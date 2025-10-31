Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Khoa học - Công nghệ

Cảnh báo website giả mạo BHXH Việt Nam

Đăng Khoa
BHXH Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện website giả mạo, lợi dụng hình thức “đặt lịch làm việc” để thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Trang web giả mạo datlichbhxh[.]com có giao diện tương tự trang chính thức. Ảnh: BHXHVN
Gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam liên tục phát hiện các website mạo danh cơ quan BHXH, trong đó có trang datlichbhxh.com. Các trang này được thiết kế có giao diện và nội dung tương tự trang chính thức, dễ gây nhầm lẫn cho người dân và doanh nghiệp.

Qua giám sát trên không gian mạng, BHXH Việt Nam nhận định trang datlichbhxh.com có thể được sử dụng để giả mạo cán bộ BHXH, gửi đường link yêu cầu người dùng cung cấp thông tin như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã thẻ bảo hiểm y tế… nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, máy chủ của website này được đặt tại nước ngoài nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Để ngăn chặn hành vi vi phạm và bảo vệ người dân, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng truy vết, xử lý. Hiện trang web giả mạo này đã bị vô hiệu hóa, không còn truy cập được. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo tương tự trong thời gian tới.

Trung tâm CNTT & CĐS lưu ý, Cổng Dịch vụ công trực tuyến chính thức của BHXH Việt Nam chỉ có một địa chỉ duy nhất là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Đây là tên miền gov.vn dành riêng cho cơ quan nhà nước; BHXH Việt Nam không sử dụng các tên miền có đuôi .com.vn; .com hay .me.

Người dân được khuyến nghị không cung cấp thông tin cá nhân, số sổ BHXH, căn cước công dân, hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân không rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần báo ngay cho cơ quan BHXH địa phương hoặc công an để được hỗ trợ, tránh thiệt hại và góp phần bảo vệ uy tín của hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

