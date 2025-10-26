"Sử dụng hình ảnh người khác không xin phép là điều không nên được chấp nhận"

“Tội phạm mạng không chỉ là chuyện công nghệ, mà là câu chuyện về con người” – Đại sứ Israel Yaron Mayer nói và khẳng định việc dùng hình ảnh người khác không xin phép là đi ngược lại giá trị đạo đức và quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

Bên lề Lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), chiều 25/10, Đại sứ Israel, ông Yaron Mayer, đã có những chia sẻ với VietTimes về công tác tổ chức và vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy và ký kết Công ước.

- Ông có thể chia sẻ ý nghĩa của Công ước Hà Nội và lý do Việt Nam được chọn là nơi tổ chức lễ ký kết Công ước này không?

- Ý nghĩa của việc phòng chống tội phạm mạng thông qua Công ước Hà Nội là một bước đi vô cùng quan trọng hướng tới một cộng đồng toàn cầu an toàn hơn trong tương lai, đặc biệt là trong thế giới số ngày nay.

Loại tội phạm này mang tính toàn cầu, nên đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu, tất cả các quốc gia, dân tộc cần chung tay hành động. Và đó chính là mục tiêu của Công ước này.

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo không chỉ bằng việc đăng cai tổ chức lễ ký kết tại Hà Nội, mà còn trong quá trình chuẩn bị và thúc đẩy ý tưởng để Công ước ra đời. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng, thể hiện hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm, biết chủ động dẫn dắt trong những bước tiến lớn của thế giới.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng tội phạm mạng, dù mang tính “số hóa”, nhưng bản chất là tội phạm con người. Trên hết, đây là vấn đề đạo đức. Chúng ta thường nói về tiền bạc, lừa đảo, hay chiếm đoạt, nhưng thực tế là có những con người đang chịu đau khổ, mất mát công việc, gia đình, thậm chí là sinh mạng vì tội phạm mạng.

Đây không phải là vấn đề lý thuyết mà rất thực tế, xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, việc cùng nhau đấu tranh chống lại nó là vô cùng cần thiết, và việc Việt Nam đăng cai Công ước Hà Nội chính là một bước đi quan trọng, có ý nghĩa to lớn.

- Theo ông, Việt Nam đóng vai trò gì trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu?

- Giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam nhận ra rằng để phát triển trong kỷ nguyên số, các nước cần hợp tác cùng nhau, phát triển công nghệ, hạ tầng và thiết bị để phục vụ cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, song song với mặt tích cực ấy, cũng có những thế lực muốn lợi dụng công nghệ để gây hại.

Bằng việc tập trung vào mặt tích cực và ngăn chặn các hành vi xấu, Việt Nam đang thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Chúng ta đều đang sống trong thế giới hiện đại, ai cũng phải sử dụng công nghệ, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo công nghệ được dùng vì mục đích tốt đẹp, không làm tổn hại đến người vô tội.

- Là một quốc gia có nền công nghệ phát triển, Israel có thể chia sẻ khuyến nghị nào để Việt Nam nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này?

- Israel có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển công nghệ và năng lực phòng vệ mạng, và chúng tôi sẽ hợp tác với Việt Nam để xây dựng một nền tảng chung ngay tại đây, giúp chia sẻ và ứng dụng công nghệ hiệu quả.

Israel cũng là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công mạng, vì vậy kinh nghiệm và công nghệ của chúng tôi đã được kiểm chứng. Dù không thể đạt mức bảo mật tuyệt đối, nhưng chúng tôi có những hệ thống hoạt động rất hiệu quả. Làm việc cùng Việt Nam, chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao hiệu quả và quy trình phòng chống tội phạm mạng tại đây, giúp người dân học hỏi, đào tạo và sử dụng công nghệ vì lợi ích chung, chứ không vì mục đích sai trái.

Tôi tin rằng không một quốc gia nào có thể tự mình chống lại tội phạm mạng, chúng ta cần cùng nhau hợp tác. Đó là lý do các công ước quốc tế, như Công ước Hà Nội, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tôi cũng nhận thấy người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, rất năng động, ham học hỏi và sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số. Chính điều này khiến Việt Nam trở thành một địa điểm lý tưởng để phát triển công nghệ, vì thế hệ trẻ ở đây có động lực mạnh mẽ, và chính phủ cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của lĩnh vực này để đầu tư và thúc đẩy.

Đại sứ Yaron Mayer. Ảnh: Đại sứ quán Israel

- Ông có ấn tượng gì về công tác chuẩn bị của Việt Nam cho lễ ký kết Công ước Hà Nội?

- Năm nay, Việt Nam tổ chức rất nhiều sự kiện lớn, trong đó có lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước cùng nhiều hoạt động quốc tế khác, đòi hỏi khối lượng tổ chức khổng lồ. Tuy vậy, Việt Nam vẫn đảm nhận vai trò đăng cai Công ước Hà Nội một cách chuyên nghiệp.

Chúng tôi đã chứng kiến lễ khai mạc rất ấn tượng, cùng sự hiện diện của các đoàn đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều nhà lãnh đạo quốc tế. Ngay cả những quốc gia chưa ký kết chính thức cũng đến để tham dự và giới thiệu công nghệ của họ, vì họ hiểu ý nghĩa quan trọng của việc có mặt tại sự kiện này.

Tôi cho rằng mọi khâu tổ chức đều rất tốt, trôi chảy và thành công. Xin chúc mừng Việt Nam về thành công đó.

- Trong bài phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có đề cập đến lần đầu tiên có một điều khoản quy định việc sử dụng hình ảnh cá nhân mà không có sự cho phép cũng được coi là phạm tội. Ông nghĩ sao về quy định này?

- Tôi hoàn toàn đồng ý rằng quyền riêng tư là một giá trị vô cùng quan trọng trong thế giới ngày nay. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân mà không có sự cho phép chắc chắn không nên được chấp nhận.

Về các điều khoản cụ thể của tội danh, đó là vấn đề pháp lý, tôi không muốn đi sâu, nhưng chắc chắn đây là một trong những vấn đề cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia.

Như tôi đã nói, tội phạm mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật số, mà là vấn đề của con người, một vấn đề về đạo đức hơn là vật chất. Đây chính là lý do tôi cho rằng tội phạm mạng là tội phạm về đạo đức và Công ước lần này hướng đến khía cạnh nhân văn và quyền con người trong kỷ nguyên số, điều đó rất đáng trân trọng.

- Xin cảm ơn ông!