“Ông lớn” tài chính Đức bị lục soát vì nghi án rửa tiền có liên quan tới tỷ phú Nga

Cảnh sát Đức hôm 28/1 đã tiến hành khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt và văn phòng của ngân hàng này ở Berlin trong khuôn khổ một cuộc điều tra rửa tiền.

Các công tố viên và cảnh sát Đức xác nhận đã tiến hành khám xét trụ sở của ngân hàng lớn nhất nước Đức trong một cuộc điều tra về các hành vi bị nghi là rửa tiền, song không công bố cụ thể cá nhân hay tổ chức nào đang là mục tiêu.

Theo nhật báo Sueddeutsche Zeitung, cuộc điều tra xoay quanh những nghi vấn liên quan tới các giao dịch của Deutsche Bank với các công ty có liên hệ với ông Roman Abramovich, tỷ phú doanh nhân người Nga.

Văn phòng công tố Frankfurt cho biết họ đang tiến hành “điều tra đối với các cá nhân chịu trách nhiệm chưa xác định và các nhân viên của Deutsche Bank, với nghi vấn rửa tiền… cùng các cáo buộc bổ sung theo Luật Chống rửa tiền”.

“Trong quá khứ, Deutsche Bank từng duy trì quan hệ kinh doanh với các công ty nước ngoài mà bản thân các công ty này… bị nghi ngờ đã được sử dụng cho mục đích rửa tiền”, người phát ngôn của văn phòng công tố cho biết trong tuyên bố gửi AFP.

Theo cơ quan công tố, cuộc điều tra đang được tiến hành bởi một đơn vị chuyên trách về tội phạm kinh tế phối hợp cùng cảnh sát liên bang Đức.

Một người phát ngôn của Deutsche Bank đã xác nhận các cuộc khám xét và cho biết ngân hàng “đang hợp tác đầy đủ với các công tố viên”, song từ chối bình luận thêm.

Trang tin Der Spiegel cho biết cuộc khám xét tại Frankfurt có sự tham gia của khoảng 30 điều tra viên mặc thường phục.

Theo các nguồn tin tài chính, cuộc điều tra liên quan tới những hành vi bị cáo buộc xảy ra trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2018.

Sueddeutsche Zeitung đưa tin Deutsche Bank đang bị điều tra với nghi vấn không báo cáo kịp thời các giao dịch có dấu hiệu rửa tiền. Cuộc điều tra được cho là bao gồm cả các khoản thanh toán mà Deutsche Bank nhận được thông qua một tài khoản ngân hàng đại lý của Nga, cũng như các giao dịch trước đây giữa ngân hàng này và các công ty thuộc sở hữu của ông Abramovich.

Ông Roman Abramovich hiện đã bị Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Từng bị “soi” vì các mối liên hệ với ông Trump và gia đình Assad

Các cuộc đột kích diễn ra ngay trước thời điểm Deutsche Bank công bố kết quả kinh doanh quý IV năm 2025.

Trong những năm gần đây, Deutsche Bank nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý của giới chức vì các giao dịch bị cho là đáng ngờ.

Năm 2022, các văn phòng của ngân hàng này từng bị khám xét liên quan tới “các báo cáo hoạt động đáng ngờ do chính ngân hàng nộp”, cũng trong bối cảnh điều tra rửa tiền. Truyền thông khi đó cho biết cuộc điều tra tập trung vào một giao dịch liên quan tới ông Rifaat al-Assad, chú ruột của ông Bashar al-Assad, khi đó là lãnh đạo Syria.

Năm 2019, các ủy ban của Quốc hội Mỹ đã ban hành trát đòi Deutsche Bank cung cấp hồ sơ liên quan tới ông Donald Trump, lúc bấy giờ đang có nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, bao gồm cả các báo cáo về hoạt động đáng ngờ. Deutsche Bank bị cáo buộc đã cho các doanh nghiệp của ông Trump vay hơn 2 tỷ USD trong những năm 1990, vào thời điểm nhiều tổ chức cho vay khác từ chối, khiến các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Sau đó, gia đình ông Trump đã khởi kiện nhằm ngăn Deutsche Bank tuân thủ các trát đòi này.

Tập đoàn có trụ sở tại Frankfurt cũng từng bị giám sát chặt chẽ vì vai trò là ngân hàng đại lý xử lý các giao dịch quốc tế cho chi nhánh Estonia của Danske Bank – tâm điểm của vụ bê bối rửa tiền trị giá khoảng 200 tỷ euro trong giai đoạn 2007–2015.

Sau cuộc điều tra của các công tố viên Frankfurt, Deutsche Bank đã đồng ý nộp phạt 13,5 triệu euro vì không báo cáo kịp thời các giao dịch bị nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền.

