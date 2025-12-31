Zalo giải thích về việc "cập nhật Điều khoản sử dụng"

Trong thông báo mới nhất, Zalo giải thích thêm về những vấn đề người dùng lo ngại trong những ngày qua.

Những ngày qua, việc Zalo cập nhật điều khoản sử dụng mới đã kéo theo nhiều lo ngại của người dùng về việc thu thập dữ liệu, bảo mật và chia sẻ thông tin với bên thứ ba. Trước những băn khoăn này, chiều 31/12, Zalo đã cập nhật thêm phần giải thích về các vấn đề thường được quan tâm trong điều khoản sử dụng, nhằm làm rõ mục đích thu thập dữ liệu và các cơ chế bảo vệ người dùng.

Zalo cho biết dữ liệu từ người dùng chỉ được xử lý đúng theo mục đích đã công bố, không sử dụng ngoài phạm vi đó. Ảnh: Zalo.

Theo Zalo, việc thu thập một số dữ liệu người dùng là yêu cầu phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống. Nền tảng cho biết các dữ liệu này phục vụ 3 nhóm mục tiêu chính: cung cấp tính năng của ứng dụng, bảo đảm dịch vụ hoạt động ổn định và hỗ trợ bảo mật tài khoản. Zalo nhấn mạnh mọi mục đích đều được nêu cụ thể trong điều khoản sử dụng và dữ liệu chỉ được xử lý đúng theo mục đích đã công bố, không sử dụng ngoài phạm vi đó.

Liên quan đến những thông tin nhạy cảm như căn cước công dân, Zalo khẳng định đây không phải dữ liệu được thu thập đại trà. Thông tin này chỉ được yêu cầu trong một số trường hợp giới hạn, chủ yếu phục vụ xác minh danh tính khi cần thiết, tăng cường bảo vệ tài khoản hoặc hỗ trợ phòng chống các hành vi lừa đảo.

Theo Zalo, việc xử lý các thông tin này luôn tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra, nền tảng cũng cho biết có nghĩa vụ yêu cầu thông tin về quan hệ gia đình trong một số tình huống nhằm xác minh người giám hộ và bảo đảm quyền lợi đối với người dùng dưới 16 tuổi.

Ở khía cạnh an toàn dữ liệu, Zalo cho biết hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về quản lý an toàn thông tin và đã được tổ chức BSI đánh giá, cấp chứng nhận. Đây là tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhằm thiết lập, vận hành và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin theo hướng có kiểm soát rủi ro. Zalo cũng nhấn mạnh việc tuân thủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nền tảng này cũng đang triển khai mã hóa đầu cuối, giúp tăng cường mức độ bảo mật thông tin của người dùng trong quá trình sử dụng. Ảnh: Zalo.

Đáng chú ý, nền tảng nhắn tin này đang thực hiện các thủ tục xin phép cơ quan chức năng để triển khai mã hóa đầu cuối (E2EE). Theo giải thích của Zalo, E2EE có thể giúp tăng cường mức độ bảo mật cho các hội thoại cá nhân, hạn chế nguy cơ bị truy cập trái phép trong quá trình truyền tải dữ liệu, từ đó nâng cao quyền riêng tư của người dùng khi trao đổi thông tin nhạy cảm.

Về câu hỏi dữ liệu có bị chia sẻ cho bên thứ ba hay không, Zalo khẳng định việc chia sẻ chỉ diễn ra khi người dùng chủ động xác nhận đồng ý theo đúng yêu cầu pháp luật. Ví dụ, khi người dùng truy cập một ứng dụng bên thứ ba, Zalo sẽ hiển thị màn hình để người dùng quyết định có chia sẻ thông tin hay không.

Người dùng cũng có thể xem lại và rút quyền chia sẻ tại mục "quản lý quyền" trong Zalo. Ngoài ra, Zalo cho biết nền tảng chủ động không lưu trữ nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân và cam kết không sử dụng nội dung tin nhắn, cuộc gọi cho bất kỳ mục đích nào.

Zalo cũng nhấn mạnh người dùng có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của mình ngay trong ứng dụng. Theo hướng dẫn, người dùng có thể xem, cập nhật hoặc điều chỉnh các thiết lập liên quan đến quyền riêng tư, đồng thời liên hệ Zalo khi cần hỗ trợ về dữ liệu cá nhân.

Với những trường hợp không đồng ý điều khoản sử dụng, Zalo nêu rõ nền tảng chỉ có thể xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ khi có sự đồng ý của người dùng. Nếu chưa có sự đồng ý, Zalo cho rằng họ không có cơ sở pháp lý để tiếp tục xử lý dữ liệu liên quan và theo quy định về dữ liệu cá nhân, nền tảng cũng có nghĩa vụ phải xóa dữ liệu trước đây của người dùng. Ngược lại, nếu đã đồng ý, người dùng vẫn tiếp tục sử dụng Zalo như bình thường và không cần thực hiện thêm thao tác nào khác.

Zalo thu thập dữ liệu người dùng nhằm vận hành các tính năng, đảm bảo dịch vụ ổn định và tăng cường bảo mật tài khoản. Ảnh: Zalo.

Ở góc nhìn chuyên môn, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cho rằng việc Zalo cập nhật điều khoản sử dụng là bình thường khi các mạng xã hội như Facebook, TikTok cũng làm điều tương tự. Ông nhấn mạnh hầu hết ứng dụng đều cần một mức dữ liệu nhất định để duy trì hoạt động, cá nhân hóa trải nghiệm, phục vụ thuật toán.

Vì vậy, người dùng nên dành chút thời gian đọc kỹ điều khoản để hiểu rõ quyền và lựa chọn của mình, từ đó quyết định có tiếp tục sử dụng hay không, tránh hiểu nhầm rằng đây là chuyện "chỉ Zalo mới có" hoặc bị buộc phải đồng ý.