra vẫn tiếp tục để làm rõ chi tiết sự việc.

Cuộc tấn công mạng của nghi phạm bắt đầu từ chiều thứ Sáu tuần trước (19/9), nhằm vào hệ thống phần mềm MUSE do công ty Collins Aerospace của Mỹ vận hành, nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ làm thủ tục và lên máy bay. Tin tặc đã sử dụng mã độc tống tiền (ransomware) để khóa hệ thống, khiến các ki-ốt tự động và máy xử lý hành lý không thể hoạt động.

Kết quả là nhiều sân bay như London Heathrow, Berlin Brandenburg và Brussels phải chuyển sang xử lý thủ công, dẫn đến tình trạng trì hoãn và hủy chuyến kéo dài suốt cuối tuần.

Tình trạng gián đoạn tại các sân bay lớn đã dần được cải thiện nhưng chưa hoàn toàn khắc phục. Tại sân bay London Heathrow, phần lớn các chuyến bay đã trở lại hoạt động bình thường vào đầu tuần, trong khi sân bay Berlin Brandenburg vẫn còn phải áp dụng thủ tục thủ công, gây chậm trễ và có nguy cơ hủy chuyến tiếp diễn. Sân bay Brussels cũng khuyến cáo hành khách nên làm thủ tục trực tuyến trước khi tới sân bay để giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Theo NCA, các vụ tấn công mạng như thế này là mối đe dọa toàn cầu và có thể gây ra gián đoạn nghiêm trọng cho hạ tầng quan trọng của đất nước. Cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác trong và ngoài nước để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ người dân Anh trước các nguy cơ an ninh mạng.

Vụ việc này đặt ra cảnh báo về sự dễ bị tổn thương của các hệ thống công nghệ hỗ trợ vận hành sân bay trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và nguy hiểm.

Các sân bay lớn châu Âu hiện đang đồng thời tăng cường các biện pháp bảo mật và lên kế hoạch ứng phó linh hoạt nhằm hạn chế tác động của các sự cố tương tự trong tương lai.

Theo Bloomberg, CNN