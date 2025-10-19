Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 diễn ra kịch tính, Bluebox đứng đầu

Sáng 19/10, Ban tổ chức Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 đã công bố kết quả thi đấu vòng Sơ khảo với sự tham gia của 327 đội thi gồm 1265 sinh viên của 35 trường trong nước và 27 trường quốc tế. BlueBox của Học viện Kỹ thuật mật mã đứng đầu.

3 đội top 10 bằng điểm

Theo Ban tổ chức, vòng sơ khảo cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 diễn ra chiều 18/10 ghi nhận kết quả 317/327 đội thi giải thành công ít nhất một thử thách và ghi được điểm trên bảng tổng sắp. Điều này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và chất lượng chuyên môn tốt của các đội.

Các đội Việt Nam đã có 1 ngày thi đấu xuất sắc khi chiếm cả 10 vị trí đỉnh bảng. Trong đó, BlueBox đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã là đội xuất sắc nhất, chinh phục được 18 trên 21 thử thách với tổng điểm 2.679. Đứng ở vị trí thứ hai là Anhchaic2 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM, hoàn thành 17 thử thách và đạt 2.103 điểm. Đứng thứ 3 là RUBY CHAN của Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP.HCM khi vượt qua 16 thử thách với tổng điểm 2.040.

Các đội Team Q và Team R đến từ Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà nội giữ vị trí thứ 4 và thứ 5 với điểm lần lượt là 2.040 và 1.864. Điều đặc biệt khi các đội đứng từ thứ 6 đến thứ 10 cùng đạt điểm số như nhau là 1.815 điểm.

Theo Ban tổ chức, khi các đội bằng điểm thì phân định thứ hạng thông qua thời gian gửi lời giải sớm hơn. Điều này cho thấy sự cạnh tranh sát sao và trình độ năng lực đồng đều của các đội trong top 10.

Về phía các trường nước ngoài, các đội TPC1 và TPC2 đến từ Đại học Tsukuba, Nhật Bản đạt thành tích cao nhất, xếp hạng lần lượt 25 và 46. Tiếp theo là các đội f$NPwn3d của trường ĐH Máy tính Yangon và Uchiha Myanmar của trường ĐH CNTT Myanmar lần lượt xếp thứ 51 và 55 trên bảng xếp hạng.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: “Đề thi năm nay được đánh giá cao về tính thực tiễn và chiều sâu chuyên môn. Các thử thách không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đánh giá khả năng tư duy chiến lược, xử lý tình huống và kỹ năng phối hợp nhóm ở mức độ chuyên gia”.

Ban Tổ chức đã chính thức công bố 20 đội đại diện cho 20 trường có thành tích tốt nhất Vòng Sơ khảo bước vào vòng Chung kết bảng A và 56 đội thi khác cũng được lựa chọn để tham gia vòng Chung kết bảng B diễn ra vào ngày 15/11 tới.

Cuộc thi hưởng ứng Lễ ký Công ước Hà Nội về an ninh mạng

Trước đó, Lễ phát động vòng sơ khảo đã diễn ra vào sáng 18/10 tại Hà Nội, do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và các đơn vị đồng hành tổ chức.

Cuộc thi năm nay nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Lễ ký Công ước Hà Nội 2025 về phòng, chống tội phạm mạng, một cột mốc quan trọng khẳng định cam kết của Việt Nam và cộng đồng quốc tế trong xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05 nhấn mạnh, trong bối cảnh các hành vi tấn công, xâm nhập và mua bán dữ liệu trái phép ngày càng gia tăng, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo an ninh thông tin không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà dữ liệu trở thành tài sản quý giá nhất. Mỗi sinh viên, mỗi kỹ sư an ninh mạng tương lai cần nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ dữ liệu chính là bảo vệ niềm tin và sự an toàn của toàn xã hội”, ông nói.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng phát biểu tại sự kiện

Theo thượng tá Triệu Mạnh Tùng, cuộc thi không chỉ giúp phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, mà còn tạo ra môi trường thực hành thực tế, giúp sinh viên rèn luyện khả năng phát hiện, ứng phó và xử lý các tình huống tấn công mạng. Ông khẳng định: “Các em sinh viên hôm nay chính là lực lượng nòng cốt của ngày mai những người bảo vệ biên giới số của Tổ quốc”.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục nói rằng cuộc thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong thời điểm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2026.

“Nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin cho sinh viên lực lượng trẻ đang sống và làm việc trên không gian mạng là bước đi cần thiết để hiện thực hóa luật pháp vào đời sống. Chúng ta cần hình thành văn hóa bảo vệ dữ liệu như một phần tự nhiên trong tư duy số của công dân Việt Nam”, ông khẳng định.

Ông Nguyễn Hồng Quân phát biểu

Theo ông Quân, một điểm mới đáng chú ý của cuộc thi năm nay là mở rộng quy mô quốc tế, giúp sinh viên Việt Nam giao lưu, học hỏi và tiếp cận các chuẩn an ninh mạng tiên tiến. Ban Tổ chức đã mời hơn 30 chuyên gia đến từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Viettel, VNPT, FPT, CMC, NCS, CyRadar, MISA và BKAV... tham gia hội đồng ra đề, nhằm xây dựng bộ bài thi có tính ứng dụng và phản ánh sát thực tế công tác bảo mật hiện nay.