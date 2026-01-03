Chuyên gia nói gì về tin đồn xóa ảnh đại diện để tránh "bay màu" Facebook cá nhân?

Chuyên gia cảnh báo không nên làm theo phong trào gỡ ảnh đại diện Facebook cá nhân vì việc này không giúp tài khoản an toàn hơn như lời đồn.

Vài ngày gần đây, trên nhiều hội nhóm và dòng thời gian cá nhân, người dùng liên tục chia sẻ lời khuyên nên gỡ ảnh đại diện và ảnh bìa để phòng rủi ro mất tài khoản.

Tin đồn lan mạnh hơn khi một số fanpage lớn bất ngờ đưa avatar về trạng thái mặc định, khiến nhiều người lo lắng và làm theo dù chưa rõ nguyên nhân.

Trên mạng xã hội, nhiều bài viết lý giải theo hướng đến những trang lớn còn phải gỡ ảnh nhận diện thì hẳn Facebook đang có đợt tấn công diện rộng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nhiều người đang lấy cách xử lý sự cố của fanpage rồi áp đại trà cho tài khoản cá nhân, khiến một "làn sóng" làm theo xuất hiện nhưng không giải quyết đúng vấn đề.

Tin đồn xóa ảnh đại diện để tránh bị "quét" mất tài khoản lan nhanh trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo ông Mai Thanh Phú (chuyên gia Digital Marketing), thông tin lan truyền rằng Facebook đang quét tài khoản hoặc hacker khai thác lỗ hổng liên quan ảnh đại diện là không có cơ sở.

Việc nhiều fanpage lớn như VTV24, Theanh28 Entertainment đồng loạt gỡ ảnh đại diện khiến tin đồn nghe có vẻ hợp lý, nhưng đây thường là thao tác xử lý sự cố ở cấp độ fanpage, không phải dấu hiệu bị chiếm quyền vì avatar.

Cũng theo ông Phú, tình trạng này đã xuất hiện từ khoảng tháng 11 và đơn vị của ông gặp nhiều khi hỗ trợ khách hàng. Sau khi trang được khôi phục, một số quản trị viên thường tạm ẩn cả ảnh đại diện lẫn ảnh bìa để giảm nguy cơ bị đối thủ mạo danh và báo cáo lặp lại.

Ông nhấn mạnh đây là biện pháp nghiệp vụ dành cho fanpage, không phải cách để tài khoản cá nhân "không bị mất nick" như các bài viết đang lan truyền.

Việc tài khoản cá nhân đồng loạt gỡ ảnh đại diện, ảnh bìa theo phong trào có thể gây tác dụng ngược. Avatar là yếu tố nhận diện cơ bản, khi để trống, tài khoản dễ bị hiểu nhầm là tài khoản ảo. Điều này khiến bạn bè và đối tác khó nhận ra, đồng thời làm giảm tương tác và độ tin cậy, nhất là với người bán hàng hoặc làm nội dung.

Ở nhiều hội nhóm, tài khoản không có ảnh đại diện cũng thường bị kiểm duyệt chặt hơn vì dễ bị nghi ngờ spam hoặc seeding. Khi cần xác minh danh tính hoặc trao đổi công việc, việc thiếu ảnh nhận diện cũng khiến quá trình đối chiếu thông tin kém thuận tiện. Từ đó, rủi ro nhầm lẫn trong giao dịch và liên hệ có thể tăng lên.

Ông Phú khuyến cáo người dùng nên bình tĩnh và không làm theo các lời kêu gọi lan truyền nếu chưa hiểu rõ nguyên nhân. Theo ông, việc gỡ ảnh đại diện, ảnh bìa chỉ là biện pháp xử lý cho fanpage, chứ không phải "mẹo" áp dụng đại trà cho tài khoản cá nhân. Người dùng nên ưu tiên kiểm chứng thông tin từ nguồn đáng tin cậy và chọn giải pháp phù hợp, tránh tự tạo bất tiện cho bản thân vì tâm lý hoang mang.