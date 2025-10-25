Infographic Công ước Hà Nội được thực thi như thế nào?
Hôm nay, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được mở ký tại Hà Nội. Nội dung chính, cơ chế thực thi và ý nghĩa đối với phòng chống tội phạm mạng là những điều được nhiều người quan tâm.
Những vụ tấn công mạng nổi tiếng và sự cần thiết của Công ước Hà Nội
Tội phạm mạng đang leo thang trên toàn cầu, gây ra những thiệt hại kinh tế khổng lồ, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng trọng yếu của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc ký kết Công ước về chống tội phạm mạng là hết sức cần thiết.
Cách tải ChatGPT Atlas cho macOS và lưu ý khi cài đặt
OpenAI vừa cho ra mắt trình duyệt trí tuệ nhân tạo có tên là Atlas, kết hợp giữa khả năng duyệt web thông minh và trợ lý ảo cá nhân. Trình duyệt này ngay lập tức đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Dưới đây là cách tải và cài đặt ChatGPT Atlas.
OpenAI ra mắt trình duyệt Atlas, đe dọa Chrome, gây lo ngại về doanh thu và bản quyền tin tức
OpenAI hôm nay chính thức giới thiệu ChatGPT Atlas, một trình duyệt web tích hợp sâu với ChatGPT và khả năng tự động hóa tác vụ. Sản phẩm được xem là bước ngoặt trong cuộc đua “trình duyệt AI”, cạnh tranh trực tiếp với Google Chrome.
Hàng loạt dịch vụ lớn trên toàn cầu tê liệt vì sự cố AWS
Một sự cố lớn tại trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) chiều 20/10 đã khiến hàng loạt nền tảng trực tuyến trên toàn cầu từ Canva, Alexa, Fortnite, Snapchat đến ChatGPT... bị gián đoạn trong nhiều giờ.
Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 diễn ra kịch tính, Bluebox đứng đầu
Sáng 19/10, Ban tổ chức Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 đã công bố kết quả thi đấu vòng Sơ khảo với sự tham gia của 327 đội thi gồm 1265 sinh viên của 35 trường trong nước và 27 trường quốc tế. BlueBox của Học viện Kỹ thuật mật mã đứng đầu.
Vietnam Airlines xác nhận dữ liệu khách hành bị lộ lọt
Sau khi báo chí và mạng xã hội đăng tải thông tin về việc hàng triệu dữ liệu khách hàng của Vietnam Airlines có thể bị lộ lọt trong một vụ xâm nhập của hacker quốc tế, hôm nay Vietnam Airlines đã có phản hồi chính thức.
70.000 người dùng Discord có thể bị lộ thông tin sau vụ tấn công mạng
Discord vừa thừa nhận dữ liệu của khoảng 70.000 người dùng, bao gồm ảnh chụp giấy tờ tùy thân, có thể đã bị lộ sau cuộc tấn công mạng.
Vốn dành cho doanh nghiệp AI tại Việt Nam tăng 8 lần
Chính phủ sẽ tăng chi tiêu công cho AI, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) sẽ ưu tiên ngân sách hỗ trợ ứng dụng AI, đồng thời cơ chế mua sắm công sẽ ưu tiên các giải pháp công nghệ số trong nước.
Phó giám đốc của Viettel hé lộ mục tiêu với Open RAN và thời điểm "trình làng" mạng 6G
Các nhà mạng Việt Nam đang nghiên cứu triển khai các thiết bị và phần mềm theo kiến trúc Open RAN cho mạng di động thế hệ thứ 6 (6G). Dự kiến thời điểm nghiên cứu và triển khai 6G sẽ ngắn hơn thời gian của 5G trước đây.
Cách tải thêm font chữ vào Canva trên Macbook và laptop Windows
Canva là một công cụ thiết kế trực tuyến tiện dụng dành cho những người không chuyên. Tuy nhiên, bộ font gốc của Canva hỗ trợ tiếng Việt chưa tốt. Vì thế, để có những font đẹp, hỗ trợ tốt tiếng Việt, bạn cần cài đặt thêm các bộ font từ bên ngoài
Việt Nam dẫn đầu ASEAN về IPv6, thị trường điện toán đám mây đạt 1,24 tỷ USD
Những con số trên được đưa ra tại Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025 diễn ra sáng 30/9 tại Hà Nội - sự kiện thu hút gần 800 đại biểu từ các bộ ngành, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế.
Bắt giữ nghi phạm tấn công mạng làm nhiều sân bay ở châu Âu tê liệt
Cảnh sát Anh vừa bắt giữ người đàn ông hơn 40 tuổi tại West Sussex, trong cuộc điều tra vụ tấn công mạng nghiêm trọng gây gián đoạn quá trình làm thủ tục, trì hoãn các chuyến bay tại nhiều sân bay lớn ở châu Âu cuối tuần trước.
Công cụ tìm kiếm Google hoạt động như thế nào?
Khi người dùng gõ câu hỏi trên Google hay Bing, đằng sau giao diện đơn giản đó là một thế giới các thuật toán phức tạp cùng hàng loạt robot tự động nhằm cung cấp kết quả nhanh và chính xác nhất.
Việt Nam sau gần 30 năm gia nhập Internet toàn cầu: Từ tốc độ khiêm tốn đến top đầu thế giới
Sau ba thập kỷ hòa mạng Internet, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong hạ tầng và tốc độ kết nối, trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực với mạng di động và cố định đạt top cao trên thế giới.
Cảnh giác nguy cơ lừa đảo, tin giả trên mạng dịp lễ A80
Đối tượng xấu thường dùng chiêu trò tinh vi như: lừa đảo đặt phòng khách sạn, nhượng lại vé concert, sự kiện... Người dùng mạng cần nâng cao cảnh giác, cẩn trọng với các tin nhắn thương hiệu yêu cầu bấm vào đường link lạ.
Bi hài Xuân Bắc bị nhận nhầm là lừa đảo và sự cần thiết xây dựng niềm tin số
Chia sẻ tại hội nghị "KOL trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Xuân Bắc kể anh từng bị nhận nhầm là lừa đảo khi gọi điện cho khán giả xem chương trình thông báo trúng thưởng. Người nhận hoài nghi, bất ngờ trả lời "cho mày tất".
ChatGPT gặp sự cố toàn cầu sáng nay: Người dùng không thể truy cập, OpenAI đang khắc phục
Sáng 16/7, nhiều người dùng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, bất ngờ không thể truy cập ChatGPT – nền tảng trí tuệ nhân tạo phổ biến do OpenAI phát triển.
Dùng AI tạo ảnh bị CSGT xử phạt: Trò đùa vui vẻ hay hành động đáng lên án?
Chỉ sau vài cú nhấp chuột, ai đó có thể trở thành đại gia trong bức ảnh bị CSGT lập biên bản, nhưng hậu quả không phải ai cũng lường trước được.
Apple mất "bộ não AI" vào tay Meta giữa làn sóng tuyển dụng tỷ USD
Khi Meta sẵn sàng chi hàng chục triệu USD mỗi năm để giành nhân tài, cuộc đua AI đã bước vào giai đoạn nóng bỏng và tốn kém chưa từng có.
Vì sao Big Tech được Bộ Tư pháp Mỹ "bảo vệ" để hỗ trợ TikTok
Các tài liệu chưa từng công bố trước đây cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ đã âm thầm trấn an các gã khổng lồ công nghệ rằng họ sẽ không phải đối mặt với hậu quả pháp lý nếu duy trì hoạt động của TikTok, theo tờ Wired.