Cách tải ChatGPT Atlas cho macOS và lưu ý khi cài đặt

OpenAI vừa cho ra mắt trình duyệt trí tuệ nhân tạo có tên là Atlas, kết hợp giữa khả năng duyệt web thông minh và trợ lý ảo cá nhân. Trình duyệt này ngay lập tức đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Dưới đây là cách tải và cài đặt ChatGPT Atlas.

Lưu ý, ChatGPT Atlas mới chỉ hỗ trợ hệ điều hành macOS từ 14.2 trở lên, đồng thời máy Mac của bạn cần sử dụng chip Apple Silicon (M1, M2...) hoặc ít nhất là tương thích. Các hệ điều hành Windows, iOS và Android sẽ sớm được OpenAI cập nhật trình duyệt này.

Để sử dụng ChatGPT Atlas trên macOS, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt (Safari hoặc Chrome) và truy cập vào địa chỉ chatgpt.com/atlas, sau đó bấm vào nút "Download for macOS" ở góc phải màn hình.

Bước 2: Sau khi tải xuống file ChatGPT_Atlas.dmg, bạn bấm vào file, sau đó kéo biểu tượng ứng dụng ChatGPt Atlas vào thư mục "Ứng dụng" (Application) để cài.

Bước 3: Mở ứng dụng từ folder Applications hoặc Spotlight. macOS có thể hiện thông báo yêu cầu cấp quyền (ví dụ: cho phép Keychain, quyền mở lần đầu). Hãy chấp nhận/cấp quyền để quá trình hoàn tất.

Lưu ý, khi mở lần đầu, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản ChatGPT (Free, Plus, Pro, Go đều được). ChatGPT Atlas có tùy chọn nhập dữ liệu từ trình duyệt khác như bookmarks (dấu trang), lịch sử duyệt web và mật khẩu.

ChatGPT Atlas cũng sẽ hỏi bạn có muốn bật tính năng "Browser memories" (ghi nhớ trình duyệt) không. Nếu bật, ứng dụng sẽ lưu lại ngữ cảnh duyệt web để hỗ trợ phản hồi thông minh hơn. Bạn có thể chọn “Bật (Turn on)” hoặc “Bỏ qua (Skip)”, hoặc thay đổi tùy chọn này bất cứ lúc nào trong Cài đặt.

Bước 4: Thiết lập ChatGPT Atlas là trình duyệt mặc định nếu bạn muốn. (nút Set as default browser).

Giao diện mới sẽ tích hợp trò chuyện ChatGPT, tìm kiếm. Bạn có thể mở thanh bên (side bar) ChatGPT ở bất kỳ trang web nào để nhanh chóng tóm tắt nội dung, so sánh sản phẩm hoặc xử lý dữ liệu mà không cần rời khỏi trang đang xem. Tính năng này giúp việc tra cứu hay làm việc trực tuyến trở nên liền mạch hơn.