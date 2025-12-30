Zalo "giúp" WhatsApp và Viber vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam

Người dùng phản đối điều khoản mới của Zalo, chuyển sang WhatsApp, Viber, Telegram, giúp các nền tảng này vươn lên vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Sau làn sóng phản đối của người dùng, Zalo đang trượt dài trên bảng xếp hạng App Store Việt Nam khi các ứng dụng nhắn tin quốc tế bất ngờ vươn lên dẫn đầu.

Trong danh mục Mạng xã hội miễn phí, WhatsApp vươn lên vị trí số 1, Viber đứng số 2, Telegram ở hạng 3, còn Zalo rơi xuống hạng 10. Ở bảng xếp hạng chung, WhatsApp và Viber vẫn giữ hai vị trí đầu, Telegram đứng số 5 trong khi Zalo tụt sâu tới hạng 53.

WhatsApp và Viber vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tải về trên nền tảng iOS tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quân.

Đáng chú ý, Lotus Chat cũng vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng mạng xã hội. Đây là một ứng dụng nhắn tin do doanh nghiệp Việt phát triển, được xem là lựa chọn nội địa có chức năng tương tự Telegram. Lotus Chat ra mắt lần đầu vào tháng 10/2024.

Đợt biến động thứ hạng diễn ra ngay sau khi Zalo triển khai bộ điều khoản mới liên quan đến dữ liệu cá nhân từ ngày 26/12. Trong đó, người dùng buộc phải chọn "chấp nhận" hoặc "không chấp nhận" chính sách mới của Zalo.

Điểm gây tranh cãi là phương án xử lý với người không chấp thuận: sau 45 ngày, tài khoản cùng dữ liệu có thể bị xóa vĩnh viễn. Quy định này làm bùng lên làn sóng phản đối, khiến người dùng chia thành hai nhóm: một bên chấp nhận điều khoản để tiếp tục liên lạc, bên còn lại tìm phương án thay thế và hạn chế sử dụng Zalo.

Zalo xếp thứ 10 ở phân khúc mạng xã hội và hạng 53 ở bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store Việt Nam. Ảnh: Minh Quân.

Trong bối cảnh đó, nhiều người tìm ứng dụng nhắn tin khác để thay thế, nhất là với nhóm công việc, gia đình và các kênh liên lạc cần duy trì liên tục. Lượng tải mới vì thế tăng vọt ở các nền tảng thay thế, kéo WhatsApp, Viber và Telegram bật lên nhóm đầu bảng xếp hạng, trong khi Zalo giảm thứ hạng rõ rệt.

WhatsApp, Viber và Telegram được nhiều người chọn làm phương án thay thế vì có sẵn cộng đồng người dùng lớn, dễ "kéo" bạn bè và đồng nghiệp sang dùng cùng lúc. Các nền tảng này cũng được đánh giá cao ở trải nghiệm đa thiết bị và tính ổn định khi chuyển máy, đăng nhập lại, đồng bộ cuộc trò chuyện.

Với Telegram, lợi thế còn nằm ở hệ sinh thái nhóm/kênh, khả năng quản trị cộng đồng và các công cụ tìm kiếm, lưu trữ tiện cho nhu cầu công việc lẫn theo dõi thông tin.

Dù vậy, các ứng dụng quốc tế cũng không phải lựa chọn quá hoàn hảo để thay thế Zalo. Zalo vẫn vượt trội ở độ phổ biến trong nước, thuận tiện cho liên lạc đại trà vì phần lớn người thân và đồng nghiệp đã có sẵn tài khoản. Đồng thời, ứng dụng này cũng phù hợp với nhu cầu sử dụng nội địa như nhóm cư dân, phụ huynh giáo viên hay trao đổi với dịch vụ trong nước.

Độ phổ biến của Zalo giúp việc liên lạc gia đình, công việc diễn ra thuận tiện hơn. Ảnh: Zalo.

Tuy nhiên, khi nỗi lo về điều khoản và dữ liệu gia tăng, người dùng có xu hướng chia nhỏ kênh liên lạc và ưu tiên những nền tảng đem lại cảm giác "an toàn" hơn, khiến WhatsApp, Viber và Telegram vươn lên mạnh trên bảng xếp hạng tải xuống.