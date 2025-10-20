Hàng loạt dịch vụ lớn trên toàn cầu tê liệt vì sự cố AWS

Một sự cố lớn tại trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) chiều 20/10 đã khiến hàng loạt nền tảng trực tuyến trên toàn cầu từ Canva, Alexa, Fortnite, Snapchat đến ChatGPT... bị gián đoạn trong nhiều giờ.

Chiều 20/10, Amazon Web Services (AWS) – nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây lớn nhất thế giới, ghi nhận sự cố nghiêm trọng tại trung tâm dữ liệu US-EAST-1, khiến hàng loạt dịch vụ trực tuyến bị tê liệt. Theo trang The Verge, lỗi phát sinh lúc 15h11, được xác định liên quan đến việc mất khả năng phân giải tên miền (DNS) của dịch vụ cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB, làm hàng nghìn ứng dụng phụ thuộc vào hạ tầng này không thể truy cập hoặc phản hồi chậm.

Các nền tảng chịu ảnh hưởng trải rộng từ Amazon Alexa, Fortnite, Snapchat, Perplexity AI, Airtable, Canva, ChatGPT cho đến ứng dụng của McDonald’s và nhiều dịch vụ ngân hàng ở châu Âu. Người dùng trên Reddit và X (Twitter) cho biết trợ lý ảo Alexa “không phản hồi”, chuông báo thức tự động không hoạt động, trong khi các ứng dụng như Canva hay Snapchat liên tục báo lỗi kết nối.

Đến khoảng 17h30, Business Insider dẫn nguồn tin AWS cho biết đã “quan sát thấy những dấu hiệu phục hồi đáng kể” và “đa số yêu cầu đã được xử lý thành công”. Đến 18h35, Amazon thông báo phần lớn dịch vụ đã vận hành bình thường, song vẫn còn “độ trễ cao” ở một số tác vụ và phải “giải quyết lượng yêu cầu tồn đọng”.

Theo Reuters và BBC, sự cố lần này ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người dùng trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân xuất phát từ một lỗi nội bộ trong quá trình xử lý DNS của DynamoDB, chứ không phải do tấn công mạng. AWS khẳng định không có mất mát dữ liệu, chỉ là gián đoạn truy cập tạm thời.

Sự cố AWS được ghi nhận trên trang DownDetector. Sự cố bắt đầu từ khoảng 14h chiều 20/10

Đây không phải lần đầu tiên trung tâm dữ liệu US-EAST-1 gặp trục trặc. Trong các năm 2020, 2021 và 2023, AWS từng ghi nhận những đợt gián đoạn tương tự, khiến nhiều website và nền tảng thương mại điện tử lớn phải ngừng hoạt động hàng giờ. Do đây là trung tâm dữ liệu có lưu lượng truy cập lớn nhất của AWS, bất kỳ sự cố nào tại đây cũng có thể gây hiệu ứng dây chuyền đến toàn bộ Internet.

Giới chuyên gia coi sự cố này là “lời cảnh tỉnh” cho các doanh nghiệp quá phụ thuộc vào hạ tầng của một nhà cung cấp duy nhất. Ông Aravind Srinivas, CEO của Perplexity AI, viết trên X: “Dịch vụ của chúng tôi tạm thời bị gián đoạn vì sự cố từ AWS. Đây là minh chứng cho thấy hạ tầng tập trung có thể ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái công nghệ”.

Sự cố sáng 20/10 một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của AWS, nền tảng cung cấp sức mạnh cho phần lớn Internet hiện nay. Dù AWS cho biết các dịch vụ đã hoạt động ổn định trở lại, giới công nghệ đang chờ đợi bản “báo cáo hậu sự cố” chính thức từ Amazon để làm rõ nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa trong tương lai.