OpenAI ra mắt trình duyệt Atlas, đe dọa Chrome, gây lo ngại về doanh thu và bản quyền tin tức

Thay đổi cách người dùng tìm kiếm thông tin

OpenAI mô tả Atlas như “một trình duyệt có ChatGPT gắn sẵn”, cho phép người dùng truy vấn, tóm tắt nội dung và giao tiếp với trợ lý AI ngay trong cửa sổ duyệt web, không cần mở tab riêng hay chuyển qua ứng dụng khác. Phiên bản phát hành đầu tiên có mặt trên macOS và sẽ sớm mở rộng sang Windows, iOS và Android. Người dùng có thể kéo thả biểu tượng để cài đặt, đăng nhập bằng tài khoản ChatGPT và nhập dữ liệu từ trình duyệt hiện có như mật khẩu, bookmark và lịch sử duyệt.

Về tính năng, Atlas tích hợp hai trụ cột chính: một thanh sidebar ChatGPT cho phép hỏi đáp, tóm tắt trang hiện tại, so sánh sản phẩm hay phân tích dữ liệu; và “agent mode”, một dạng tác nhân AI có thể tự động thực hiện tác vụ thay người dùng như đặt chỗ, điền form hay duyệt nhiều trang để tổng hợp thông tin. Nhiều bài đánh giá gọi đây là một bước tiến so với các tiện ích mở rộng tích hợp AI trước đây vì tính khả dụng trực tiếp trong giao diện trình duyệt. Atlas được xây dựng trên nhân Chromium/Blink, nên nhiều extension và cơ chế web hiện có vẫn tương thích.

Mục tiêu chiến lược của OpenAI không chỉ là tạo ra một sản phẩm mới mà còn là chuyển hóa cách người dùng “tìm kiếm” thông tin. Thay vì nhập truy vấn vào một công cụ tìm kiếm để nhận danh sách kết quả, Atlas hướng tới trải nghiệm hội thoại: người dùng vừa đọc trang vừa hỏi AI để nhận tóm tắt, trích dẫn, hay hướng dẫn thực hiện bước tiếp theo. CEO Sam Altman mô tả đây là “cơ hội hiếm hoi để tư duy lại trải nghiệm trình duyệt”, một tham vọng có thể làm thay đổi thói quen truy vấn web vốn do Google thống trị trong nhiều năm.

Những lo ngại về doanh thu quảng cáo và bản quyền nội dung

Tuy nhiên, Atlas cũng gây ra những lo ngại. Các công ty truyền thông (báo chí) và chuyên gia lo ngại tính năng tóm tắt và hiển thị thông tin do AI có thể ăn vào lưu lượng truy cập của các trang tin, làm giảm doanh thu quảng cáo và đặt ra câu hỏi về bản quyền nội dung. Hơn nữa, việc một AI có thể “tự động hành động” trên web khiến nhiều người đặt câu hỏi về bảo mật, quyền riêng tư và mức độ kiểm soát của người dùng đối với hành động tự động của tác nhân AI. OpenAI khẳng định đã trang bị các thiết lập quyền riêng tư và kiểm soát, nhưng giới phân tích cho rằng thách thức pháp lý lẫn thương mại vẫn rất lớn.

Ở góc nhìn cạnh tranh, Atlas trực tiếp nhắm tới Chrome, trình duyệt chiếm phần lớn thị phần toàn cầu, và đặt OpenAI vào cuộc đua với các nỗ lực AI của Google (Gemini trong Chrome), Microsoft (Edge + Copilot) và những trình duyệt đã sớm tích hợp AI như Opera. Sự khác biệt của Atlas nằm ở quan điểm “trình duyệt là nền tảng cho trợ lý AI” chứ không chỉ là một công cụ hiển thị nội dung với bổ sung AI. Dù vậy, việc lôi kéo người dùng bỏ Chrome và hệ sinh thái dịch vụ của Google sẽ là cuộc chiến dài hạn, phụ thuộc nhiều vào hiệu năng, độ tin cậy, quyền riêng tư và cả mô hình doanh thu của OpenAI.

Nhìn chung, ChatGPT Atlas là một bước đi táo bạo của OpenAI trong việc biến ý tưởng “AI trợ lý luôn kề bên khi duyệt web” thành sản phẩm thực tế. Nếu thành công, Atlas có thể thay đổi cách người dùng tìm kiếm, đọc và làm việc trên Internet. Nếu thất bại hoặc bị cản trở bởi các vấn đề pháp lý, quyền riêng tư hay phản ứng của các đơn vị truyền thông, nó cũng là bài học quan trọng về giới hạn tích hợp AI vào hạ tầng web.

Trong mọi kịch bản, sự ra đời của Atlas báo hiệu rằng kỷ nguyên trình duyệt truyền thống sắp có thêm một đối thủ lớn và một cuộc tranh luận về công nghệ - chính sách - truyền thông có thể sẽ nổ ra.

Theo TechCrunch, Reuters, AP